Cómo comprar Wall Street Pepe (WEPE) – Tutorial y análisis

En esta guía, conoce todas las claves de qué es Wall Street Pepe, cómo comprar, si sigue siendo un proyecto legítimo, cómo es su previsión, y más.

Bajo el nombre de Wall Street Pepe ($WEPE) encontramos unas nuevas criptomonedas con temática Pepe que ofrece información sobre operaciones bursátiles y análisis de mercado a los miembros de su comunidad. Éste toma el nombre de «Wepe Army» (Ejército de Wepe). Tras una preventa de gran éxito (+73 millones recaudados), la comunidad ha generado trades de más del 1000% para sus usuarios.

Ahora, Wall Street Pepe (WEPE) crece con la integración multicadena en Solana. Y aprovecha esto para hacer un re-lanzamiento mientras WEPE cotiza. En esta guía, conoce todas las claves de qué es Wall Street Pepe, cómo comprar, si sigue siendo un proyecto legítimo, cómo es su previsión, y más.

¿Qué es Wall Street Pepe? En tres puntos

Wall Street Pepe recaudó 73,88 millones de dólares en la preventa de criptomonedas y se lanzó con éxito con 79.000 titulares .

y se lanzó con éxito con . La comunidad, el Alpha Chat ofrece una utilidad comercial real, con miembros que informan de ganancias del 500-1000 % en las señales y llamadas a la acción.

ofrece una utilidad comercial real, con miembros que informan de ganancias del 500-1000 % en las y llamadas a la acción. El sistema de doble cadena con mecanismo de quema mantiene la paridad de precios 2:1 entre Ethereum y Solana . Esto mantiene el suministro total en 200.000 millones de tokens , al tiempo que se mantiene la paridad de precios entre ambas versiones.

. Esto mantiene el , al tiempo que se mantiene la paridad de precios entre ambas versiones. El equipo anónimo crea ciertos riesgos e incógnitas , a pesar de que el proyecto cumple sus promesas hasta ahora.

, a pesar de que el proyecto cumple sus promesas hasta ahora. Una comunidad activa de 1300 traders comparte estrategias y ganancias en un grupo restringido por tokens.

Tener WEPE en tu wallet te da:

Acceso con token: Mantenga WEPE para entrar en el grupo exclusivo de trading Alpha Chat. Operación de doble cadena: Opere en Ethereum para obtener liquidez o en Solana para obtener velocidad y comisiones bajas. Mecanismo de quema: Cada compra de Solana reduce el suministro de Ethereum en la misma cantidad de dólares. Opción de intercambio 1:1: Los titulares de Ethereum pueden cambiar a Solana por el mismo valor una vez que ambas cadenas alcancen la paridad de precios a 0,001 $. Competiciones de trading: envía operaciones rentables para ganar recompensas WEPE semanales.

La tokenomía de Wall Street Pepe

La tokenómica de Wall Street Pepe gira en torno a un sistema de doble cadena con un límite máximo fijo que nunca aumenta, independientemente de la cadena en la que se opere.

Estas son las cifras clave:

Suministro total : 200.000.000.000 WEPE (combinado entre Ethereum y Solana)

: 200.000.000.000 WEPE (combinado entre Ethereum y Solana) Redes : Ethereum y Solana

: Ethereum y Solana Precio de lanzamiento en Solana : 0,001 $ (fijo hasta que ETH WEPE alcance este precio)

: 0,001 $ (fijo hasta que ETH WEPE alcance este precio) Mecanismo de precios : paridad 1:1 entre cadenas una vez que ambas alcancen los 0,001 $

: paridad 1:1 entre cadenas una vez que ambas alcancen los 0,001 $ Tasa de quema : cada 1 $ gastado en Solana quema 1 $ en Ethereum WEPE

quema cada 1 $ gastado en Solana quema 1 $ en Ethereum WEPE Opción de migración: los titulares de ETH pueden cambiar 1:1 a Solana una vez que se alcance la paridad de precios

El mecanismo de quema funciona de forma diferente según el método de pago:

Pagos con ETH/USDT/USDC/tarjeta : quema instantánea del equivalente en ETH WEPE.

: quema instantánea del equivalente en ETH WEPE. Pagos con SOL : quemas por lotes ejecutadas cuando ETH WEPE alcanza los 0,001 $.

: quemas por lotes ejecutadas cuando ETH WEPE alcanza los 0,001 $. Intercambios directos: tu ETH WEPE se quema cuando migras a Solana.

Esta estructura significa que el límite de suministro de 200 000 millones se mantiene fijo incluso cuando el proyecto se expande a Solana. Cada nuevo token WEPE en Solana destruye un valor equivalente en dólares en Ethereum. Por lo tanto, si compras 100 $ de Solana WEPE, 100 $ de Ethereum WEPE desaparecen para siempre de la circulación.

Aunque ambas cadenas seguirán activas, Wall Street Pepe tiene previsto trasladar gradualmente más actividad a Solana para agilizar las operaciones y reducir las comisiones, como otras memecoins de Solana. Los exchanges centralizados mantendrán los pares de negociación para ambas versiones, lo que permitirá mantener los precios alineados mediante el arbitraje.

