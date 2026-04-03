L’action Bitfarms (BITF) a progressé de 6,6 % mardi, malgré l’annonce d’une perte nette de 284,5 millions USD pour l’ensemble de l’exercice 2025 – un résultat lié à la chute des cours du Bitcoin, à l’augmentation du coût des revenus et aux dépréciations d’actifs numériques qui ont collectivement effacé la marge brute de l’entreprise.

La réaction du marché n’était pas irrationnelle. Il s’agissait d’une anticipation délibérée d’un élément que le compte de résultat ne peut capturer : une activité d’infrastructure qui n’existe plus sous la même forme qu’il y a douze mois.

C’est ce qu’on peut appeler la « prime de pivot ». Lorsque les investisseurs institutionnels ignorent une perte GAAP à neuf chiffres pour faire monter un titre minier, ils évaluent la valeur d’option d’un modèle d’affaires reconstruit – et non le trimestre venant d’être publié.

Cette dynamique est désormais centrale dans la valorisation des mineurs cotés, et la séance de mardi pour Bitfarms l’a cristallisée.

Résultats annuels 2025 de Bitfarms : analyse de la perte de 284,5 millions USD

Le chiffre global de la perte masque une réalité plus complexe. Les revenus ont augmenté de 72 % en glissement annuel pour atteindre 229 millions USD – un chiffre qui, dans presque tout autre contexte, signalerait une forte dynamique. Le problème réside dans le coût des revenus, qui s’est élevé à 248 millions USD, générant une perte brute avant même l’allocation du moindre dollar de frais généraux.

FY 2025 Results:

– Commercialization underway at Panther Creek, Sharon & Moses Lake

– Well capitalized for near-term site permitting & leasing

– US Redomiciliation & Rebrand (~April 1)

Call replay: https://t.co/5HoNUOBU56

Press Release: https://t.co/KhWOZXbEyk — Keel Infrastructure (@Bitfarms_io) March 31, 2026

Les frais généraux et administratifs ont augmenté par rapport à l’année précédente, accentuant le frein opérationnel. Cependant, le poste le plus significatif sur le plan structurel a été la variation de la juste valeur des actifs numériques : une perte de 50,5 millions USD en 2025 contre un gain de 26 millions USD en 2024 – un écart de 76,5 millions USD qui reflète la baisse de 46 % du Bitcoin depuis son pic d’octobre.

Un gain réalisé de 28,2 millions USD sur les ventes d’actifs numériques a partiellement compensé cet impact de valorisation au prix du marché, mais l’effet net est resté matériel.

Le rapport financier annuel de la société confirme que Bitfarms détient toujours environ 161 millions USD en Bitcoins non grevés – une position au bilan qui sert à la fois d’actif hérité et de tampon de transition pendant que l’entreprise réduit ses opérations de minage. Ce chiffre est important : il indique aux investisseurs que la société dispose d’une marge de manœuvre pour exécuter son pivot sans pression immédiate des marchés de capitaux.

Le calcul économique du minage de Bitcoin est déjà défavorable. La difficulté du réseau a augmenté de 58,5 % depuis le halving d’avril 2024, comprimant la rentabilité unitaire du minage précisément au moment où le prix du Bitcoin s’est replié de ses sommets de cycle. La perte brute de Bitfarms relève en partie d’une situation sectorielle globale, et non de simples défaillances propres à l’entreprise.

Pivot de Bitfarms vers l’infrastructure IA : ce que signifie réellement le changement de nom en Keel Infrastructure

En novembre 2025, Bitfarms avait annoncé l’arrêt progressif de ses activités de minage de Bitcoin – une décision qui avait fait chuter l’action de 18 % à l’époque. Cinq mois plus tard, cette même décision stratégique est récompensée. Le PDG Ben Gagnon a présenté cette transition lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi en des termes sans ambiguïté : « Pas de demi-mesures, pas de compromis et, à terme, plus de Bitcoin. Nous avons bâti une nouvelle entreprise. »

🚨HUGE: BITFARMS PLANS FULL EXIT FROM BITCOIN Bitfarms still holds 1,827 $BTC but signaled plans to eventually SELL ALL remaining bitcoin. The company is pivoting from bitcoin mining toward a 2.2 GW AI and HPC data center pipeline as it rebrands to “Keel Infrastructure.” pic.twitter.com/Yx7Kgc4QnG — Coin Bureau (@coinbureau) March 31, 2026

Cette nouvelle entreprise est en cours de formalisation. Bitfarms a révélé avoir reçu l’approbation des actionnaires pour changer son nom en Keel Infrastructure et transférer son siège social du Canada vers les États-Unis – un mouvement juridictionnel qui facilite l’accès aux capitaux institutionnels américains et aligne structurellement la société sur le marché national des centres de données HPC et IA qu’elle entend servir. Le changement de marque devait être effectif dès mercredi.

Ce pivot place Bitfarms aux côtés d’une cohorte d’anciens mineurs – dont Core Scientific, qui a signé des accords de colocation de GPU avec CoreWeave – qui réorientent leurs infrastructures électriques pour répondre à la demande de calcul haute performance (HPC). La thèse d’investissement est simple : les mineurs possèdent de grandes réserves de capacité électrique dans des lieux où les nouvelles connexions au réseau prennent des années à être autorisées.

Les acteurs de l’IA à grande échelle ont besoin de cette capacité immédiatement. L’arbitrage est réel, et les investisseurs institutionnels ont déjà revalorisé Core Scientific sur cette base. Bitfarms, désormais Keel Infrastructure, tente la même transition à partir d’une base plus modeste.

Ce que le marché valorise n’est pas le compte de résultat de 2025. C’est l’option sur la capacité HPC sous contrat, une exposition moindre aux coûts énergétiques par rapport aux infrastructures IA natives du cloud, et la possibilité que l’empreinte actuelle des sites de la société bénéficie d’une prime de valorisation alors que la demande énergétique de l’IA continue de dépasser l’offre.

Réaction de l’action Bitfarms : pourquoi les investisseurs ont ignoré la perte nette

Un gain de 6,6 % en une seule séance suite à l’annonce d’une perte de 284,5 millions USD n’est pas un simple bruit de rachat de positions courtes. Cela reflète une réévaluation délibérée par des investisseurs qui ont déjà intégré la détérioration de l’activité minière et attribuent désormais de la valeur à la société d’infrastructure en cours de construction. La position de 161 millions USD en Bitcoins non grevés offre un plancher tangible ; le pivot HPC fournit le narratif de croissance.

Ce schéma reproduit ce qui s’est déjà produit ailleurs dans le secteur. Les entreprises liées au minage qui se diversifient au-delà de leur modèle de calcul d’origine ont systématiquement attiré un intérêt institutionnel croissant, même lorsque les finances à court terme restent sous pression – car le marché évalue la destination, et non le coût de la transition.

Le maintien de la hausse de mardi dépendra entièrement de l’exécution. La prime de pivot n’est pas permanente. Elle s’évaporera dès qu’une étape de capacité sera manquée, qu’un accord avec un géant du cloud échouera ou que le changement de marque ne parviendra pas à générer des revenus HPC publiés d’ici les deux prochains trimestres. Le prochain cycle de résultats, sous le nom de Keel Infrastructure, sera le moment où la revalorisation sera confirmée ou annulée.

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