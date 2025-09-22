أبرز النقاط

قفز سعر عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) بنسبة 10% إلى 0.25$ بعد موافقةٍ شبه جماعيةٍ لصالح آلية الحرق، ما أشعل موجة جديدةً من التفاؤل في السوق.

آلية الحرق تربط قيمة عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) مباشرةً بالنشاط الجاري ضمن النظام التقني، ما يُعزز الطلب والندرة مع ارتفاع حجم التداول.

الجدل حول سياسة ترامب بشأن تأشيرات HB-1 ساهم في زيادة حضور عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) على منصات التواصل الاجتماعي ورفع تقييم الشركات المرتبطة بترامب.

ارتفع سعر العملة الأساسية لمنصة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) المدعومة من ترامب بنسبة 10% إلى 0.25$ أمس الأحد 21 أيلول/سبتمبر، لتصل قيمتها السوقية -لفترة وجيزة- إلى 6 مليار دولار قبل أن يتراجع سعرها باتجاه 0.24$ وقت كتابة التقرير.

🚨 $WLFI IS LAUNCHING A NEW BREAKTHROUGH MECHANISM! Right after World Liberty Finance launched the token, they announced a vote on buyback and burn On September 19 the vote ended with 99.8% support, which is incredibly bullish From now on, every liquidity fee collected by the… pic.twitter.com/hHIu3rEOuc — Torvex (@0xTorvex) September 20, 2025

جاء هذا الارتفاع بعد تصويتٍ شهده مجتمع العملة في 19 أيلول/سبتمبر، حيث صوّت 99.8% لصالح اعتماد آلية مستدامةٍ لإعادة الشراء والحرق. ورغم أن الأصداء الأولية كانت محدودةً بفعل الاضطرابات الناجمة عن خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، سرعان ما عاد النقاش حول مبادرة الحرق إلى الواجهة مع انحسار ضغوط الاقتصاد الكلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فمن خلال ربط معروض العملة مع مستوى التفاعل داخل النظام التقني، تقدم آلية الحرق الخاصة بعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) حلقة تغذية راجعةٍ تجعل نشاط التداول نفسه عاملاً مُعززاً للندرة وثقة المستثمرين.

الجدل الإعلامي حول سياسة تأشيرات HB-1سينعكس إيجاباً على الشركات المرتبطة بترامب

إلى جانب الحرق، استفادت عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) من التغطية الإعلامية المكثفة المتعلقة بمقترح ترامب المرتبط بالهجرة عبر تأشيرات HB-1، والذي أعاد إشعال النقاشات السياسية وزاد من حضور ترامب في النقاشات المالية، حيث تشير بيانات منصة LunarCrush إلى أن كلمة ترامب (Trump) جاءت ضمن أكثر 10 كلمات مفتاحية تم ذكرُها في نقاشات الكريبتو خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما حلّت عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) ضمن الـ 20 الأوائل.

هذا الارتفاع في حجم حضور هاتين الكلمتين يعكس انتقال الزخم من الخطاب السياسي إلى أسواق العملات الرقمية، كما امتدَّ هذا الأثر الإيجابي إلى شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا -الشركة الأم لمشاريع ترامب التجارية- وأغلق سعرُ سهمها DJT تداولات الجمعة على ارتفاع بنسبة 3% لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 4.8 مليار دولار، بما يتماشى مع الزخم الصاعد الذي شهدته عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) يوم الأحد.

اكتتاب عملة سابد (SUBBD-SUBBD) يكتسب الزخم وسط الاتجاه الصاعد لعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) وتحسّن شهية الاستثمار في السوق

ساهم الاهتمام الإعلامي المحيط بعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) بعد إعلان مبادرة الحرق في لفت الأنظار أيضاً إلى مشاريع مبكرة مثل مشروع عملة سابد (SUBBD) الذي يجمع بين تفاعل المعجبين وتخصيص المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لصناع المحتوى تحقيق الدخل عبر قنواتٍ مدعومةٍ بتقنية البلوكتشين.

وجمع اكتتاب العملة حتى الآن 1.17 مليون دولار من أصل الهدف التمويلي للمرحلة الحالية البالغ 1.39 مليون دولار حيث يبلغ سعر العملة حالياً 0.0565$، إلا أن هذا السعرَ سيرتفع خلال يومين مع دخول الاكتتاب مرحلته التالية، ويُمكن للمستثمرين شراء العملة اليوم عبرَ زيارة الموقع الرسمي.