Los exchanges de criptomonedas abundan, y ninguno de ellos es perfecto. Cada plataforma destaca en diferentes aspectos: comisiones bajas, cumplimiento normativo, herramientas avanzadas, listado de coins disponibles, etcétera.

En esta guía hemos reunido un análisis de los mejores exchanges de criptomonedas «todo en uno», o dicho de otra forma, plataformas fiables, seguras, y lo bastante completas para contentar a la mayoría, tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo gestionando criptos.

El mejor exchange de criptomonedas lo encontramos dentro de una billetera: Best Wallet

Billetera de Bitcoin y criptomonedas sin custodia

Billetera de Bitcoin y criptomonedas sin custodia

+60 cadenas de bloques soportadas

Aspectos clave de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas

Best Wallet es nuestra plataforma de intercambio de criptomonedas más recomendada para principiantes. Se trata de una billetera sin custodia y una plataforma de exchange en una sola aplicación que admite más de 1.000 criptomonedas y no requiere KYC .

es nuestra plataforma de intercambio de criptomonedas más recomendada para principiantes. Se trata de una billetera sin custodia y una plataforma de exchange en una sola aplicación que . Muchas plataformas incorporan comisiones en los márgenes o a través de tarifas de red . Las comisiones por depósito/retirada de dinero fiat pueden ser especialmente caras (con un promedio del 3-5 %), por lo que es buena idea comprobarlas antes de proceder.

. Las comisiones por depósito/retirada de dinero fiat pueden ser especialmente caras (con un promedio del 3-5 %), por lo que es buena idea comprobarlas antes de proceder. Las plataformas que ofrecen un alto apalancamiento o derivados conllevan un riesgo elevado y solo son adecuadas para usuarios experimentados.

o conllevan un riesgo elevado y solo son adecuadas para usuarios experimentados. Algunas funciones están restringidas por región, aunque los exchanges donde sea posible registrarte desde España operan en nuestro país, en la UE o de forma internacional y no ofrecen diferencia alguna entre países.

Ranking de exchanges de criptomonedas: los mejores servicios y calidad/precio Hemos depositado dinero real, realizado miles de operaciones y sometido a pruebas de estrés todas las funciones principales de más de 100 plataformas de exchange para encontrar los mejores sitios de exchange crypto en 2025. Esta clasificación es la de los mejores proveedores en general y puedes empezar con cualquiera de ellos en cinco minutos: Best Wallet – El mejor en general MEXC – El mejor si buscas altcoins Margex – Destacado en futuros y apalancamiento Binance – El mayor por volumen y liquidez OKX – Uno de los más estrictos en seguridad CoinEx – Uno de los predilectos de las memecoins

Análisis de cada intercambio de criptomonedas: a fondo

Conoce los exchanges del listado anterior en todo el detalle que necesitas saber:

Best Wallet

Best Wallet ofrece una app móvil en la que los usuarios pueden comprar BTC y más de 1.000 criptomonedas con tarjetas de débito/crédito, monederos electrónicos y transferencias bancarias locales. La plataforma de exchange integrada no tiene requisitos de identificación del cliente (KYC), por lo que se puede invertir en activos digitales al instante sin necesidad de subir documentos.

Aquí, es posible también intercambiar criptomonedas dentro de la aplicación, lo que da acceso a millones de mercados de ecosistemas populares como Ethereum, Solana y Base. Las comisiones de la plataforma están incluidas en los tipos de cambio cotizados, que Best Wallet obtiene de más de 100 socios de liquidez de manera agregada.

La aplicación Best Wallet también funciona como una wallet de autocustodia. Esta función garantiza que las criptomonedas se almacenen de forma segura y que los usuarios realicen transacciones sin necesidad de la aprobación de terceros. La billetera y la plataforma de intercambio ofrecen múltiples herramientas de seguridad, como PIN personalizados, datos biométricos y autenticación de dos factores (2FA).

