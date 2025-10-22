نقاط رئيسية

شركة BitMine اشترت 63,539 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 251 مليون دولار وسط تراجع السوق.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تراجَع بالأمس بنسبة 5% إلى ما دون 4,000$.

هناك محللون يتوقعون ارتدادةً سريعة باتجاه 4,440$ مع ازدياد الطلب المؤسساتي.

عانت عملة إيثيريوم (Ethereum) من تجدّد ضغوط البيع بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر، ليتراجَع سعرها بنسبة 5% خلال 24 ساعة إلى ما دون 4,000$. وفيما اتسمت استجابة المتداولين الأفراد لموجة البيع بالقلق، يبدو أن اللاعبين المؤسساتيين اعتبروها فرصة مواتية للشراء.

فتبعاً لبيانات البلوكتشين، استحوذت محافظ مرتبطةٌ بشركة بيتماين (BitMine) -المختصة بالبني التحتية للبلوكتشين- على 63,539 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 251 مليون دولار خلال انتكاسة السوق، ليتم نقل الأرصدة المشتراة عبر منصتي كراكن (Kraken) وبيتجو (Bitgo) الرئيسيتين إلى عناوين 3 محافظ مرتبطةٍ بالشركة.

يأتي ذلك بينما تُواصل شركة BitMine -بقيادة محلل الأسواق المخضرم توم لي (Tom Lee)- بثبات إنشاء إحدى أكبر الخزائن المؤسساتية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، ليُصبح بحوزتها حالياً 3.29 مليون عملة ETH بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار تمثل 2.73% من المعروض الكلي للعملة.

وفيما يتمثل هدف شركة BitMine طويل المدى بالاستحواذ على 5% من المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum)، وصف توم لي موجة التصحيح الحالية “بالفرصة الشرائية”، مُعتبراً المرحلة الحالية جزءاً من “دورة انطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الفائقة”، كما تمسَّك لي بأهدافه السعرية المتفائلة للعملة بنطاق 10,000$-12,000$ بنهاية عام 2025 وسط تزايد التبني المؤسساتي وعوامل الاقتصاد الكلي المواتية.

محللون يرون إمكانية حدوث ارتدادة وشيكة إلى 4,440$

يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) -وقت كتابة المقال- حول 3,880$ مع قيمة سوقية توازي 458 مليار دولار، فيما عانت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) من خروج استثماراتٍ بقيمة 145.6 مليون دولار في 20 تشرين الأول/أكتوبر. ورغم التراجع الأخير، بقيَ عدد من المحللين متفائلين بشأن رؤيتهم لآفاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في المدى المنظور.

ويرى خبيرُ الكريبتو علي مارتينيز (Ali Martinez) إمكانية ارتداد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 4,440$ بعد أن توقع بنجاح تراجُعها الأخير، مشيراً إلى ارتدادة سعريةٍ محتملةٍ عن الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة الممتدة منذ آب/أغسطس.

فتبعاً للمسار المتوقع وفق المحلل مارتينيز، تبدو انتكاسة الأمس مُجرَّد تصحيح صحيّ بعد انطلاقة 20 تشرين الأول/أكتوبر، ليشاركه المتداول Merlijn رؤيته المتفائلة مقارناً سلوك سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنظيره للذهب عام 2024 قبل تسجيل الأخير مستوياتٍ عليا جديدة حينها، وكتب في هذا السياق: “من هنا تبدأ انطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لبلوغ 10,000$”، مقترحاً إمكانية اتباع السعر مساراً صاعداً مشابهاً يدفعه لملامسة 10,000$.