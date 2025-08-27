No hay garantías de que PUMP.fun vuelva a bombear ni a subir recuperando el precio de lanzamiento o su ATH. Por eso, recomendamos investigar y proceder con debida cautela, quizá combinando esta inversión con vías de diversificación como Bitcoin Hyper, Maxi Doge o Wall Street Pepe en Solana.

La preventa del token PUMP se agotó en cuestión de minutos, y los participantes trasladaron sus tokens a exchanges y wallets centralizadas. Aunque no libre de altibajos, PUMP ha conseguido superar la capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares.

Hemos creado esta guía rápida sobre cómo comprar Pump.fun token, puesto que ya está disponible en los exchanges y cotiza en vivo.

Cómo comprar Pump.fun: guía breve de compra

Lo primero que necesitarás es una wallet compatible con Solana, ya que el token PUMP se basa en la cadena de bloques SOL. Con ella, podrás acudir a las plataformas de intercambio centralizadas para comprar el token.

Estos son los pasos a seguir:

Paso 1: configura tu wallet

Puedes descargar la aplicación Best Wallet en tu móvil y configurarla. Ten en cuenta que este monedero es donde comprarás los tokens SOL necesarios para intercambiarlos por la criptomoneda PUMP.

Al configurar tu monedero para PUMP coin, asegúrate de guardar tu frase de recuperación en un lugar seguro. También puedes crear una copia de seguridad para una recuperación sin problemas.

Paso 2: Compra SOL en tu wallet

Compra tokens Solana en tu wallet. Las billeteras como Best Wallet te permiten comprar criptomonedas con monedas fiat, y métodos como tu tarjeta de crédito, PayPal, Google Pay, Apple Pay y otras opciones de pago más que conocidas.

Paso 3: Conéctate a exchanges descentralizados o compra en exchanges centralizados

El PUMP token está disponible en seis importantes intercambios centralizados. Entre ellos se encuentran Kraken, con 7500 millones de tokens, Bitget, con 7500 millones de tokens, y Gate, con 6400 millones de tokens. Otros intercambios son Bybit, con 5000 millones de tokens, MEXC, con 5000 millones, y Kucoin, con 4100 millones de tokens $PUMP.

¿Qué es Pump.fun Token?

Pump.fun no es solo una criptomoneda, sino una plataforma única que fomenta la cultura de las memecoins de Solana. Una de las cosas que más nos gustan de la plataforma es que simplifica el proceso habitual de creación y lanzamiento de nuevos tokens meme. Además, proporciona a los usuarios la base de la cadena de bloques Solana, conocida por su seguridad y sus actividades de trading de criptomonedas.

Otro aspecto destacado de Pump.fun es que no se necesitan conocimientos de programación para crear y lanzar tokens meme personalizados. Además, tampoco se necesita liquidez inicial. Así, la plataforma promueve una comunidad descentralizada que fomenta la creatividad y la interacción entre los usuarios.

Dado que los tokens PUMP se agotaron a los pocos minutos de su oferta inicial, no es de extrañar que la criptomoneda superara rápidamente la barrera de los 1000 millones de dólares de capitalización bursátil, donde sigue a la hora de escribir este tutorial. Sin embargo, el token ha sufrido un revés desde su lanzamiento, cayendo rápidamente desde su máximo en julio de 2025 de 0,0068 dólares. Esta caída ha dado lugar a especulaciones sobre un posible colapso inminente, sobre todo después del reciente anuncio de que el equipo no repartirá Airdrop.

¿Vale la pena comprar PUMP Token?

El proyecto Pump.fun surge en pleno auge de las mejores altcoins , justo cuando la cuota de dominio de Bitcoin ha retrocedido a la franja del 59-61 %, síntoma de una rotación de capital hacia memecoins y tokens emergentes. La plataforma permite crear monedas meme sin necesidad de conocimientos técnicos ni liquidez inicial, lo que explica su popularidad entre los entusiastas del sector.

Sin embargo, tras la decepción por la ausencia de un Airdrop crypto, conviene preguntarse si Pump.fun es realmente una inversión tan sólida como aparenta, o si la predicción de precio de PUMP es tan positiva como aparenta.

