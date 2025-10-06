عملة XRP تستهدف سعر 4 دولارات، لكن نشاط الحيتان يثير الحذر

أبرز النقاط

جرى مؤخرًا تحويل 18.7 مليون XRP إلى محفظة مرتبطة بشركة ريبل، مع بيانات تُظهر تدفقات سلبية للحيتان خلال آخر 30 يومًا.

خلال الأسبوع الماضي، تم نقل نحو 320 مليون XRP بقيمة 950 مليون دولار إلى منصات التداول.

يشير المحللون إلى أن إغلاق السعر الشهري ضمن نطاق 3.13 إلى 3.20 دولارًا قد يسجل مستويات قياسية جديدة إذا استمر الزخم الحالي لسعر XRP.



تظل العملة الرقمية XRP التابعة لشركة ريبل تحت أنظار المستثمرين وسط تقلبات سعرية أخيرة حول مستوى 3.00 دولارات. تُظهر الرسوم البيانية الفنية أن سعر XRP يقف عند نقطة حاسمة، إذ إن تجاوزه قد يمهد لانطلاقة نحو 4 دولارات. ومع ذلك، يثير نشاط الحيتان الأخير القلق، ما يجعل المستثمرين في موقف حذر ومتردد.

سعر XRP يستهدف اختراقًا حاسمًا نحو 4 دولارات

قال محلل العملات الرقمية لارك ديفيس إنه يراقب عن كثب حركة سعر XRP مع اقتراب الرمز من نقطة اختراق محتملة.

وبحسب ديفيس، فإن إغلاق شمعة يومية قوية فوق خط الاتجاه العلوي للنموذج الحالي قد يدفع السعر نحو مستوى 4 دولارات، ما يعكس عودة الزخم الصعودي لعملة ريبل.

Watching for XRP to break out of the wedge. Good solid daily candle close above the top orange line should start the move up to $4. Trade XRP now on Bitunix (available everywhere) $700 Deposit Bonus & $8000 Trading Bonus & Daily $1,000 Giveaways 👉 https://t.co/lnjKnJkat5 pic.twitter.com/6X8bsUv82S — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 6, 2025

وبشكل مشابه، أشار المحلل EGRAG Crypto إلى أن XRP يحاول حاليًا تحقيق إغلاق شهري قوي ضمن نطاق 3.13 إلى 3.20 دولارًا.

وأوضح أن الحفاظ على هذا الزخم خلال الأيام الـ26 المقبلة قد يجعل هذا الإغلاق الأعلى في تاريخ العملة، مضيفًا أن “من المفاجئ أن كثيرين يشعرون بالتشاؤم في الوقت الحالي” رغم التكوين الإيجابي للسوق.

في المقابل، أدى الجدل المحيط بإغلاق الحكومة الأمريكية إلى تعليق الموافقة على صندوق XRP المتداول في البورصة (ETF) إلى جانب صناديق كريبتو أخرى، ما قد يؤدي إلى تأجيل الموجة الصعودية المرتقبة في غياب محفز قوي.

نشاط حيتان XRP يثير الحذر

في 6 أكتوبر، رصدت منصة Whale Alert تحويلًا ضخمًا قدره 18,744,800 XRP من محفظة مجهولة إلى أخرى مرتبطة بشركة ريبل، بقيمة تُقدَّر بنحو 55.87 مليون دولار. وقد أثار هذا التحرك قلق المجتمع من احتمال حدوث عمليات تصريف إضافية.

ورغم هذا التحويل، ظل سعر XRP مستقرًا دون حراك واضح، ما يعكس ضعف الدعم من الحيتان. وتشير بيانات CryptoQuant إلى أن متوسط تدفق الحيتان على مدى 30 يومًا لا يزال سالبًا، وهو ما يدل على استمرار ضغوط التوزيع على الأصل.

في الوقت نفسه، ارتفع رصيد XRP في البورصات بشكل حاد، ما يشير إلى زيادة نشاط البيع. فخلال الأيام السبعة الماضية، جرى نقل نحو 320 مليون XRP، بقيمة تقارب 950 مليون دولار، إلى منصات التداول.

ويرى المحللون أن هذه التحركات تعكس تغيرًا في سلوك المستثمرين، إذ يفضّل كثيرون جني الأرباح قصيرة الأجل بدلًا من الاحتفاظ طويل المدى، وهو ما قد يضعف استقرار السوق ويؤخر تعافي السعر المستدام.