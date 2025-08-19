El mercado de las opciones binarias con criptomonedas es de gran interés para muchos usuarios e inversores, aunque como producto sea de los más arriesgados. Y eso es decir, dado que destacan también por su simplicidad. En España y en la UE, de todos modos, existe una prohibición sobre las opciones binarias, por lo que no están disponibles.

En esta página valoramos qué son las opciones binarias de criptomonedas, qué alternativas legales hay para invertir en derivados crypto, y dónde canalizar estas operaciones.

Claves de este artículo

Una opción binaria de criptomonedas permite apostar al alza o a la baja, con dos resultados posibles.

permite apostar al alza o a la baja, con dos resultados posibles. Las operaciones suelen realizarse en periodos muy cortos , en segundos o minutos.

, en segundos o minutos. El riesgo de pérdida es elevado y la opción binaria crypto se considera a menudo un juego de azar.

y la opción binaria crypto se considera a menudo un juego de azar. Este tipo de operaciones binarias están prohibidas en la Unión Europea.

CoinFutures es la mejor plataforma para operar con opciones binarias en 2025.

¿Qué son las opciones binarias de criptomonedas?

Una opción binaria crypto es un tipo de producto financiero que permite apostar por la subida o bajada del precio de una criptomoneda, con dos resultados posibles: una ganancia o una pérdida total.

En un periodo de tiempo muy corto, los operadores abren una opción binaria en una dirección. Solo al final del plazo (por ejemplo, 5 minutos), se obtiene una ganancia fija si el precio del Bitcoin u otra crypto coincide con su apuesta, en relación con su precio de entrada.

A diferencia de otros productos de inversión, no hay variación en su posición en función del precio del activo. El usuario gana una cantidad fija o pierde la totalidad de su inversión: 0 o 1, es binario.

Opciones binarias vs clásicas vs futuros de criptomonedas

Las opciones binarias y las opciones clásicas (como los CFD) son productos totalmente distintos y, de hecho, se orientan a perfiles de inversor muy diferentes. A continuación, un resumen comparativo entre opciones binarias de criptomonedas, opciones clásicas y futuros de criptomonedas:

Criterios Opciones binarias de criptomonedas Opciones clásicas de criptomonedas Futuros de criptomonedas Complejidad Muy simples Técnicos Alta, requiere experiencia Duración Muy corta Todas las duraciones posibles Predeterminada (mensual, trimestral, perpetuos) Riesgo Pérdida total Liquidación modulable Alto, con riesgo de liquidación inmediata Regulación Prohibidas en la UE Reguladas en la UE Reguladas en ciertos mercados (CME, Binance, Bybit…) Potencial de ganancia Rendimiento fijo Variable Muy alto, según apalancamiento y volatilidad Perfil de trader Principiante Experto Avanzado/profesional Tipos de activos Cripto, Acciones, Forex Cripto, Acciones, Forex Exclusivamente criptomonedas

En conclusión, las opciones binarias de criptomonedas resultan más sencillas, lo que las hace atractivas para principiantes, aunque conllevan un riesgo de pérdida total. Las opciones clásicas, en cambio, son verdaderos instrumentos derivados con más flexibilidad y control de riesgo mediante órdenes como stop-loss o take-profit.

Por su parte, los futuros de criptomonedas se han convertido en una herramienta clave en los grandes exchanges. Permiten especular con vencimientos fijos o contratos perpetuos, pero su combinación de alta volatilidad y apalancamiento los convierte en un producto arriesgado, reservado a traders con experiencia.

¿Están permitidas las opciones binarias de criptomonedas en España?

No, las opciones binarias no están permitidas en España en 2025. De hecho, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) decidió en 2018 prohibir este tipo de operaciones binarias en toda la UE, debido al alto riesgo de adicción y a su gran similitud con los juegos de azar.

En España, la CNMV ha confirmado la prohibición de las opciones binarias en las plataformas de trading que entran dentro de su ámbito de supervisión. Por lo tanto, ningún bróker puede ofrecer la posibilidad de apostar al alza o a la baja en plazos cortos, con cantidades fijas de ganancias.

