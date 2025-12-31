Bitcoin Hyper en prévente entre dans ses dernières 24 heures alors que la narrative Layer 2 gagne en puissance avant 2026

Bitcoin Hyper HYPER est un réseau Layer 2 qui cherche à étendre les usages de Bitcoin tout en conservant BTC comme actif économique central. Le projet s’appuie sur la Solana Virtual Machine pour proposer une exécution rapide et des frais réduits. Les opérations sont ensuite réglées sur Bitcoin afin de rester cohérent avec son modèle de sécurité.

Avec une prévente qui se rapproche des 30 millions de dollars, HYPER semble de mieux en mieux armé sur le plan financier au fil de l’avancement du développement. L’intérêt des premiers acheteurs repose sur une conviction. La prochaine phase de croissance de Bitcoin pourrait venir autant de l’infrastructure et des cas d’usage que du simple récit de la rareté.

Le prix actuel en prévente est de 0,013505 dollar par HYPER. Il doit augmenter lors du prochain palier, attendu dans environ une journée. À mesure que les volumes accélèrent, la fenêtre d’accès au tarif actuel se referme.

Bitcoin surperforme l’or et l’argent sur la dernière décennie alors que la demande portée par l’utilité prend le relais

Bitcoin s’est récemment échangé près des 90 000 dollars, ce qui relance les discussions sur la solidité de fin d’année et sur le positionnement pour début 2026.

Alors que les investisseurs se projettent vers 2026, les données longues durées renforcent une tendance qui s’installe depuis des années. Les performances de Bitcoin ont largement dépassé celles d’actifs traditionnels comme l’or et l’argent. Selon l’analyste Adam Livingston, Bitcoin se distingue grâce à sa double fonction. Il agit comme une réserve de valeur, tout en étant un réseau monétaire programmable. Contrairement à l’or et à l’argent, il n’est pas seulement conservé. Il circule, se transfère et s’intègre à des systèmes financiers numériques.

Cette logique soutient la thèse derrière Bitcoin Hyper, un Layer 2 conçu pour développer l’usage fonctionnel de Bitcoin sans toucher à ses propriétés monétaires fondamentales.

Sur la dernière décennie, Bitcoin a affiché des rendements nettement supérieurs à ceux des métaux précieux. L’or et l’argent restent des valeurs défensives, mais leurs progressions paraissent limitées face à l’appréciation de BTC. Cette différence alimente l’intérêt pour des infrastructures capables d’apporter plus d’utilité autour de Bitcoin.

Des créateurs de contenu commencent aussi à mettre le projet en avant. ClayBro et Borch crypto ont notamment présenté Bitcoin Hyper comme une opportunité à fort potentiel. Leur idée est simple. Si l’adoption accélère, HYPER pourrait devenir l’un des projets les plus suivis du cycle.

Alors que le dernier palier de prévente arrive dans ses 24 dernières heures, l’attention se tourne déjà vers la suite. Les partisans du projet estiment que l’architecture peut soutenir une nouvelle génération d’applications alignées avec Bitcoin. Cela pourrait aussi installer une demande plus régulière pour BTC, portée par l’usage, à mesure que l’écosystème se structure vers 2026.

