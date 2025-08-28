Day trading de criptomonedas – aprende desde cero en 2025

El day trading con criptomonedas es una estrategia de alto riesgo y alta rentabilidad. En ella, los inversores compran y venden activos en una plataforma, a lo largo de un mismo día, y aprovechan los pequeños movimientos de precio. Bitcoin y otras criptomonedas, con su volatilidad y variación constante, son ideales.

En esta guía, echamos un vistazo al day trading de criptomonedas de forma amplia: la mejor plataforma para empezar, las mecánicas de este tipo de trading, cómo dar los primeros pasos y qué tener en cuenta a nivel de riesgo.

En breve: ¿en qué consiste el day trading de criptomonedas?

El day trading de criptomonedas es un tipo de operativa que implica sincronización, entradas y salidas, y el uso de herramientas específicas, para ganar dinero con posiciones que especulan con el precio de una criptomoneda (sin tener que poseerla).

Es, así, una operativa entre el usuario y un intermediario, un bróker o plataforma. Y tiene lugar siempre dentro de un mismo día, con posiciones que pueden durar desde pocos minutos a todo el día, pero rara vez más allá.

Hay estrategias de trading intradía muy sencillas, como las medias móviles simples, y otras que requieren más uso de los gráficos y los indicadores. La mayoría de traders amplía y expande su uso a medida que adquiere experiencia y éxito.

¿Cuál es el mejor sitio para hacer day trading con criptomonedas?

El trading intradía de crypto se caracteriza por posiciones de entrada y salida rápida, dinámica y donde el operador está encima del sistema monitorizando. Desde 2025, existe una plataforma recién lanzada que ofrece este tipo de experiencia. En esta sección la analizamos.

CoinFutures: el mejor sitio para hacer day trading de criptomonedas

Coinfutures se sitúa en la encrucijada entre el gaming y el trading de criptomonedas, con un posicionamiento poco habitual que transforma el simple placer de jugar en una posibilidad real de obtener ganancias. Lo hemos estudiado en detalle y lo que hemos concluido debería interesar a cualquiera que desee combinar el mercado real gamificado con el objetivo del rendimiento.

Así, Coinfutures se basa en un principio claro, que es el mismo del day trading de criptomonedas. Tú eliges la dirección que tomará el precio de un activo, al alza o a la baja, y defines el apalancamiento, hasta 1000x. Todo ello se desarrolla en una interfaz fluida, diseñada para sumergirle inmediatamente en la acción.

Esta simplicidad no resta profundidad estratégica: cada elección implica una reflexión sobre el momento oportuno, la gestión del riesgo y la lectura del mercado. Mientras que un juego tradicional se limita a una puntuación, Coinfutures añade la dimensión real de las ganancias potenciales.

Sus características principales son:

La rapidez con la que se pasa del registro a la primera predicción: sin trámites engorrosos ni verificaciones de KYC .

. La experiencia es dinámica, y los resultados se muestran en tiempo real .

. Ofrece futuros de Solana, futuros de Ethereum e incluso trading de memecoins.

La posibilidad de cerrar una posición antes de que alcance su objetivo o su punto de ruptura permite un control permanente.

una posición antes de que alcance su objetivo o su punto de ruptura permite un control permanente. Funciona vía app descargable de forma gratuita.

Admite depósitos en criptomonedas y en dinero fiat por igual.

Si quieres conocer más sobre esta plataforma, lee nuestra reseña de CoinFutures.

Estrategias efectivas para hacer day trading con criptomonedas

Una vez te has decidido a hacer day trading, debes saber que hay enfoques distintos, aplicables tanto al mercado de criptomonedas como a otros mercados (acciones de criptomonedas, forex, penny stocks, índices, materias primas, metales, etc.)