¿Es legítimo Wall Street Pepe?

Los aspectos a favor:

Preventa completada con éxito: Recaudó 73,88 millones de dólares y se lanzó según cronograma en febrero de 2025

Recaudó 73,88 millones de dólares y se lanzó según cronograma en febrero de 2025 Base de poseedores verificable: 79.000 carteras rastreadas en cadena

79.000 carteras rastreadas en cadena Comunidad de trading activa: 1.300 miembros en Alpha Chat con operaciones ganadoras documentadas

1.300 miembros en Alpha Chat con operaciones ganadoras documentadas Despliegue en doble cadena: Funciona tanto en Ethereum como en Solana con un mecanismo de quema operativo

Funciona tanto en Ethereum como en Solana con un mecanismo de quema operativo Tokenomics transparente : Límite claro de suministro de 200.000 millones sin funciones ocultas de acuñación

: Límite claro de suministro de 200.000 millones sin funciones ocultas de acuñación Utilidad real: Acceso restringido por tokens a llamadas de trading de altcoins que los miembros aseguran entregan beneficios reales

Posibles problemas:

Equipo anónimo: Sin fundadores o desarrolladores identificados públicamente

Sin fundadores o desarrolladores identificados públicamente Afirmaciones sin verificar: Los informes de beneficios de miembros provienen de testimonios, no de datos auditados

Los informes de beneficios de miembros provienen de testimonios, no de datos auditados Dependencia de la comunidad: El éxito requiere que el Alpha Chat siga entregando llamadas rentables

El éxito requiere que el Alpha Chat siga entregando llamadas rentables Volatilidad del mercado: Incluso las memecoins con futuro pueden perder el 90% de su valor en mercados bajistas

Predicción de precio de Wall Street Pepe Para predecir el precio de Wall Street Pepe, necesitamos considerar tanto su dinámica de meme coin como la utilidad real de trading que proporciona a través de la comunidad WEPE Army. Los factores que respaldan el crecimiento potencial incluyen: Rendimiento probado de la comunidad : Los miembros reportan ganancias del 500-1.000% en llamadas alfa, con un trader que afirma haber obtenido 120.000 dólares de beneficio con PENGU

: Los miembros reportan ganancias del 500-1.000% en llamadas alfa, con un trader que afirma haber obtenido 120.000 dólares de beneficio con PENGU Ventaja de doble cadena : La expansión a Solana abre el acceso al volumen masivo de trading de meme coins de esa cadena

: La expansión a Solana abre el acceso al volumen masivo de trading de meme coins de esa cadena Reducción de suministro : El mecanismo de quema reduce continuamente el suministro en Ethereum a medida que crece la adopción en Solana

: El mecanismo de quema reduce continuamente el suministro en Ethereum a medida que crece la adopción en Solana Base sólida de poseedores : 79.000 carteras con 1.300 traders activos en el Alpha Chat

: 79.000 carteras con 1.300 traders activos en el Alpha Chat Éxito de la preventa: Los 73,88 millones de dólares recaudados muestran una demanda inicial significativa Año Mínimo Potencial Precio Promedio Máximo Potencial 2025 $0,00008 $0,00011 $0,00021 2026 $0,00014 $0,000175 $0,075 2030 $0,00032 $0,00039 $0,00046

Cómo comprar Wall Street Pepe en Solana

En esta sección te mostramos paso a paso cómo participar en el lanzamiento de Wall Street Pepe en Solana.

Paso 1: Visita la página web de Wall Street Pepe

Accede a la página web de Wall Street Pepe a través de los botones de esta guía. Así te aseguras de ir al lugar correcto: los proyectos de éxito tienen copias y réplicas diarias para estafar, y es casi imposible distinguirlas. ¡Atención ahí!

Paso 2: Enlaza tu wallet

Haz clic en el botón de comprar con criptomonedas para enlazar tu wallet mediante código QR al abrirse una sub-ventana. Necesitas una wallet compatible con Solana, como Best Wallet o Phantom.

Paso 3: Intercambia SOL por WEPE

Ahora, escoge el importe a intercambiar por WEPE y confirma la transacción en tu wallet. Los tokens se podrán reclamar cuando WEPE empiece a cotizar en su primer exchange DEX de Solana.

Conclusión

Wall Street Pepe es un tipo diferente de memecoin que realmente ofrece beneficios tangibles a través de su comunidad comercial Alpha Chat. El proyecto cumple lo que promete con llamadas de trading exclusivas, una comunidad colaborativa y un sistema de doble cadena que mantiene la estabilidad de los precios a través de su mecanismo de quema.

Ahora, a mediados de 2025, la expansión de la doble cadena a Solana demuestra ambición y capacidad técnica, mientras que el mecanismo de quema crea una tokenómica interesante que podría impulsar la escasez. Sin embargo, Wall Street Pepe conlleva los mismos riesgos que cualquier moneda meme, como una volatilidad extrema, requisitos de impulso de la comunidad y un equipo anónimo.

Otras guías de criptomonedas

Preguntas frecuentes