Pros

Los usuarios pueden comprar más de 1000 de las mejores criptomonedas para invertir con métodos de pago cómodos.

Los usuarios pueden comprar más de 1000 de las con métodos de pago cómodos. La herramienta de intercambio integrada admite millones de mercados adicionales.

La herramienta de intercambio integrada admite millones de mercados adicionales. Almacena automáticamente criptomonedas en una cartera de autocustodia.

Almacena automáticamente criptomonedas en una cartera de autocustodia. La función de Últimos Tokens, un agregador de preventas de criptomonedas. Contras No hay software de escritorio ni extensiones para el navegador.

No hay software de escritorio ni extensiones para el navegador. Las comisiones por operaciones solo se muestran cuando el usuario configura una orden.

MEXC

MEXC es una buena opción para los inversores en criptomonedas que dan prioridad a las altcoins, como Ethereum, Dogecoin, Avalanche y Solana. Se pueden comprar criptomonedas al instante con monedas fiat de todo el mundo y métodos de pago, como Visa, MasterCard y Google/Apple Pay. Otra opción es el intercambio peer-to-peer (P2P) de MEXC, que admite más de 100 tipos de depósito y permite a los compradores negociar directamente con vendedores de su país de origen.

La plataforma también ofrece un apalancamiento de hasta 200x, tipos de interés competitivos para los depósitos en criptomonedas y una app nativa para iOS y Android. Los usuarios de operaciones al contado obtienen un 0 % de comisión cuando realizan órdenes limitadas y un 0,05 % para las órdenes de mercado. La plataforma también admite futuros de Bitcoin perpetuos, con comisiones fijadas en el 0,01 % y el 0,04 % para las órdenes limitadas y de mercado, respectivamente.

Los mercados cubren las mejores altcoins para comprar, incluyendo Ethereum, Dogecoin, Avalanche y Solana. La bolsa también ofrece un apalancamiento de hasta 500x, tipos de interés competitivos en los depósitos de criptomonedas y una aplicación nativa para iOS y Android.

Pros

Admite una amplia gama de activos digitales.

Admite una amplia gama de activos digitales. Las órdenes limitadas permiten a los usuarios evitar las comisiones por operaciones al contado.

Las órdenes limitadas permiten a los usuarios evitar las comisiones por operaciones al contado. Los usuarios pueden comprar criptomonedas con tarjetas de débito/crédito y monederos electrónicos.

Los usuarios pueden comprar criptomonedas con tarjetas de débito/crédito y monederos electrónicos. El departamento de futuros ofrece un apalancamiento de 500x en los principales pares. Contras La wallet integrada ofrece almacenamiento custodio, por lo que no se controlan las claves privadas.

La wallet integrada ofrece almacenamiento custodio, por lo que no se controlan las claves privadas. Los productos apalancados pueden provocar pérdidas significativas.

Margex

Margex es una bolsa de trading de criptomonedas que ofrece futuros perpetuos en 55 mercados, incluidas las criptomonedas de bajo valor como Dogecoin y Shiba Inu. La bolsa tiene un pequeño requisito de margen de solo el 1 % en los mercados de gran capitalización, por lo que un saldo de cuenta de 100 dólares se amplía a 10 000 dólares en capital de negociación.

Las comisiones por la negociación de futuros de Ethereum son del 0,019 % y del 0,06 % para los creadores y los tomadores de mercado, respectivamente, y se aplican cargos de financiación a las posiciones apalancadas cada ocho horas.

Margex también permite a los usuarios comprar Bitcoin y otras criptomonedas populares con dinero fiat. La plataforma admite 152 métodos de pago y el depósito mínimo es de solo 5 dólares USD. También pueden acceder a funciones de copia de operaciones, recompensas por staking y guías educativas sobre cómo analizar y operar con criptomonedas.

Pros

Especule con los precios de las criptomonedas con un margen mínimo del 1 %.

Especule con los precios de las criptomonedas con un margen mínimo del 1 %. Opera en largo o en corto en todos los mercados compatibles.