Estrategia Descripción Scalping Estrategia de alta frecuencia que busca aprovechar mínimos movimientos en los precios. El trader compra y vende en cuestión de segundos o minutos. Requiere mercados muy líquidos y comisiones bajas. Gap Trading Se centra en los “gaps” o huecos que se producen cuando una acción abre muy por encima o por debajo del cierre previo. El operador apuesta a la dirección posterior del precio, apoyándose en noticias o eventos ocurridos fuera del horario de mercado. Momentum Trading Consiste en detectar valores con fuerte impulso, al alza o a la baja, y seguir la tendencia. Demanda rapidez para identificar el movimiento y disciplina en el uso de órdenes de stop-loss. Breakout Trading Busca activos que rompen niveles clave de soporte o resistencia. Una ruptura válida suele confirmarse con un volumen de negociación superior a la media. Contrarian Trading Los inversores contrarios apuestan a que un valor que lleva tiempo subiendo o bajando terminará corrigiendo. Detectan señales de giro y se posicionan en sentido opuesto a la tendencia dominante. Range Trading Estrategia basada en valores que se mueven dentro de un rango de precios. Se compra en la parte baja y se vende en la alta. Es clave conocer los niveles de soporte y resistencia y aplicar stops de protección. News-Based Trading Apoya las decisiones de inversión en la actualidad informativa. Permite aprovechar reacciones exageradas del mercado o efectos de arrastre en empresas del mismo sector.

Claves para tener éxito en el day trading de criptomonedas

Aprovechar la volatilidad: centrarse en valores con mucho volumen y fuertes movimientos de precio, comprando en caídas y vendiendo en repuntes. Comprender las comisiones: conocer bien cómo se calculan los spreads y los costes en cada mercado, desde el crypto a las acciones de criptomonedas o las penny stocks. Contar con una estrategia: operar con un plan claro, usar cuentas demo para probar métodos y aplicar gestión de riesgos para proteger el capital.

Las comisiones en el day trading criptomonedas

Las comisiones pueden devorar una parte importante de las ganancias del day trader, de ahí que sea un aspecto importante a la hora de decidirse entre una plataforma u otra. Éstas son las principales comisiones para el day trader crypto:

Plataforma y datos : muchas aplicaciones cobran suscripción mensual, así como extras por acceso a gráficos avanzados o datos en tiempo real.

: muchas aplicaciones cobran suscripción mensual, así como extras por acceso a gráficos avanzados o datos en tiempo real. Operativa : se incluyen comisiones por cada transacción, más el coste del spread (diferencia entre precio de compra y venta), que impacta especialmente en valores con poco volumen.

: se incluyen comisiones por cada transacción, más el coste del spread (diferencia entre precio de compra y venta), que impacta especialmente en valores con poco volumen. Divisas : al operar con activos extranjeros se suman comisiones por conversión y diferenciales más amplios en pares de divisas.

: al operar con activos extranjeros se suman comisiones por conversión y diferenciales más amplios en pares de divisas. Otros cargos: pueden añadirse comisiones por retirada de fondos, transferencias bancarias, uso de apalancamiento (intereses por margen) y tasas regulatorias.

¿Por qué usar una plataforma de day trading con criptomonedas?

Una plataforma de day trading es un espacio que te facilita la compraventa y las operaciones sin activos subyacentes, es decir, el trading intradía de cryptos y tokens. Ofrecen, por ejemplo, datos del mercado en tiempo real, herramientas gráficas de análisis, y un mecanismo de órdenes y portafolio con sus correspondientes límites (Stop Loss y Take Profit). Además, pueden llegar a ofrecer otros productos, como los futuros de criptomonedas.

Asimismo, este tipo de sitios suele proporcionar acceso a noticias del mercado, para que los operadores estén informados, y cuentan con notificaciones personalizables. Muchos, como CoinFutures mismo, disponen de apps descargables para hacer trades sobre la marcha, algo esencial en el tipo de operativa intradía.

Conclusión

Aunque no es un tipo de trading para todos, el day trading de criptomonedas puede dar un rendimiento importante a medio/largo plazo, si se aplica adecuadamente y se tiene éxito con la estrategia. También existe una probabilidad elevada de perder el capital aportado, en parte o en su totalidad.

Es muy recomendable tomar un enfoque de informarse e investigar antes de comprometer cualquier dinero, y realizar operaciones iniciales de bajo importe para familiarizarse con las dinámicas. CoinFutures es uno de los mejores lugares para empezar con esa idea: no tiene KYC, es flexible en apalancamiento y en importes, y se puede operar en posiciones de 1€.

Preguntas frecuentes