Criptomonedas alternativas a Pump.Fun Token: preventas imperdibles

Pump.fun ha revolucionado el mundo de las memecoins con futuro y ha demostrado que estas pueden ser algo más que una moda pasajera. Sin embargo, la caída de su precio ha suscitado preocupación en muchos ámbitos.

Si estás en busca y captura de tokens con un mayor potencial de beneficio, en esta sección te recomendamos algunas alternativas a Pump.fun. Lo que hace que estas criptomonedas sean aún mejores es que, a diferencia de PUMP, puedes obtener estos tokens durante su preventa de criptomonedas, a un precio con descuento y con mejores perspectivas de criptomonedas que van a explotar.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper es la primera cadena Bitcoin Layer 2 que aporta escalabilidad y velocidad, dos cualidades cruciales en las que Bitcoin no destaca. Por lo tanto, se pueden esperar transacciones más rápidas y tarifas de gas más baratas al utilizar la cadena.

En lo que respecta al ecosistema, el token Bitcoin Hyper alimenta la cartera, el explorador, el puente y el grupo de participación. Esto abarca pagos, dApps y memes. En cuanto a las operaciones, el proceso es sencillo. Solo hay que depositar BTC mientras Bitcoin Hyper verifica los encabezados de los bloques de Bitcoin y las pruebas de las transacciones. Una vez verificada, el sistema acuñará una cantidad equivalente de BTC en la capa 2 de Bitcoin. Y lo que es aún mejor, el proceso se llevará a cabo de forma fiable. El retiro a la capa 1 es igualmente sencillo. Simplemente haz la solicitud y permite que Bitcoin Hyper realice las validaciones necesarias.

La preventa de $HYPER es una de las más exitosas de 2025, ya que ha recaudado más de 12 millones de dólares hasta el momento de escribir este artículo. Eso también indica que puede agotarse o terminarse en cualquier momento. Si te interesa, no esperes: al igual que Pump token, el tiempo apremia.

Maxi Doge

El token Maxi Doge es una invitación a una comunidad floreciente y a operar con un alto apalancamiento y mantener un stop-loss al margen, todo ello bajo la imagen de la memecoin más icónica: DOGE.

Otros beneficios que obtendrás al comprar Maxi Doge incluyen la oportunidad de participar en concursos semanales en los que los cazadores con mayor ROI obtienen recompensas. También participarás en eventos de socios y torneos gamificados para ganar aún más recompensas.

La preventa del token Maxi Doge comenzó a finales de julio de 2025 y va camino de los 2 millones de dólares. Aunque no está en Solana como PUMP Token, su potencial es inmenso.

Wall Street Pepe

El token Wall Street Pepe ha iniciado un nuevo impulso con su expansión a Solana. Esta expansión abre la puerta a los fans de las meme coins en la cadena Solana para hacerse con el token $WEPE. Así que, si eres uno de ellos, puedes unirte a la venta de WEPE Solana en la página web oficial de Wall Street Pepe.

Ten en cuenta que el token $WEPE está activo y se negocia en Ethereum. Puedes comprarlo en Uniswap, MEXC Global y otras plataformas de intercambio de criptomonedas destacadas. Lo único es que el equipo del proyecto ha implementado un programa de recompra en el que recomprará los tokens $WEPE basados en Ethereum y los quemará cuando compres la versión Solana. Este enfoque mantendrá el límite del suministro total en las dos cadenas de bloques.

El token $WEPE tendrá un precio que será 1:1 con respecto a la versión Ethereum después del TGE. Posteriormente, es probable que el precio cambie cuando el token cotice en más intercambios de SOL.

Conclusión

El token PUMP.Fun se puede comprar libremente en las plataformas de exchange centralizadas y descentralizadas que lo hayan incorporado (incluyendo Binance, Coinbase o MEXC). Pero no hay garantías de que vuelva a bombear ni a subir recuperando el precio de lanzamiento o su ATH.

Por eso, recomendamos investigar y proceder con debida cautela, quizá combinando esta inversión con vías de diversificación como Bitcoin Hyper, Maxi Doge o Wall Street Pepe en Solana.