Opera en largo o en corto en todos los mercados compatibles. Los mínimos bajos de las cuentas son ideales para principiantes.

Los mínimos bajos de las cuentas son ideales para principiantes. Comisiones competitivas por operaciones y pagos. Contras Opera en el extranjero sin licencias reguladoras.

Opera en el extranjero sin licencias reguladoras. No acepta clientes de EE. UU.

Binance

Binance es la plataforma de exchange crypto más popular del mercado, con más de 275 millones de operadores registrados. Considera a Europa como un mercado importante y admite 500 criptomonedas y 2.000 tipos de vehículos, que abarcan operaciones al contado, futuros perpetuos y de entrega, opciones y tokens apalancados.

La plataforma es muy utilizada por los operadores activos que buscan spreads ajustados, gran liquidez y acceso a herramientas de trading de alto nivel. Las funciones de análisis incluyen indicadores técnicos, herramientas de dibujo y áreas de gráficos personalizadas.

Binance es muy accesible, con software de escritorio para Mac, Windows y Linux, así como una aplicación móvil para iOS y Android. También ofrece trading estándar basado en navegador, y todas las opciones de la plataforma se conectan a la misma cuenta de Binance.

Pros

Cobra comisiones iniciales de solo el 0,1 % por deslizamiento.

Cobra comisiones iniciales de solo el 0,1 % por deslizamiento. El panel de gráficos es ideal para los operadores de criptomonedas activos.

El panel de gráficos es ideal para los operadores de criptomonedas activos. La gran liquidez garantiza los mejores precios y diferenciales del mercado.

La gran liquidez garantiza los mejores precios y diferenciales del mercado. Ofrece una wallet de custodia y otra de autocustodia. Contras Los operadores de day trading de criptomonedas de muchos países se enfrentan a restricciones de productos.

Los operadores de day trading de criptomonedas de muchos países se enfrentan a restricciones de productos. Algunas funciones están dirigidas a operadores profesionales.

¿Qué es un exchange de criptomonedas?

Un exchange de criptomonedas es una plataforma online donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar activos digitales como Bitcoin, Ethereum y stablecoins. Estas plataformas ponen en contacto a compradores y vendedores, al tiempo que muestran los precios en tiempo real. Los dos tipos principales de plataformas son las plataformas centralizadas (CEX) y las plataformas descentralizadas (DEX).

Los CEX actúan como intermediarias, gestionando las transacciones y la custodia de los fondos de los usuarios. Por lo general, ofrecen una gran liquidez, herramientas avanzadas y atención al cliente, pero los usuarios deben confiar sus activos a la plataforma y, en ocasiones, pueden tener que completar la verificación «Conozca a su cliente» (KYC). La mayoría de las plataformas que se enumeran en este artículo son CEX .

actúan como intermediarias, gestionando las transacciones y la custodia de los fondos de los usuarios. Por lo general, ofrecen una gran liquidez, herramientas avanzadas y atención al cliente, pero los usuarios deben confiar sus activos a la plataforma y, en ocasiones, pueden tener que completar la verificación «Conozca a su cliente» (KYC). La mayoría de las plataformas que se enumeran en este artículo . Los DEX operan en redes blockchain sin intermediarios. Los usuarios operan directamente desde sus carteras, manteniendo el control total de sus claves privadas. Si bien los DEX mejoran la privacidad y la autocustodia, pueden tener una menor liquidez y menos opciones de pago fiduciario. Algunos ejemplos de DEX son Uniswap o PancakeSwap.

¿Cómo funcionan los exchanges de criptomonedas?

Los exchanges de criptomonedas conectan a compradores y vendedores a través de libros de órdenes o creadores de mercado automatizados. En las plataformas centralizadas, los usuarios realizan órdenes de mercado (comprar/vender al instante al mejor precio disponible) u órdenes limitadas (establecer un precio objetivo específico).

