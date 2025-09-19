أطلق في الولايات المتحدة أول صندوق متداول في البورصة (ETF) يعتمد على عملة XRP الفورية، مسجلًا حجم تداول بلغ 37.7 مليون دولار. واعتبر المحللون هذا الإطلاق أفضل ظهور أولي لعام 2025 حتى الآن.

أبرز النقاط

صندوق REX-Osprey XRP ETF سجّل حجم تداول بلغ 37.7 مليون دولار في يومه الأول.

رغم الزخم المحيط بالصندوق، ظل سعر عملة XRP مستقراً قرب مستوى الدعم عند 3 دولارات.

ارتفعت نشاطات العقود الآجلة بنسبة 120%، ليصل حجم المراكز المفتوحة إلى 8.94 مليار دولار بعد إطلاق الصندوق.

انطلق صندوق REX-Osprey XRP ETF (الرمز: XRPR) بقوة ليسجل 37.7 مليون دولار في حجم التداول خلال اليوم الأول، ما يجعله أنجح إطلاق لصندوق ETF في عام 2025 حتى الآن.

وخلال 90 دقيقة فقط، تجاوزت قيمة التداولات 24 مليون دولار، في أداء فاجأ حتى المحللين المخضرمين.

وصف إريك بالكوناس، محلل بلومبرغ، هذا الأداء بـ”الاستثنائي”، مشيراً إلى أن معظم صناديق المؤشرات الجديدة تعاني عادةً لتجاوز مليون دولار في حجم التداول بأول أيامها.

مع ذلك، ورغم الانطلاقة القوية للصندوق، لم يظهر XRP زخماً يذكر. إذ ارتفع briefly بنسبة 4% ليختبر مقاومة قرب 3.10 دولار، لكنه سرعان ما فقد مكاسبه ليستقر مجدداً عند مستوى الدعم البالغ 3 دولارات حيث يتداول حالياً.

لماذا حدث الانفصال؟

أطلق الصندوق المتداول (ETF) موجة من الحماس، خاصة بين المستثمرين الكبار. وقفزت عقود XRP الآجلة بأكثر من 140%، بينما ارتفعت الفوائد المفتوحة إلى 8.94 مليار دولار خلال ساعات من بدء التداول.

لكن السوق الفوري لم يواكب هذا الزخم. فقد أظهر موقع CoinMarketCap تراجعًا في حجم التداول بنسبة 13% خلال 24 ساعة، في حين انخفض سعر الرمز نفسه بنحو 1% في الفترة ذاتها.

ورغم ذلك، حافظ المحلل البارز “زينيا – Zenia” على نظرته الإيجابية. وأكد أن الإطلاق يمنح XRP دعمًا هيكليًا قد يفتح الطريق نحو مستوى 5 دولارات على المدى القريب. أما على المدى البعيد، فيرى أن السعر قد يصل إلى 15 دولارًا، ما يجعل XRP مرشحًا ليكون الانفجار التالي في سوق الكريبتو.

تحليل سعر عملة XRP: ما تقوله الرسوم البيانية

أظهر الرسم البياني لفاصل الثلاث ساعات استقرار سعر XRP عند 3.04 دولار، حيث يختبر مستوى الدعم عند منتصف نطاق بولينجر. ويشير التراجع الأخير من مستوى 3.14 دولار إلى أن المشترين ما زالوا حذرين رغم إطلاق صندوق الـETF.

مع ذلك، تبقى العملة داخل قناة صاعدة موازية، ما يوحي باستمرار الهيكل الصعودي.

إذا ارتد السعر من هذا المستوى، فمن المرجح أن يتجه مجددًا نحو مقاومة القناة العليا عند 3.20–3.25 دولار. اختراق واضح فوق هذا النطاق قد يفتح الطريق نحو 3.50 دولار، وصولًا إلى الهدف البالغ 5 دولارات الذي أشار إليه المحللون.

لكن في حال فشل السعر في الحفاظ على منطقة الدعم بين 3.00–2.99 دولار، فقد ينخفض باتجاه 2.85 دولار، حيث يمكن أن يظهر طلب أقوى. وتشير مؤشرات الزخم إلى حالة من التباطؤ، ما يجعل الجلسات المقبلة حاسمة لمسار العملة.