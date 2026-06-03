Ripple lance le stablecoin RLUSD en Türkiye via trois partenaires

Dans l’actualité XRP du jour, Ripple a annoncé le 2 juin 2026 que son stablecoin adossé au dollar, le RLUSD, est désormais disponible en Türkiye grâce à trois partenariats locaux : BiLira, Bitexen et Bitlo. Cette initiative marque une offensive majeure sur un marché qui, selon le Chainalysis 2025 Geography of Crypto Report, facilite près de 200 milliards de dollars de volume de transactions crypto annuelles, dépassant de près de quatre fois ses pairs régionaux de la zone MENA.

Il ne s’agit pas d’un simple accord de distribution : c’est une tentative délibérée d’ancrer la liquidité institutionnelle libellée en USD directement sur le XRP Ledger, au sein de l’un des corridors de stablecoins les plus actifs au monde.

$RLUSD is now available in Türkiye through three new partners: @BiLira_Kripto, @Bitexencom and @Bitlocom: https://t.co/poq4dUbYF4



This is the latest step in a global expansion that has taken RLUSD from launch to a $1.7bn+ market cap in under a year.



The demand for regulated,… — Ripple (@Ripple) June 2, 2026

La question reste cependant ouverte de savoir si cette expansion se traduira par une demande on-chain mesurable pour l’infrastructure de règlement du XRPL, ou si elle restera une simple activité de conservation et de trading confinée aux bourses locales.

XRP News : RLUSD en Türkiye, le fonctionnement du mécanisme de règlement

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : BiLira, Bitexen et Bitlo intègrent chacun le RLUSD comme un actif coté et négociable sur leurs plateformes respectives. Cela permet aux clients turcs, particuliers comme institutionnels, d’accéder directement à un stablecoin réglementé et garanti par le dollar sans passer par des plateformes internationales.

BiLira, qui gère le plus grand bureau de vente de gré à gré (OTC) de Türkiye avec un volume de transactions mensuel d’environ 300 millions de dollars, joue un rôle crucial. Son infrastructure couvre simultanément l’émission de stablecoins, l’échange et la tenue de marché, offrant ainsi au RLUSD non seulement une cotation, mais aussi un potentiel soutien de liquidité sur le marché OTC local.

Yeni Listeleme!

Ripple USD (RLUSD) alım, satım ve yatırım işlemleri başladı.



Dünyanın en büyük blokzincir şirketlerinden Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabil kripto varlığı Ripple USD (RLUSD), 7/24 alınıp satılabiliyor!



Keşfetmek için🔽https://t.co/q3CsTnvxGI — Bitlo (@bitlocom) June 1, 2026

Bitexen apporte une dimension multi-juridictionnelle : la plateforme opère des entités réglementées en Türkiye, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et en Europe. L’intégration du RLUSD constitue la première étape de ce que Alphan Göğüş, PDG de Bitexen MENA, a décrit comme un « déploiement plus large sur la plateforme Bitexen Global », bien que la portée exacte de cette expansion reste à quantifier.

Bitlo, fondé en 2018 par Mustafa Alpay et Hakan Baş, apporte une base d’utilisateurs de détail axée sur le service client. La plateforme a d’ailleurs remporté cinq prix consécutifs pour l’excellence de son expérience client aux Şikayetvar A.C.E. Awards, ce qui suggère une cohorte d’utilisateurs déjà active dans la gestion d’actifs numériques.

Il convient de nuancer un point précis : la description faite par Ripple du RLUSD comme servant aux « paiements, à la tokenisation et à la gestion des garanties » reflète la stratégie produit de l’entreprise. Ces usages ne s’appuient pas encore sur des données de flux de transactions vérifiées de manière indépendante pour les déploiements turcs, ces dernières n’ayant pas encore été publiées.

Le RLUSD est émis nativement sur XRP Ledger et Ethereum, garanti par des dépôts en dollars, des obligations du gouvernement américain et des équivalents de trésorerie. Ripple s’engage à fournir des attestations de réserves mensuelles par des tiers, une structure similaire aux principaux stablecoins américains. Ce modèle répond au cadre de licence 2024 du Conseil des marchés de capitaux, qui a fait évoluer le marché turc d’une activité de détail spéculative vers un écosystème institutionnel réglementé.