Por el contrario, las plataformas sin custodia, como Best Wallet o DEX, permiten a los usuarios operar directamente desde sus wallets de autocustodia, a menudo sin KYC. Las transacciones se realizan a través de contratos inteligentes, y la transparencia de la cadena de bloques garantiza que las operaciones sean verificables e irreversibles. Algunas plataformas también admiten el comercio entre pares (P2P), lo que permite a los usuarios comprar criptomonedas directamente a otros utilizando métodos de pago locales.

Cómo empezar en un exchange de criptomonedas: paso a paso Regístrate: crea una cuenta. Es posible que tengas que completar la verificación de identidad (subir un documento de identidad, prueba de domicilio) para desbloquear los límites de negociación y retirada. Deposita fondos: añade dinero fiat (USD, EUR, etc.) mediante transferencia bancaria, tarjeta o P2P, o deposita criptomonedas desde otra cartera. Opera: compra, vende o intercambia criptomonedas utilizando órdenes de mercado o limitadas en la plataforma. Protege tu cuenta: activa siempre las funciones de seguridad como 2FA, lista blanca de retiradas y contraseñas seguras. Retira fondos: transfiere criptomonedas a una wallet personal o dinero fiat a una cuenta bancaria cuando lo desees.

¿Es seguro usar un exchange crypto?

Los exchanges suelen ser seguros, pero es imprescindible usar solamente plataformas de buena reputación. Sólo en esos lugares se practican buenas prácticas de seguridad y se comprende dónde recae la responsabilidad: en la plataforma en el caso de las CEX y en el usuario en el caso de las DEX.

Los principales CEX, como Binance, OKX o Coinbase, implementan medidas de seguridad multicapa, que incluyen almacenamiento en frío, autenticación de dos factores (2FA), cifrado y auditorías de prueba de reservas para verificar los saldos de los usuarios. Sin embargo, dado que las plataformas centralizadas custodian los fondos, siguen siendo vulnerables a los ataques informáticos o a los riesgos operativos, por lo que a menudo se recomienda a los usuarios que retiren sus fondos a largo plazo y los transfieran a billeteras de custodia personal.

Los DEX, por el contrario, eliminan el riesgo de custodia, ya que los usuarios mantienen el control de sus claves. Sin embargo, introducen vulnerabilidades en los contratos inteligentes y carecen de un servicio de atención al cliente formal.

Cómo escoger un exchange de criptomonedas: en qué fijarse

Más allá de las criptomonedas que estén disponibles en un exchange u otro, considera estos puntos:

El volumen diario y los usuarios: los mejores exchanges de criptomonedas atraen volumen de millones de personas al día, por miles de millones de dólares. Su reputación debe ser intachable.

los mejores exchanges de criptomonedas atraen volumen de millones de personas al día, por miles de millones de dólares. Su reputación debe ser intachable. La seguridad : valora qué opciones ofrecen las plataformas, desde 2FA a listas blancas, bloqueos y más.

: valora qué opciones ofrecen las plataformas, desde 2FA a listas blancas, bloqueos y más. El almacenamiento : muchos exchanges almacenan más del 95% de las criptomonedas en wallets frías protegidas y que no se pueden hackear.

: muchos exchanges almacenan más del 95% de las criptomonedas en wallets frías protegidas y que no se pueden hackear. La prueba de reserva: es un concepto que implica que el exchange tiene fondos suficientes para atender todas las órdenes de retirada de forma líquida e inmediata. Lo normal es 1:1, a menudo algún exchange supera la ratio (tiene más fondos que clientes).

Conclusión

Si quieres empezar de forma rápida y fácil, Best Wallet tiene una billetera sin custodia y capacidades de exchange en una misma app, lo que te permite iniciar y completar tu primer viaje crypto sin obstáculos. Además de su compatibilidad con las redes principales (Bitcoin, Ethereum, Base, BSC y Solana), tiene en su horizonte una tarjeta crypto y su agregador de precios lo hace muy competitivo a nivel de comisiones.