Sin embargo, las plataformas extranjeras fuera de la UE podrían ofrecer, evidentemente, la posibilidad de utilizar opciones binarias. La CNMV advierte sobre su seguridad, pero no se sanciona al usuario: sólo a la plataforma. No obstante, en caso de problemas, no hay cobertura de ninguna índole en España; así que no es una vía recomendable para nada.

La mejor alternativa a las opciones binarias de criptomonedas: la oferta de CoinFutures

CoinFutures es una plataforma de trading con apalancamiento, integrada en el software de CoinPoker y con licencia de la Autoridad de Juegos de Azar de Anjouan, lo que hace que su interfaz sea legal y esté disponible en España.

En comparación con los corredores tradicionales, CoinFutures ofrece precisamente la posibilidad de apostar por una especie de opción binaria mejorada: puedes realizar apuestas al alza o a la baja sobre criptomonedas y retirar tus ganancias en cualquier momento.

El sitio ofrece la posibilidad de utilizar un apalancamiento de hasta x1000 y permite apostar por 14 pares de criptomonedas, incluyendo Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), futuros de Ethereum (ETH), Ripple (XRP) o incluso Dogecoin (DOGE).

CoinFutures, especialmente fácil de usar para los traders principiantes, es muy fácil de manejar e incluso permite definir condiciones de trading automático. Su aplicación para Android, macOS y Windows cuenta con el consenso general y seguro que te gustará.

Si busca alguna alternativa a las opciones binarias con criptomonedas en España, CoinFutures es sin duda la mejor opción. Puedes abrir una cuenta ahora mismo con una simple dirección de correo electrónico o de forma anónima con una cartera Metamask.

Conoce esta plataforma a fondo en nuestro análisis de CoinFutures.

Cómo usar CoinFutures – Guía paso a paso en 2025

¿Quieres probar el trading de futuros de criptomonedas en CoinFutures? Puedes empezar en menos de dos minutos siguiendo estos pasos sencillos:

1. Crear una cuenta

Descarga la aplicación de CoinPoker para Android, macOS o Windows (iOS en desarrollo a la fecha de esta guía), instálala y ábrela. Podrás registrarte con tu correo electrónico o conectarte directamente con MetaMask, lo que garantiza un acceso rápido y totalmente anónimo.

2. Hacer un depósito

Accede a tu wallet dentro de CoinFutures y selecciona la criptomoneda que prefieras: Bitcoin, Ethereum, Tether USDT o incluso CHP, el token propio de la plataforma. Copia la dirección de depósito correspondiente al red y realiza la transferencia.

3. Iniciar una operación

En la pestaña “Crypto Futures” encontrarás 14 pares de criptomonedas disponibles. Solo tienes que decidir si apuestas al alza (Up) o a la baja (Down), elegir un nivel de apalancamiento de hasta x1000 y activar las opciones automáticas si lo deseas.

4. Retirar beneficios

Si tu operación termina en positivo, ve a la sección “Withdraw”, selecciona la criptomoneda que quieras retirar, elige el red y la cantidad. En cuestión de segundos, tendrás los fondos acreditados en tu wallet crypto personal.

Conclusión

Las opciones binarias con criptomonedas son interesantes y bastante atractivas, pero su nivel de riesgo es intolerable para el regulador europeo, y están prohibidas en toda la UE. Y es que en cuestión de segundos, es posible obtener un rendimiento fijo, pero también perderlo todo. Son demasiado arriesgadas y, si se usan fuera de España, deben utilizarse con mucha precaución y responsabilidad.

Aunque la CNMV aún no autoriza las opciones binarias de criptomonedas en los brókers con licencia, puedes registrarte en plataformas seguras como CoinFutures en 2025 para descubrir la mejor alternativa a estas opciones, como por ejemplo los futuros que están regulados. Este sitio web te permite apostar fácilmente al alza o a la baja en más de 14 pares de criptomonedas y utilizar un apalancamiento de hasta x1000.

