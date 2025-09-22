النقاط الرئيسية

شركة ميتابلانيت تجاوزت شركة بوليش (Bullish) لتصبح خامس أكبر شركةٍ مالكةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin).

تمتلك الشركة 25,555 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 3 مليار دولار مع 290 ​​مليون دولار كأرباح غير محققة.

يواجه سهم الشركة ضغوط بيع مؤسساتية، لكنّ أسهمها المُدرجة في الولايات المتحدة ما تزال مرتفعةً بنسبة 80% منذ عام.

تُصنَّف شركة ميتابلانيت (Metaplanet) -المُدرجة في بورصة طوكيو- الآن ضمن أكبر خمس شركاتٍ مالكةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد إعلانها عن آخر استحواذٍ لها. فقد كشفت الشركة اليوم 22 أيلول/سبتمبر عن شرائها 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 632 مليون دولار، وبمتوسط ​​سعر 116,724$ للعملة.

بهذه الصفقة، ارتفع إجمالي أصول ميتابلانيت من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 25,555 عملة، بقيمةٍ تقارب 3 مليار دولار، متجاوزةً منصة بوليش (Bullish) وفقاً لبيانات Bitcoin Treasuries.

استحواذات عملة بيتكوين (Bitcoin) يضع ميتابلانيت ضمن المراكز الخمسة الأولى

دفعت هذه الصفقة شركة ميتابلانيت في التصنيف لتأتي مباشرةً خلف شركاتٍ رائدة مثل مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، وماراثون ديجيتال (Marathon Digital)، وXXI، وBitcoin Standard Treasury Company.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

ووصف مسؤولو الشركة عمليةَ الاستحواذ بأنها جزءٌ من إستراتيجيةٍ متسارعةٍ تهدف إلى جمع 30,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) مع نهاية عام 2025 و100,000 عملة بيتكوين خلال عام 2026.

أرباح قوية رغم ضغوط بيع الأسهم

أعلنت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) أنها أنفقت حوالي 2.71 مليار دولار لشراء مخزونها من عملة بيتكوين (Bitcoin)، بمتوسط ​​تكلفةٍ بلغ 106,065$ للعملة، وهذا يعني وصول الأرباح غير المحقّقة لشركة ميتابلانيت إلى نحو 290 مليون دولار بعد عملية الشراء الأخيرة، أي أنّ الشركة حققت عوائد تجاوزت 395% خلال عام، بينما بلغت عوائد الربع الأول 10.3%.

مع ذلك، واجَه سعر سهم الشركة ضغوطاً، حيث انخفض بنحو 0.5% ليصل إلى 605 ين ياباني، مع استمرار تقلب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin). وعلى الرغم من إغلاقها على ارتفاع في الجلسات الأخيرة، فقد انخفضت أسهم شركة ميتابلانيت بأكثرَ من 27% خلال الشهر الماضي.

توسيع النظام التقني ومشاريع جديدة

إلى جانب إستراتيجيتها الطموحة في شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، أطلقت شركة ميتابلانيت أيضاً شركاتٍ تابعة في الولايات المتحدة واليابان لزيادة أنشطة توليد الدخل من عملة بيتكوين، كما جمعت 1.45 مليار دولار من خلال طرح دوليّ للأسهم، لدعم أهدافها على المدى الطويل.

أما محلياً، فقد استحوذت ميتابلانيت على اسم موقع Bitcoin.jp وأنشأت شركة Bitcoin Japan Co. للإشراف على مبادراتٍ جديدة، بما في ذلك مجلةٌ متخصصةٌ بعملة بيتكوين (Bitcoin)، ومؤتمر ضخمٌ خاص بعملة بيتكوين في عام 2027، إضافةً إلى تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة قائمةٍ على عملة بيتكوين.

وصرّح مسؤولون في الشركة أن الموقع المُشار إليه سيُصبح بمثابة مركز للمستثمرين وعامة الناس للتفاعل مع النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين في اليابان.

انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 113,000$

جاءت هذه الصفقة بالتزامن مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً إلى ما دون 113,000$، وفقاً لبيانات منصة CoinMarketCap. ويتم تداول العملة عند 112,708$ وقت كتابة الخبر، بانخفاض نسبته 1.5% خلال الأسبوع الماضي وزيادة في حجم التداول بنسبة 34.63% خلال اليوم الماضي.

وأشارت شخصياتٌ بارزة في هذا المجال، مثل مايكل سايلور (Michael Saylor) -الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي- إلى أن انخفاض تقلبات عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يُخفّف من الحماس على المدى القصير، لكنه سيُحسّن الاستقرارَ طويل المدى بما يُسهم في زيادة تبنّي المؤسسات.

وأضاف سايلور في مقابلةٍ الأسبوع الماضي مع بودكاست كوين ستوريز (Coin Stories): “يبدو الأمر كما لو أنّ الناس علقت أكبر الآمال، والآن ينتابهم بعض الإحباط مع تلاشي أجواء الإثارة”.