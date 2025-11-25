توقع سعر XRP: العملة ترتفع إلى 2.25 دولار بعد إطلاق صناديق ETF من فرانكلين تمبلتون وغرايسكيل

تجددت توقعات سعر عملة XRP في الأخبار بعد أن أطلقت شركتا Franklin Templeton وGrayscale Launch صناديق ETF فورية للعملة على منصة NYSE Arca. وارتفع سعر العملة البديلة بأكثر من 8% خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى قمة أسبوعية جديدة عند 2.28 دولار.

ودخلت Ripple في معركة طويلة مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، لكن هذا التطور قد يشكّل نقطة تحول مهمة للعملة. فإطلاق هذه الصناديق سيعرّض XRP لاهتمام المؤسسات الكبرى، بما في ذلك كبار المستثمرين في وول ستريت والمستثمرين الأفراد.

وأطلق صندوق Grayscale XRP Trust عملة “GXRP” ليمنح المستثمرين الفرصة للاستثمار المباشر في عملة XRP، على أن يبدأ التداول على منصة NYSE Arca يوم غد.

وتُعد فرانكلين تمبلتون وغرايسكيل من أكبر مديري الأصول في العالم، ما يعكس ثقة متزايدة في الأصول الرقمية. كما يعزز الارتفاع القوي في سعر XRP فكرة أن مشاركة المؤسسات في السوق آخذة في التوسع.

وفي السياق نفسه، يجذب مشروع Bitcoin Hyper أول طبقة ثانية على شبكة بيتكوين اهتمام “الأموال الذكية”. ويصفه المستثمرون بأنه الثورة المقبلة في البنية التحتية للعملات الرقمية، بعدما جمع تمويلًا يفوق 28.4 مليون دولار. ويشير الطلب المتزايد إلى إمكانية تحوّله إلى أحد أبرز رموز البنية التحتية في المرحلة المقبلة.

إطلاق صناديق XRP ETF يعزّز الزخم

يرتفع اهتمام المؤسسات بعملة XRP مع دخول صناديق ETF جديدة إلى السوق. فقد وافقت منصة NYSE Arca على إدراج صندوق Franklin Templeton لعملة XRP وأرسلت موافقتها إلى هيئة SEC، مما يمهّد لإطلاق الصندوق رسميًا. وسيتداول الصندوق تحت رمز XRPZ برسوم رعاية تبلغ 0.19%، إلا أن فرانكلين تخطط لإعفاء أول 5 مليارات دولار من الأصول من هذه الرسوم حتى مايو 2026.

وسجل صندوق Bitwise بالفعل بداية قوية، إذ جمع 118 مليون دولار في أسبوعه الأول، ما يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على تعرض منظم لعملة XRP.

وتزايد الطلب على XRP بفضل أهميتها في القطاع البنكي وقوة أساسياتها التقنية. فشبكة XRP Ledger تُنجز المدفوعات خلال 3 إلى 5 ثوانٍ، وتفرض رسومًا منخفضة جدًا، كما عالجت أكثر من 3.3 مليارات معاملة حتى الآن.

ورأى المحلل تشانغ أن “اختراق السعر قد يستهدف مستوى 2.50 دولار أو أكثر، مدعومًا بدفعة صناديق ETF الفورية.”

توقع سعر XRP: اختراق تاريخي والعملة على بُعد خطوة من هدف 2.50 دولار

يركب XRP موجة الصعود التي تجتاح سوق العملات الرقمية مع بداية التعافي. فقد قفزت العملة بنحو 17% خلال الجلستين الأخيرتين متجاوزة مستوى 2.25 دولار. وتتداول حاليًا عند 2.23 دولار مرتفعة بأكثر من 8.6% خلال 24 ساعة. وبحسب المؤشرات الفنية، فقد اخترقت العملة القناة الهابطة بعد ارتدادها من الحد السفلي قرب منطقة الدعم.

ولامس مؤشر القوة النسبية RSI مؤخرًا مستوى 50، وهو ما يؤشر عادة إلى بداية اختراق صعودي يتبعه استمرار في الحركة. كما تحوّل الرسم البياني لمؤشر MACD إلى المنطقة الإيجابية، وظهرت تقاطعات صعودية بين المتوسطات المتحركة، ما قد يدعم الزخم إذا زاد ضغط الشراء قرب مستوى 2.30 دولار.

ويحافظ XRP بقوة على منطقة الاختراق، مما يضعه في موقع جيد للاندفاع نحو هدف 2.50 دولار. وإذا واصل هذا المسار الصعودي، فقد يشهد المستثمرون اختراقًا نحو مستويات سعرية أعلى قريبًا.

Bitcoin Hyper: طبقة ثانية جاهزة لتقديم مكاسب ضخمة

بينما تتحسن توقعات سعر XRP، خطف مشروع Bitcoin Hyper الأنظار بقوة باعتباره أول طبقة ثانية تُبنى على شبكة بيتكوين. ويهدف المشروع إلى تقديم معاملات سريعة للغاية، منخفضة التكلفة، وبدون أي تعقيد. وقد تجاوزت مبيعاته المسبقة 28.4 مليون دولار مع بيع أكثر من 620 مليون توكن حتى الآن.

يعالج Bitcoin Hyper بطء معالجة الشبكة الأساسية من خلال إضافة طبقة ثانية عالية السرعة مبنية على الآلة الافتراضية لسولانا (SVM)، مع الاعتماد في الوقت نفسه على إثبات العمل الخاص ببيتكوين للحفاظ على أعلى درجات الأمان. هذا الدمج يوفر سرعة كبيرة دون التضحية بأمان سلسلة بيتكوين الأصلية.

كما يستخدم المشروع جسرًا نظاميًا لجعل ذلك ممكنًا. فعند إرسال BTC إلى عنوان بيتكوين مُراقب، يتحقق النظام من بيانات البلوك عبر عقد ذكي يعمل بـSVM. وبعد التأكد من صحة المعاملة، ينشئ الجسر كمية مساوية من البيتكوين الملفوف على شبكة Bitcoin Hyper. عندها يمكنك نقلها فورًا، واستخدامها داخل تطبيقات DeFi، أو دمجها في dApps بسهولة.

لماذا يجذب Bitcoin Hyper كل هذا الاهتمام؟

جمع أكثر من 28.4 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق.

يمنح المستثمرين في الطرح الأولي عائد تخزين سنوي 41%.

بيع أكثر من 620 مليون توكن.

مُصنَّف كأفضل توكن قبل الإطلاق بعد تدقيقه من Coinsult و Spywolf.

متاح بسعر منخفض مقارنة بقيمته العادلة: 0.013325 دولار.

ويزداد زخم سعر XRP، مما يعزز المعنويات الإيجابية في السوق ككل. وفي المقابل، يعتمد صعود Bitcoin Hyper على مزيج من الأداء السعري القوي والفائدة الاستثمارية التي يقدمها. ومع صغر القيمة السوقية للتوكن وتدفق “الأموال الذكية” إليه، قد يكون من أكثر المشاريع المرشحة لتحقيق نمو شبه عمودي خلال هذه الدورة.