ICO en Solana: las mejores en curso en septiembre de 2025

Las ICO de Solana (de sus siglas en inglés «Initial Coin Offering») ofrecen a los inversores la posibilidad de obtener las primeras criptomonedas emitidas por un nuevo proyecto o en una nueva blockchain. Son similares a la financiación participativa en las start-ups: las ICO ofrecen precios ventajosos y permiten posicionarse de forma temprana en las próximas criptos que van a salir.

Dado que cada mes se lanzan cientos de ICO de Solana (por ser ésta una de las cadenas de bloques de más fácil ejecución y asequibilidad), encontrar las mejores puede resultar bastante difícil para un principiante. En esta guía analizamos las mejores ICO en Solana, y cómo detectar las siguientes.

Claves sobre las ICOs en Solana

¿Qué es una ICO de Solana? Las ICO de Solana son ofertas iniciales de monedas que permiten a los proyectos de criptomonedas recaudar fondos de inversores particulares y profesionales para desarrollarse.

que permiten a los proyectos de criptomonedas recaudar fondos de inversores particulares y profesionales para desarrollarse. Las inversiones en una ICO suelen realizarse con criptomonedas SOL, o USDC (de la red Solana) . A cambio del efectivo aportado, los inversores reciben tokens nativos del proyecto.

. A cambio del efectivo aportado, los inversores reciben tokens nativos del proyecto. Invertir en una ICO es colocar capital en una nueva criptomoneda antes de que salga en DEX (Exchanges Descentralizados) o en CEX (Exchanges Centralizados). Es una forma de recaudar fondos y dar la bienvenida a los primeros inversores con tarifas preferenciales.

antes de que salga en DEX (Exchanges Descentralizados) o en CEX (Exchanges Centralizados). Es una forma de recaudar fondos y dar la bienvenida a los primeros inversores con tarifas preferenciales. Cualquier ICO en Solana puede compararse con una inversión en crowdfunding (financiación participativa) en startups, antes de su salida a bolsa. Los participantes apoyan el desarrollo de la solución propuesta por los equipos fundadores antes de que el público en general pueda utilizarla realmente. Eso es así incluso en memecoins de Solana .

(financiación participativa) en startups, antes de su salida a bolsa. Los participantes apoyan el desarrollo de la solución propuesta por los equipos fundadores antes de que el público en general pueda utilizarla realmente. Eso es así incluso en . Las ICO no ofrecen garantías de completar el desarrollo aunque se alcance el objetivo de recaudación. Sin embargo, la relación riesgo/ganancia es muy alta y se pueden crear fortunas participando en ICO.

Ante la duda: ¿una ICO y una preventa es lo mismo?

Prácticamente sí. En el mundo de las criptomonedas, los términos «ICO» y «preventa» se utilizan a menudo para referirse al mismo mecanismo de recaudación de fondos. Ambos términos describen el proceso utilizado por coins que venden sus primeros tokens para recaudar capital con el fin de completar su desarrollo y disponer de un presupuesto dedicado al marketing. En el mundo de las DeFi, cualquiera puede participar en una ICO o una preventa, simplemente disponiendo de fondos en una cartera compatible.

Por lo general, las preventas de criptomonedas y las ICO piden a los inversores interesados que visiten su sitio web oficial y conecten su cartera Best Wallet o Metamask. Al firmar la transacción que permite interactuar, solo hay que seleccionar una criptomoneda aceptada para esta recaudación (SOL, USDT o USDC, por ejemplo) y comprar el token.

Lo que sí es diferente de una ICO de Solana es una IEO, u Oferta Inicial de Exchange («Initial Exchange Offer»), que implica que se lanza el token en un exchange concreto, y sólo uno, de forma preliminar a su apertura al resto del mercado.

¿Cuáles son las mejores ICO de Solana en curso en septiembre de 2025?

Éstas son algunas de las ICO en marcha ahora mismo en la cadena de Solana, que el equipo editorial de Coinspeaker ha considerado entre las mejores criptomonedas para invertir:

Bitcoin Hyper (HYPER)

Entre los nuevos proyectos criptográficos del momento, Bitcoin Hyper destaca por ofrecer la primera solución Layer 2 de Bitcoin. Se trata de una nueva criptomoneda que aspira a revolucionar Bitcoin aportando al ecosistema la rapidez necesaria para procesar transacciones, escalabilidad y tarifas reducidas.

Bitcoin Hyper se basa en una arquitectura de capa 2 que permite agilizar las transacciones y facilitar el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Por lo tanto, el ecosistema está perfectamente diseñado para integrar la Web 3 y soportar usos masivos.

¿Quieres participar en esta ICO en Solana? Lee nuestra guía cómo comprar Bitcoin Hyper.

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) celebró ya una preventa a principios de 2025 en la red Ethereum, pero se ha puesto en marcha un re-lanzamiento para celebrar el salto a la cadena de bloques de Solana.

En este enfoque, WEPE en SOL se vende a un precio fijo antes de su evento de generación de tokens, y por cada compra se queman tokens WEPE de Ethereum equivalentes. La paridad fijada es 1:1 en estos casos. Además, se ha lanzado una colección de NFTs, otras iniciativas comunitarias y recompensas de tokens.

¿Quieres participar en esta ICO en Solana? Lee nuestra guía cómo comprar Wall Street Pepe.

Snorter (SNORT)

Snorter está reconocida como una de las mejores ICO por su disponibilidad en varias cadenas de bloques. Impulsada por Solana, se ha extendido a Ethereum y pronto lo hará a Polygon, Base y BNB. Su criptomoneda utilitaria, el $SNORT, muestra una rentabilidad ultraalta superior a x1000 y el bot integra perfectamente la inteligencia artificial para agilizar las transacciones.

