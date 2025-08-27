Un quart des Britanniques miseraient leur retraite sur la crypto

Pour Résumer

25 % des Britanniques visent crypto pour retraite.

Bitcoin grimpe à 113 000 €.

Altcoins profitent du bull run 2025.

Crypto : le pari retraite des Britanniques

Les Britanniques bouleversent leurs retraites. Une enquête sur 2 000 adultes révèle que 25 % envisagent la crypto, motivés par des rendements élevés (43 %).

Par ailleurs, 36 % sont excités par l’innovation blockchain, et 32 % cherchent à diversifier. Effectivement, 21 % des Britanniques, soit 11,6 millions, ont déjà investi en crypto, avec 14 % détenant des actifs.

Les 25-34 ans mènent la charge : 18 % ont retiré des fonds de pension pour acheter du BTC ou de l’ETH. Les volumes d’échange UK grimpent, avec 475 millions d’euros quotidiens.

Par ailleurs, Bitcoin, à 113 000 € (+2,3 %), profite du bull run post-halving 2024. La capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros. Cependant, 41 % craignent les hacks, 37 % l’absence de régulation, et 30 % la volatilité.

Effectivement, 30 % ignorent les avantages des pensions, comme les exonérations fiscales.

Le marché UK, avec 3,8 trillions de livres en pensions, attire les institutionnels. Par ailleurs, la FCA planifie une régulation crypto en 2026, renforçant la confiance.

Ce pari audacieux s’inscrit dans un contexte où 6 % des Britanniques détiennent Bitcoin, soit 3,9 millions de personnes. Ce mouvement pourrait redéfinir la finance retraite.

Altcoins dopés par l’engouement UK

Cet engouement booste les altcoins. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), explose avec la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %.

Solana, à 184 € (+10 %), brille avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via des plateformes locales. Effectivement,

Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € d’ici fin 2025, porté par l’adoption bancaire.

Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Le GENIUS Act, adopté en juin 2025, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Ce dynamisme pourrait propulser Chainlink à 25 €.

Perspectives : une Altseason massive en vue ?

Ce bull run change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Les ETF altcoins, attendus au Q3 2025, injectent 2 milliards d’euros. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Ce signal d’Altseason brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

