Los mejores exchanges de criptomonedas en octubre de 2025

Los exchanges de criptomonedas abundan, y ninguno de ellos es perfecto. Cada plataforma destaca en diferentes aspectos: comisiones bajas, cumplimiento normativo, herramientas avanzadas, listado de coins disponibles, etcétera.
En esta guía hemos reunido un análisis de los mejores exchanges de criptomonedas «todo en uno», o dicho de otra forma, plataformas fiables, seguras, y lo bastante completas para contentar a la mayoría, tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo gestionando criptos.
Hemos depositado dinero real, realizado miles de operaciones y sometido a pruebas de estrés todas las funciones principales de más de 100 plataformas de exchange para encontrar los mejores sitios de exchange crypto en 2025.
Esta clasificación es la de los mejores proveedores en general y puedes empezar con cualquiera de ellos en cinco minutos:
Conoce los exchanges del listado anterior en todo el detalle que necesitas saber:
Best Wallet ofrece una app móvil en la que los usuarios pueden comprar BTC y más de 1.000 criptomonedas con tarjetas de débito/crédito, monederos electrónicos y transferencias bancarias locales. La plataforma de exchange integrada no tiene requisitos de identificación del cliente (KYC), por lo que se puede invertir en activos digitales al instante sin necesidad de subir documentos.
Aquí, es posible también intercambiar criptomonedas dentro de la aplicación, lo que da acceso a millones de mercados de ecosistemas populares como Ethereum, Solana y Base. Las comisiones de la plataforma están incluidas en los tipos de cambio cotizados, que Best Wallet obtiene de más de 100 socios de liquidez de manera agregada.
La aplicación Best Wallet también funciona como una wallet de autocustodia. Esta función garantiza que las criptomonedas se almacenen de forma segura y que los usuarios realicen transacciones sin necesidad de la aprobación de terceros. La billetera y la plataforma de intercambio ofrecen múltiples herramientas de seguridad, como PIN personalizados, datos biométricos y autenticación de dos factores (2FA).
Pros
Contras
MEXC es una buena opción para los inversores en criptomonedas que dan prioridad a las altcoins, como Ethereum, Dogecoin, Avalanche y Solana. Se pueden comprar criptomonedas al instante con monedas fiat de todo el mundo y métodos de pago, como Visa, MasterCard y Google/Apple Pay. Otra opción es el intercambio peer-to-peer (P2P) de MEXC, que admite más de 100 tipos de depósito y permite a los compradores negociar directamente con vendedores de su país de origen.
La plataforma también ofrece un apalancamiento de hasta 200x, tipos de interés competitivos para los depósitos en criptomonedas y una app nativa para iOS y Android. Los usuarios de operaciones al contado obtienen un 0 % de comisión cuando realizan órdenes limitadas y un 0,05 % para las órdenes de mercado. La plataforma también admite futuros de Bitcoin perpetuos, con comisiones fijadas en el 0,01 % y el 0,04 % para las órdenes limitadas y de mercado, respectivamente.
Los mercados cubren las mejores altcoins para comprar, incluyendo Ethereum, Dogecoin, Avalanche y Solana. La bolsa también ofrece un apalancamiento de hasta 500x, tipos de interés competitivos en los depósitos de criptomonedas y una aplicación nativa para iOS y Android.
Pros
Contras
Margex es una bolsa de trading de criptomonedas que ofrece futuros perpetuos en 55 mercados, incluidas las criptomonedas de bajo valor como Dogecoin y Shiba Inu. La bolsa tiene un pequeño requisito de margen de solo el 1 % en los mercados de gran capitalización, por lo que un saldo de cuenta de 100 dólares se amplía a 10 000 dólares en capital de negociación.
Las comisiones por la negociación de futuros de Ethereum son del 0,019 % y del 0,06 % para los creadores y los tomadores de mercado, respectivamente, y se aplican cargos de financiación a las posiciones apalancadas cada ocho horas.