Este proyecto tiene como objetivo reducir los elevados costes de las operaciones, disminuir la tasa de fracaso de las inversiones y el fraude. Detrás de su token hay una sólida comunidad de desarrolladores motivados para promover un rendimiento interesante a través de herramientas de última generación.

¿Quieres participar en esta ICO en Solana? Lee nuestra guía cómo comprar Snorter.

Best Wallet Token (BEST)

Best Wallet se presenta como la mejor ICO de Solana para aquellos que buscan una solución completa y segura para gestionar sus criptomonedas –y de paso participar en otras ICOs de esta red o de Ethereum.

Este innovador proyecto permite comprar, almacenar, intercambiar y gastar activos digitales con total facilidad. Gracias a su cartera multichain y multimonedero sin custodia, Best Wallet ofrece la máxima flexibilidad. Aquí, los usuarios pueden realizar intercambios fluidos con o sin el token BEST (que es multicadena) y efectuar pagos rápidos con la futura Best Card, lo que convierte a esta plataforma en un ecosistema criptográfico todo en uno perfectamente adaptado a las necesidades de los inversores modernos.

¿Quieres participar en esta ICO en Solana? Lee nuestra guía cómo comprar Best Wallet Token.

¿Dónde encontrar ICO de Solana?

Hay muchos lugares donde nuevas ICO de Solana se dan a conocer, desde interacciones con proyectos de terceros, a foros, lanzadoras de tokens y redes sociales. Éste es un resumen de los mejores lugares donde dar con ellas:

Plataforma Descripción Pump.fun Plataforma líder para lanzar y descubrir nuevos tokens en Solana. Permite crear tokens fácilmente y tiene un feed en tiempo real de nuevos lanzamientos Twitter/X Red social donde desarrolladores y proyectos anuncian sus ICOs. Buscar hashtags como #SolanaICO, #SPL, o seguir cuentas especializadas en el ecosistema Telegram Grupos y canales especializados en Solana donde se comparten alertas de nuevos lanzamientos, análisis y oportunidades de inversión temprana Jupiter DEX agregador de Solana que también lista nuevos tokens. Su sección de «nuevos tokens» permite descubrir proyectos recién lanzados en el ecosistema

¿Cómo investigar una ICO de Solana?

Si quieres valorar una ICO que has encontrado online, de la red de Solana, considera estos puntos básicos:

El whitepaper : Para convencer a los primeros inversores de que participen en su ICO criptográfica, los proyectos redactan en primer lugar un whitepaper, similar a un plan de negocio. Este permite explorar la idea, el caso de uso, la hoja de ruta y conocer toda la información técnica sobre la nueva criptomoneda disponible en esta ICO. Se trata de un documento que puede resultar indispensable para los inversores que buscan proyectos tecnológicos.

: Para convencer a los primeros inversores de que participen en su ICO criptográfica, los proyectos redactan en primer lugar un whitepaper, similar a un plan de negocio. Este permite explorar la idea, el caso de uso, la hoja de ruta y conocer toda la información técnica sobre la nueva criptomoneda disponible en esta ICO. Se trata de un documento que puede resultar indispensable para los inversores que buscan proyectos tecnológicos. La distribución y el hard cap / soft cap : El objetivo principal de una ICO en Solana es recaudar fondos para completar el desarrollo de un producto o servicio basado en la cadena de bloques. Por lo tanto, los equipos responsables de esta recaudación estiman una cantidad mínima de financiación necesaria para llevar a cabo la idea (denominada «softcap»). Si no se alcanza este límite, la ICO permanecerá activa y las tokens no se distribuirán a los primeros inversores.

: El objetivo principal de una ICO en Solana es recaudar fondos para completar el desarrollo de un producto o servicio basado en la cadena de bloques. Por lo tanto, los equipos responsables de esta recaudación estiman una cantidad mínima de financiación necesaria para llevar a cabo la idea (denominada «softcap»). Si no se alcanza este límite, la ICO permanecerá activa y las tokens no se distribuirán a los primeros inversores. La auditoría : Algunos equipos malintencionados detrás de una ICO también podrían modificar el contrato inteligente del token después de que finalice la recaudación. Las transacciones podrían verse restringidas o los tokens podrían asignarse a otras carteras. Para evitarlo, recomendamos encarecidamente elegir una ICO en la que el contrato haya sido auditado por SolidProof o Coinsult o similares, y en la que el propietario haya renunciado a su modificación posterior.

: Algunos equipos malintencionados detrás de una ICO también podrían modificar el contrato inteligente del token después de que finalice la recaudación. Las transacciones podrían verse restringidas o los tokens podrían asignarse a otras carteras. Para evitarlo, recomendamos encarecidamente elegir una ICO en la que el contrato haya sido auditado por SolidProof o Coinsult o similares, y en la que el propietario haya renunciado a su modificación posterior. Promociones: estate atento a los eventos de criptomonedas gratis, y asegúrate de que no comprometes tu seguridad o tus fondos para participar en lanzamientos u otros eventos similares.

Conclusión

Hay que tener cuidado: las ICO en Solana, o en cualquier otra red, conllevan riesgos. De hecho, más del 80 % son estafas o fraudes, sin ningún desarrollo real detrás de las promesas realizadas en el whitepaper. Por lo tanto, la inversión en ICO Solana debe realizarse de forma responsable y debe formar parte de una estrategia de diversificación de la cartera.

Preguntas frecuentes