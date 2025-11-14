صندوق XRP ETF يتصدر المشهد ويتفوق على سولانا بأكبر تدفقات في اليوم الأول

أبرز النقاط:

سجّل صندوق XRPC التابع لـCanary Capital حجم تداول بلغ 58 مليون دولار في يومه الأول.

وفق هذا المعيار، تفوّق الصندوق على 900 صندوق ETF أُطلق هذا العام، بما في ذلك صندوق Bitwise Solana Staking ETF ‏(BSOL).

ما تزال Canary Capital تنتظر قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن صناديق HBAR وAmerican Made Crypto.

سجّل صندوق تداول XRP التابع لـCanary Capital‏ (XRPC)، الذي طُرح للتداول قبل 24 ساعة فقط، تدفقات افتتاحية ضخمة.

وأشار كبير محللي صناديق المؤشرات في بلومبيرغ، إيريك بالتشوناس، إلى أن XRPC أصبح أكبر صندوق ETF يُطرح في عام 2025 بعد أن سجل حجم تداول بلغ 58 مليون دولار في يومه الأول، متفوقًا كذلك على صندوق سولانا الذي أُطلق مؤخرًا.

الأداء الإيجابي لصندوق XRP ETF

أوضح إيريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات في بلومبيرغ، أن صندوق XRP التابع لـCanary Capital حقق أكبر حجم تداول بين أكثر من 900 صندوق ETF طُرح هذا العام.

وبعد أكثر من عام على تقديم الشركة طلب S-1 إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإدراج صندوق XRP الفوري، جرى إطلاق الصندوق رسميًا للتداول.

وسجّل الصندوق في يومه الأول حجم تداول بلغ 58 مليون دولار. ويُعد هذا أول صندوق من نوعه في الولايات المتحدة يمنح المستثمرين فرصة الاستثمار المباشر في عملة XRP المرتبطة بـ Ripple.

Congrats to $XRPC for $58m in Day One volume, the most of any ETF launched this year (out of 900), BARELY edging out $BSOL's $57m. The two of them are in league of own tho as 3rd place is over $20m away. pic.twitter.com/MjsOeceeNb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

الجدير بالذكر، إنه لا يحتاج المستثمرون للاحتفاظ مباشرة بعملة XRP في محفظتهم الرقمية، ومع ذلك يتمتعون بنفس مستوى الفرص الاستثمارية في الأصل الرقمي من دون المخاطر المعروفة والمرتبطة بحيازة العملات الرقمية.

وبفضل حجم التداول البالغ 58 مليون دولار في يومه الأول، تفوّق صندوق XRPC على صندوق Bitwise Solana Staking ETF ‏(BSOL) الذي بدأ تداوله في الشهر الماضي الموافق 28 أكتوبر.

وفي الأثناء، يتوقع إطلاق مزيدًا من صناديق XRP خلال الأسابيع المقبلة. وتزايدت هذه التوقعات بعدما ظهر خمسة صناديق XRP من بينها صندوق Canary Capital XRPC على منصة الإيداع والتقاص DTCC.

Canary Capital تنتظر قرار هيئة SEC بشأن صندوق HBAR

تعمل Canary Capital، إلى جانب صندوق XRP، على إطلاق المزيد من منتجات الأصول الرقمية المتداولة. ففي سبتمبر، قدّمت الشركة تعديلًا على نموذج S-1 الخاص بصندوق Canary HBAR ETF، ما أتاح لها تثبيت الهيكلية الرسومية للمنتج المقترح.

ووفق الملف المقدم إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، حدّدت الشركة الرسوم الإدارية لصندوق HBAR عند 1.95%، ليصبح من بين أعلى الصناديق القائمة على الأصول الرقمية من حيث التكلفة.

وفي أغسطس، قدمت Canary Capital نموذجًا يُدعى S-1 لإطلاق صندوق عملات رقمية “أمريكي الصنع”، وهو الأول من نوعه.