Margex también permite a los usuarios comprar Bitcoin y otras criptomonedas populares con dinero fiat. La plataforma admite 152 métodos de pago y el depósito mínimo es de solo 5 dólares USD. También pueden acceder a funciones de copia de operaciones, recompensas por staking y guías educativas sobre cómo analizar y operar con criptomonedas.
Pros
Contras
Binance es la plataforma de exchange crypto más popular del mercado, con más de 275 millones de operadores registrados. Considera a Europa como un mercado importante y admite 500 criptomonedas y 2.000 tipos de vehículos, que abarcan operaciones al contado, futuros perpetuos y de entrega, opciones y tokens apalancados.
La plataforma es muy utilizada por los operadores activos que buscan spreads ajustados, gran liquidez y acceso a herramientas de trading de alto nivel. Las funciones de análisis incluyen indicadores técnicos, herramientas de dibujo y áreas de gráficos personalizadas.
Binance es muy accesible, con software de escritorio para Mac, Windows y Linux, así como una aplicación móvil para iOS y Android. También ofrece trading estándar basado en navegador, y todas las opciones de la plataforma se conectan a la misma cuenta de Binance.
Pros
Contras
Un exchange de criptomonedas es una plataforma online donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar activos digitales como Bitcoin, Ethereum y stablecoins. Estas plataformas ponen en contacto a compradores y vendedores, al tiempo que muestran los precios en tiempo real. Los dos tipos principales de plataformas son las plataformas centralizadas (CEX) y las plataformas descentralizadas (DEX).
Los exchanges de criptomonedas conectan a compradores y vendedores a través de libros de órdenes o creadores de mercado automatizados. En las plataformas centralizadas, los usuarios realizan órdenes de mercado (comprar/vender al instante al mejor precio disponible) u órdenes limitadas (establecer un precio objetivo específico).
Por el contrario, las plataformas sin custodia, como Best Wallet o DEX, permiten a los usuarios operar directamente desde sus wallets de autocustodia, a menudo sin KYC. Las transacciones se realizan a través de contratos inteligentes, y la transparencia de la cadena de bloques garantiza que las operaciones sean verificables e irreversibles. Algunas plataformas también admiten el comercio entre pares (P2P), lo que permite a los usuarios comprar criptomonedas directamente a otros utilizando métodos de pago locales.
Los exchanges suelen ser seguros, pero es imprescindible usar solamente plataformas de buena reputación. Sólo en esos lugares se practican buenas prácticas de seguridad y se comprende dónde recae la responsabilidad: en la plataforma en el caso de las CEX y en el usuario en el caso de las DEX.
Los principales CEX, como Binance, OKX o Coinbase, implementan medidas de seguridad multicapa, que incluyen almacenamiento en frío, autenticación de dos factores (2FA), cifrado y auditorías de prueba de reservas para verificar los saldos de los usuarios. Sin embargo, dado que las plataformas centralizadas custodian los fondos, siguen siendo vulnerables a los ataques informáticos o a los riesgos operativos, por lo que a menudo se recomienda a los usuarios que retiren sus fondos a largo plazo y los transfieran a billeteras de custodia personal.
Los DEX, por el contrario, eliminan el riesgo de custodia, ya que los usuarios mantienen el control de sus claves. Sin embargo, introducen vulnerabilidades en los contratos inteligentes y carecen de un servicio de atención al cliente formal.
Más allá de las criptomonedas que estén disponibles en un exchange u otro, considera estos puntos:
Si quieres empezar de forma rápida y fácil, Best Wallet tiene una billetera sin custodia y capacidades de exchange en una misma app, lo que te permite iniciar y completar tu primer viaje crypto sin obstáculos. Además de su compatibilidad con las redes principales (Bitcoin, Ethereum, Base, BSC y Solana), tiene en su horizonte una tarjeta crypto y su agregador de precios lo hace muy competitivo a nivel de comisiones.
Renée Morales, 68 posts
Apasionada redactora y comunicadora de tecnología, finanzas y criptomonedas, siempre al tanto de las últimas innovaciones. Comparto análisis claros y tendencias clave del mundo digital en constante evolución.