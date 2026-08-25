Le marché des cryptomonnaies vient de connaître une accélération spectaculaire. Pour la première fois depuis début juin, le Bitcoin a franchi le seuil psychologique majeur des 70 000 $, s’offrant même une incursion rapide au-dessus des 71 500 $ grâce à une hausse de plus de 11 % en 24 heures.

Ce violent mouvement haussier, alimenté par des liquidations massives de positions vendeuses et un alignement des planètes sur le plan politique américain, profite directement aux projets d’infrastructure de nouvelle génération.

Dans le sillage de ce rallye, la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) franchit un cap décisif en dépassant les 33 millions de dollars levés.

Ce projet de seconde couche (Layer 2) vise à résoudre le principal goulet d’étranglement du réseau Bitcoin en y apportant la vitesse et les contrats intelligents, créant ainsi un écosystème ultra-rapide et hautement monétisable pour la reine des cryptomonnaies.

Le catalyseur macroéconomique : Un short squeeze massif propulse le BTC au-delà des 70 000 $

Après avoir oscillé autour des 64 000 $ en début de semaine, le Bitcoin a orchestré un retournement de tendance majeur. Le 19 août, l’actif a brièvement testé les 70 000 $ avant de s’envoler vers les 71 500 $ – 72 000 $ sur certaines plateformes d’échange. Ce rebond a entraîné l’ensemble des altcoins majeurs, Ethereum enregistrant une hausse de 18 % et le XRP de 14 % sur la même période.

D’un point de vue technique, ce mouvement a été exacerbé par un « short squeeze » d’envergure. Plus de 2,7 milliards de dollars de positions à la baisse ont été liquidés sur l’ensemble du marché en l’espace de 24 heures. Selon les données de CoinGlass, environ 172 000 traders ont vu leurs positions fermées de force, le Bitcoin représentant à lui seul plus de 1,4 milliard de dollars de ces rachats forcés, ce qui a agi comme un puissant carburant pour la hausse.

🚨 THE LARGEST SHORT LIQUIDATION IN CRYPTO HISTORY JUST HAPPENED. Short sellers lost $3 billion in a single day. Bitcoin hit $71,000, up +11.50%, and $236 billion was added to the crypto market. Here is the full move: pic.twitter.com/bvOnuZ8MhJ — Bull Theory (@BullTheoryio) August 20, 2026

Ce rallye s’appuie également sur des fondamentaux politiques et macroéconomiques solides. Lors d’une table ronde à la Maison-Blanche avec des leaders de l’industrie crypto, le président Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter une version équitable du « Clarity Act », un projet de loi crucial destiné à tracer une frontière nette entre valeurs mobilières (securities) et matières premières (commodities) numériques.

Par ailleurs, la décision du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de doubler les rachats d’obligations à long terme a contribué à détendre les taux d’intérêt, favorisant le retour de la liquidité vers les actifs à risque.

Les indicateurs de marché confirment ce changement de dynamique : le Bitcoin a repassé sa moyenne mobile de 200 jours ainsi que le prix d’achat moyen des investisseurs à court terme. De plus, les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont enregistré plus de 500 millions de dollars d’entrées nettes en une seule journée, tandis que les actions corrélées comme MicroStrategy (MSTR) et Coinbase (COIN) affichaient de fortes hausses. Historiquement, une telle confluence de signaux techniques et de soutien institutionnel a souvent marqué le début d’un cycle haussier durable.

L’opportunité Bitcoin Hyper : L’alliance de la sécurité du BTC et de la vitesse de Solana (SVM)

Alors que le réseau principal du Bitcoin reste limité par sa vitesse de transaction et ses frais élevés, Bitcoin Hyper apporte une réponse technologique particulièrement attendue par le marché. En construisant une solution de seconde couche (Layer 2) basée sur la machine virtuelle de Solana (SVM), le projet permet de transférer des Bitcoins via une passerelle sécurisée (bridge) pour exécuter des transactions instantanées et à moindres coûts.

Cette architecture ouvre la voie au déploiement de contrats intelligents, d’applications de finance décentralisée (DeFi) et même de meme coins directement adossés à la sécurité du réseau Bitcoin. Cette proposition de valeur claire explique l’engouement des investisseurs, qui ont déjà injecté plus de 33 millions de dollars dans la prévente en cours.

Actuellement, le jeton utilitaire HYPER est proposé au prix de 0,0137 $. Pour les investisseurs de la première heure, le protocole propose un mécanisme de staking attractif avec un rendement initial estimé à 35 % par an (APY), un taux dynamique qui s’ajustera à mesure que la taille du pool augmentera.

Tokenomics et gestion des risques : Une structure conçue pour la croissance

La distribution des 21 milliards de jetons HYPER a été pensée pour soutenir le développement à long terme et garantir une liquidité saine lors du listing sur les plateformes d’échange :

30 % alloués au développement continu de l’infrastructure.

alloués au développement continu de l’infrastructure. 25 % réservés à la trésorerie du projet.

réservés à la trésorerie du projet. 20 % dédiés aux campagnes de marketing et à l’acquisition d’utilisateurs.

dédiés aux campagnes de marketing et à l’acquisition d’utilisateurs. 15 % réservés aux récompenses de staking pour inciter à la conservation des jetons.

réservés aux récompenses de staking pour inciter à la conservation des jetons. 10 % alloués à la liquidité d’échange pour limiter la volatilité lors des premiers listings.

Afin d’offrir un maximum de transparence et de sécurité aux participants, les contrats intelligents de Bitcoin Hyper ont été audités avec succès par des cabinets reconnus du secteur, notamment Coinsult et SpyWolf. La feuille de route du projet prévoit une transition progressive de la phase de test vers le lancement officiel du réseau principal et l’activation de sa passerelle bidirectionnelle.

Note de l’éditeur sur les risques : Bien que les solutions de Layer 2 sur Bitcoin représentent l’un des secteurs de croissance les plus prometteurs de ce cycle, l’investissement dans des jetons en prévente comporte des risques inhérents liés à la volatilité du marché et à l’exécution technique. Il convient de n’investir que des capitaux que vous êtes prêt à perdre et de diversifier vos positions.

Comment participer à la prévente de Bitcoin Hyper

Pour les investisseurs souhaitant se positionner sur le projet avant la prochaine réévaluation du prix, la procédure est simplifiée directement sur le site officiel bitcoinhyper.com.

Il suffit de connecter un portefeuille Web3 compatible (l’application Best Wallet est recommandée pour une expérience mobile fluide) et d’échanger des ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ou de procéder à un achat direct par carte bancaire. Les jetons acquis peuvent être immédiatement placés en staking afin de commencer à accumuler des récompenses avant le lancement officiel sur le marché.

Pour suivre l’évolution de la feuille de route, les annonces techniques et les futures dates de listing, vous pouvez rejoindre la communauté active du projet.

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Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper ici