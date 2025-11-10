نقاط رئيسية

تم إدراج خمسة صناديق للتداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) رسمياً على منصة شركة الإيداع والتسوية الأمريكية (DTCC).

ترجّح المؤشرات الفنية أن يستقر سعر عملة ريبل (Ripple) نسبياً ضمن نموذج الوتد الصاعد.

يعتقد المحللون أن 1.90$ هو مستوى إعادة الاختبار النهائي قبل انطلاق السعر المحتمل نحو 10$.

ظهرت هذا الأسبوع خمسة صناديق للتداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) تابعة لكلٍّ من شركة فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) وبيتوايز (Bitwise) وكاناري كابيتال (Canary Capital) و21 شيرز (21Shares) وكوينشيرز ((CoinShares على منصة شركة الإيداع والتسوية (DTCC)، وهي المنصة ذاتها التي قامت بمعالجة صناديق ETF لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قبل ظهورها الرسمي في السوق.

وتُعَد هذه الادراجات بمثابة مَعلم لوجستي رئيسي، ما يدل أن إطلاق هذه الصناديق في الولايات المتحدة قد يحدث في غضون أسابيع.

According to CryptoBriefing, five spot XRP ETFs from Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, and CoinShares have appeared on the DTCC list — Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), and CoinShares XRP ETF… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 10, 2025

الاستثمار في عملة ريبل (Ripple)

تشمل المنتجات الخمسة المُسجلة مجموعة متنوّعة من المُصدرين، وهي صندوق شركة فرانكلين تمبلتون (XRPZ) وصندوق شركة 21Shares (TOXR) وصندوق شركة Bitwise (XRP) وصندوق شركة Canary (XRPC) وصندوق شركة CoinShares (XRPL)، وتسعى جميعُها لإتاحة الاستثمار في عملة ريبل (Ripple) أمام عملائها.

وفي مؤتمر Ripple Swell 2025، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Canary Capital ستيفن مكلاورغ (Steven McClurg) عن خطط إطلاق صندوق XRPC التابع للشركة الأسبوع المقبل، باستخدام “تعديلٍ بدون تأخير” لتسريع حصوله على الموافقة خلال 20 يوماً.

في ذات السياق، أشار مكلاورغ إلى إطلاق شركته الناجح لصندوق تداول عملة لايتكوين في البورصة (Litecoin ETF) وصندوق تداول عملة هيديرا في البورصة (Hedera ETF) كنماذجَ لدخول صندوق Ripple ETF إلى السوق. في الوقت نفسه، تستعد شركة جرايسكيل ((Grayscale لتحويل صندوقها لتداول عملة ريبل في البورصة الحالي -الذي يُدير أصولاً بقيمةٍ تقارب 14 مليون دولار- إلى صندوق للتداول الفوري.

إعداد المخطط البياني: تشكيل حركة السعر نموذج الراية قبل التحركات الضخمة

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 7.45% في الساعات الـ 24 الماضية، بدعم من زيادة حجم تداولها بنسبة 64.86%، ويبدو أنه يَستقر نسبياً ضمن نموذج الوتد الهابط، والذي غالباً ما يمثل مقدمة لاختراق بالاتجاه الصاعد.

كذلك، تتقارَب خطوط مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) بينما يتموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 46.9. في الوقت نفسه، سيرتفع خط مؤشرMACD مقترباً من محور الصفر، في دلالةٍ على احتمالية حدوث تقاطع صاعد خلال الجلسات المقبلة.

ويقع مستوى المقاومة الأقرب للسعر حول مستوى 2.82$، مع إمكانية اختراقه أعلى خط الاتجاه العلوي لنموذج الوتد، ما يُفسح المجال لاتجاهه نحو 3.45$ وربما 4$ في المدى القريب.

من ناحيةٍ أخرى، يقع مستوى الدعم الأقرب للسعر عند 2.19$، وإذا أغلق تعاملاته دون هذا المستوى، فقد يؤدي هذا إلى إعادة اختباره مستوى 1.90$، وهو المُستوى نفسه الذي وصفه المحلل علي مارتينيز (Ali Martinez) بأنه “إعادة الاختبار النهائي” في السيناريو المتفائل الخاص به، والمُنتظر وصول السعر فيه إلى 10$.

The dream scenario: $XRP is forming a bullish flag, and a dip to $1.90 could be the spark for a rally toward $10. pic.twitter.com/LpTiPQ1FQG — Ali (@ali_charts) November 9, 2025

وأشار مارتينيز إلى تكوين حركة السعر نموذج “الراية الصاعدة”، حيث يُمهد التصحيح الموجز الطريق لانطلاقةٍ قويةٍ بالاتجاه الصاعد. وإذا اكتمل النموذج، فقد يندفع السعر نحو مستوى 10$، ما يَجعل من عملة ريبل (Ripple) إحدى أفضل العملات الرقمية للشراء في عام 2025.