Elon Musk y las criptomonedas: pasado, presente y futuro

La relación entre Elon Musk y las criptomonedas es una trayectoria rica, conocida y pública. De hecho, el multimillonario y emprendedor más mediático del mundo es el responsable de que miles de personas hayan dado el paso y hayan comprado también criptomonedas.

Claves rápidas sobre Elon Musk y las criptomonedas

Elon Musk mueve el mercado con sus mensajes : cada aparición pública o mención de una coin por parte de Musk ha generado volatilidad instantánea.

Dogecoin es su criptomoneda favorita , y Elon Musk la ha adoptado como «la criptomoneda del pueblo» y ha hecho chistes con ella.

, y Elon Musk la ha adoptado como «la criptomoneda del pueblo» y ha hecho chistes con ella. Una de las mayores empresas de Musk, Tesla, llegó a comprar, vender y aceptar Bitcoin como movimiento estratégico, aunque después lo dejara. En octubre de 2025, Musk se reafirmó en el carácter infalsificable de BTC al basarse en energía, en especial como una protección contra el dinero fiat «que se puede imprimir sin parar».

¿Qué criptomonedas podrían captar el interés para Elon Musk?

Elon Musk es una de las personas influyentes más activas en las redes, y siempre está monitorizando nuevos desarrollos tecnológicos y financieros –que puedan impactar en su empresa o no. Eso implica que también está al día de preventas de criptomonedas, de lanzamientos de nuevas coins y de avances destacables.

Eso incluye coins en tendencia y criptomonedas que están siendo aclamadas por la comunidad en las redes sociales. Éstas a continuación son algunas de las que podrían haber captado el interés de Elon Musk:

Las primeras inversiones de Elon Musk en criptomonedas

El magnate tecnológico Elon Musk comenzó a mostrar públicamente su interés por las criptomonedas a principios de 2019, cuando realizó sus primeros tuits sobre Dogecoin, describiéndola como una moneda que le parecía atractiva.

Sin embargo, su inmersión definitiva en el mercado cripto se produjo a finales de 2020, cuando incrementó notablemente sus comentarios sobre Bitcoin y Dogecoin, aprovechando el auge del criptomercado en aquel momento. El punto de inflexión llegó en enero de 2021, cuando Tesla anunció la compra de 1.500 millones de dólares en Bitcoin, convirtiéndose así en una de las empresas cotizadas con mayores reservas de la criptomoneda a nivel mundial.

En 2021, durante una conferencia pública, Musk confirmó que sus únicas inversiones personales significativas fuera de Tesla y SpaceX estaban en Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del ecosistema crypto, capaz de mover los mercados con un simple comentario en las redes sociales.

Elon Musk, DOGE y Dogecoin

Tras su victoria electoral en noviembre de 2024, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que Elon Musk y el empresario Vivek Ramaswamy dirigirían el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyas siglas en inglés formaban precisamente «DOGE» en un guiño evidente a la criptomoneda Dogecoin que Musk ha promovido públicamente desde 2013.

Dogecoin duplicó su valor tras el anuncio del departamento DOGE. Durante la campaña, cada vez que Musk mencionaba las siglas «DOGE» en mítines de Trump, el precio de Dogecoin experimentaba subidas especulativas del 10-15%, aunque el magnate se refiriera al Departamento de Eficiencia Gubernamental y no a la criptomoneda.

¿Qué criptomonedas posee Elon Musk ahora mismo?

No se puede afirmar con certeza qué criptomonedas posee Elon Musk hoy en día, porque sus tenencias personales no están completamente divulgadas. Pero esto es lo que sí se sabe o se ha reportado públicamente:

Lo que se sabe públicamente

Musk ha confirmado públicamente que posee Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Dogecoin (DOGE). Sin embargo, no ha anunciado públicamente las cantidades exactas que posee de cada una.

En cuanto a las empresas que dirige: Tesla posee Bitcoin en su balance. En los informes financieros más recientes, Tesla registró que mantiene 9.720 BTC según algunas fuentes.

Lo que no se sabe con seguridad

No hay confirmación pública confiable de que Musk posea criptomonedas más allá de BTC, ETH y DOGE.

Las criptomonedas que poseen sus empresas (como Tesla o SpaceX) no reflejan necesariamente las tenencias personales de Musk.

Las criptomonedas que poseen sus empresas (como Tesla o SpaceX) no reflejan necesariamente las tenencias personales de Musk. No hay lista pública y verificable de carteras personales de Elon Musk: él no ha difundido sus claves ni direcciones verificadas. Cualquier asignación on-chain de nuevas criptomonedas es, en la mayoría de los casos, una estimación o una alegación.

¿Cómo abordar el papel de Elon Musk en el mercado de las criptomonedas?

Elon Musk es observado por millones de personas, sea cual sea el mensaje que envíe. Aunque su influencia en la volatilidad crypto ha disminuido con el tiempo, sigue teniendo mucho poder sobre la temperatura del mercado y las tendencias o el llamado «FOMO» (miedo a quedarse fuera).

Sin embargo, no es buena idea confundir influencia con recomendación de inversión. Que Musk hable bien (o mal) de una moneda no convierte a esa criptomoneda en buena inversión: muchas reacciones son especulativas y temporales. Estudios muestran que sus intervenciones aumentan volatilidad y trading de corto plazo.

Al mismo timpo, los mensajes de Elon Musk sobre criptomonedas han generado debates sobre si influyen demasiado en mercados cripto —una zona gris respecto a posible manipulación de mercados— y atraen escrutinio regulatorio y mediático. La SEC de Estados Unidos ha investigado algunas de las declaraciones públicas de Musk respecto a sus efectos en los mercados de inversión.

A día de hoy:

Sabemos que Elon Musk prefiere las criptomonedas descentralizadas .

. Que ha criticado aspectos del sistema financiero tradicional.

Y que es escéptico sobre algunos aspectos de las criptomonedas pero las ve como una alternativa viable.

El futuro de Elon Musk y su papel en el mercado de criptomonedas