أبرز النقاط

يعكس هذا الإنجاز انخفاض الفروقات السعرية وزيادة اهتمام أقسام إدارة المخاطر المؤسساتية، إلى جانب سلوك سعري مُماثلٍ للأصول الرقمية الكبرى مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

رجّح محللون أن يوفر هذا الإنجاز اللافت للعقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) أساساً مهماً للموافقة على إنشاء صناديق تداول فوري لها في البورصة (Ripple Spot ETF).

حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر كموعد لاتخاذ قرار بشأن طلبات الصناديق قيد المراجعة حالياً.

رغم تعرض عملة ريبل (Ripple) لضغوط بيع متواصلة، تخطت قيمة العقود الآجلة المفتوحة لهذه العملة –البالغ سعرها 3.00$ حالياً– في بورصة شيكاغو التجارية (CME) علامة المليار دولار، ما يجعلها العقود الآجلة الأسرَع نمواً في المنصة، ومن المثير للاهتمام أن هذا الإنجاز اللافت يأتي بعد 3 أشهر فقط من إطلاق هذه العقود.

العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) تحقق إنجازاً لافتاً مع ازدياد الاهتمام المؤسساتي

يشير تخطي سيولة العقود الآجلة المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) علامة المليار دولار إلى المشاركة المؤسساتية الكبيرة، كما يشير إلى تقلص الفروقات السعرية وزيادة الاهتمام بهذه العملة من قبل أقسام إدارة المخاطر لدى المؤسسات، إلى جانب أدائها السعري الذي يشبه نظيرَه للأصول الرقمية الكبيرة -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)- وفقاً لبيانات بورصة CME.

Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. 💥 Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months.🔥 This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025

ونوَّهَ محللون بأهمية هذا النجاح السريع، مشيرين إلى قيام الصناديق الاستثمارية الكبيرة بتخصيص مبالغ ضخمةٍ للاستثمار في هذه العملة؛ ويأتي هذا الإنجاز اللافت رغم تعرّض عملة ريبل (Ripple) لضغوط بيع كبيرة، مع مرور سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) –البالغ 111,389$ حالياً– بفترة تصحيح.

وتشير البيانات التاريخية أن نمو قيمة العقود الآجلة يتبعه عادةً نمو سوق عقود الخيارات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رواج صناديق التداول الفوري في البورصة، وهو ما حدَث لعملة إيثيريوم (Ethereum) البالغ سعرها 4,583$ حالياً، ويحدث أيضاً الآن لعملة ريبل (Ripple).

تأتي هذه التطورات مع قيام شركة Ripple بإطلاق عملتها المستقرة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) المقيّمة بعملة الدولار الأمريكي (USD)، إلى جانب جهود تطوير نظام تقني للتمثيل الرقمي للأصول على بلوكتشين ريبل (XRP Ledger)، ما يُسهم في تعزيز التبني المؤسساتي بشكلٍ كبير.

هل ستوافق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إنشاء صناديق لتداول عملة ريبل (Ripple) في البورصة قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر؟

خلال الأسبوع الماضي، قامت عدة شركاتٍ -مثل CoinShares وCanary Capital وWisdomTree وFranklin Templeton و21Shares وGrayscale وBitwise- بتقديم طلباتها المُعدّلة من النموذج S-1 لإنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs).

ويوم الإثنين الماضي (25 آب/أغسطس)، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات مجدّداً بتأجيل قرارها حول الصناديق الخاصة بشركتي WisdomTree وCanary Capital حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مُحددةً يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر موعداً للمراجعة التالية لجميع الطلبات قيد الدراسة، باستثناء الطلب الخاص بشركة Templeton الذي يسير وفق جدول منفصلٍ مع مراجعةٍ ثالثةٍ مقررة في أيلول/سبتمبر وقرار نهائي محتمل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ختاماً، تم تحديد الموعد النهائي الأول للموافقة -أو عدم الموافقة- على أحد هذه الصناديق في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ومن المقرر أن تتخذ SEC قرارَها حول طلب شركة Grayscale، وبعدَها بوقتٍ قصير سيتم البت بباقي الطلبات. من جهتهم، يُرجّح مُحللون أن تعتمد اللجنة نهجاً مشابهاً لما فعلته مع صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) في وقتٍ سابق من العام الجاري، حيث أصدرت موافقاتٍ متزامنة على عدة طلبات.