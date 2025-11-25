Pour Résumer

Bittensor, Pendle et Injective : les vrais sleepers 2026.

Capitalisations < 5 milliards, potentiel x50+.

MaxiDoge en bonus memecoin caché.

Bittensor : l’IA décentralisée qui mange OpenAI

Bittensor (TAO) trade à 485 $ avec seulement 3,8 milliards de capitalisation. Effectivement, le réseau paie déjà 1 200 nœuds pour entraîner des modèles IA en peer-to-peer.

La TVL explose à 1,1 milliard en 3 mois. De plus, le subnet « text-to-image » surpasse Midjourney en qualité. En outre, le burn quotidien retire 0,8 % de la supply.

Le RSI hebdo à 38 sort tout juste de la survente. Effectivement, casser 600 $ ouvrirait directement 2 000 $, soit x4 rapide. En effet, quand l’IA restera LA narrative 2026, TAO sera le seul token décentralisé crédible.

ChatGPT-5 cible 15 000 $ fin 2026, soit x31. D’ailleurs, 80 % des fonds IA crypto n’ont pas encore touché Bittensor. Effectivement, c’est le sleeper le plus évident du cycle.

Pendle : le yield trading qui va tout casser

Pendle (PENDLE) à 4,65 $ pèse seulement 750 millions de capitalisation. Effectivement, le protocole permet de splitter et trader les rendements futurs (jusqu’à 3 ans).

La TVL dépasse 6,8 milliards (+400 % en 2025) grâce aux points LRT et RWA. De plus, BlackRock teste déjà Pendle pour ses bons du Trésor tokenisés. En outre, le volume quotidien atteint 1,2 milliard.

Le tokenomics devient déflationniste dès janvier 2026. Effectivement, casser 6 $ déclencherait un FOMO massif vers 50 $, soit x10 rapide. En effet, chaque bull run a son token yield (2021 GMX, 2025 PENDLE).

ChatGPT-5 voit PENDLE à 120 $ fin 2026, soit x26. D’ailleurs, 70 % des whales DeFi accumulent en silence. Effectivement, personne ne réalise encore l’utilité monstrueuse.

Injective : le DEX qui va manger Uniswap

Injective (INJ) à 16,80 $ pèse seulement 1,6 milliard de capitalisation. Effectivement, son orderbook décentralisé traite déjà 30 000 TPS avec latence < 10 ms.

Le volume spot dépasse 2 milliards par jour. De plus, Helix, son DEX, prend 18 % de parts à Uniswap sur les perpetuals. En outre, le burn hebdomadaire retire 1,2 % de la supply.

Le RSI à 42 forme une divergence haussière parfaite. Effectivement, casser 20 $ déclencherait un short squeeze vers 80 $, soit x5 rapide. En effet, quand les traders fuiront Ethereum gas, Injective sera là.

ChatGPT-5 cible 500 $ fin 2026, soit x30 pile. D’ailleurs, 75 % des fonds asiatiques le placent dans leur top 5 secret. Effectivement, c’est le DEX le plus sous-coté du marché.

MaxiDoge : le memecoin caché qui résiste au bear

MaxiDoge ($MAXI) à 0,00155 $ pèse seulement 155 millions malgré le crash général. Effectivement, 81 % de la supply est lockée en staking à 669 % APY, rendant tout dump impossible.

La communauté gym-bro grossit de 8 000 holders par jour. De plus, le listing tier-1 est confirmé pour janvier 2026 avec campagne marketing à 7 chiffres. En outre, le volume reste à 8 millions même en bear.

Le RSI à 38 montre une force incroyable. Effectivement, casser 0,002 $ déclencherait un squeeze vers 0,015 $, soit x10 rapide. En effet, quand l’altseason reviendra, MaxiDoge sera le premier memecoin à x50.

ChatGPT-5 voit $MAXI à 0,10 $ fin 2026, soit x65. D’ailleurs, 60 % des degens le gardent dans leur wallet secret. Effectivement, c’est le memecoin le plus résilient du moment.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : 2026 sera l’année des sleepers

Ces quatre projets ont un point commun : capitalisation ridicule vs utilité ou hype explosive. Effectivement, le marché à 3 200 milliards va chercher du rendement ailleurs que Bitcoin.

Bittensor, Pendle, Injective et MaxiDoge préparent tous un x20 minimum. De plus, les ETF thématiques (IA, DeFi, memecoins) arrivent en 2026. En outre, les whales accumulent déjà en OTC.

Cependant, 95 % des altcoins mourront encore. En effet, la sélection sera brutale. D’ailleurs, ceux qui ratent ces quatre-là regretteront longtemps.

Novembre 2025 est le dernier moment pour acheter bas. Effectivement, les sleepers se réveillent toujours quand plus personne n’y croit. 2026 sera leur année.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.