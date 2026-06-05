Bitcoin : Les détenteurs à long terme vendent pour 2,4 Mds$

Un mouvement d’ampleur touche le Bitcoin aujourd’hui : selon des rapports récents, les détenteurs à plus haute conviction de BTC ont vendu environ 2,4 milliards de dollars au cours des deux derniers jours seulement.

L’analyse on-chain définit ces investisseurs comme ceux conservant leurs jetons depuis au moins 155 jours. Fait notable, 26 % de tous les Bitcoins vendus ces 30 derniers jours proviennent d’investisseurs ayant acquis leurs actifs au-dessus des 90 000 $.

Ces mouvements coïncident avec une baisse de prix de 12 % depuis le début de la semaine, s’éloignant du sommet historique d’octobre situé au-dessus de 126 000 $. Parallèlement, les actifs nets des ETF spot ont chuté, passant de 107,8 milliards de dollars à 82,83 milliards de dollars.

Pour accentuer la pression, des données fragiles sur l’emploi aux États-Unis, incluant une révision de février montrant une perte d’environ 92 000 postes, ont déclenché des programmes institutionnels de gestion des risques. Cela a accéléré les ventes sur les actifs à bêta élevé, le Bitcoin absorbant des sorties de capitaux bien plus importantes que les actions.

La question analytique n’est plus de savoir si les détenteurs à long terme capitulent, mais si ce comportement aux points bas locaux constitue un nettoyage final du cycle (flush) conforme à la formation historique d’un plancher, ou s’il reflète une détérioration structurelle de la conviction qui pourrait prolonger la phase baissière bien au-delà des cycles précédents.

Actualités Bitcoin : LTH-SOPR et offre en perte, que disent vraiment les données on-chain ?

Le principal signal on-chain identifié par Ed Engel, analyste chez Compass Point, est d’ordre comportemental : les détenteurs à long terme sont restés largement inactifs de février à avril, avant de devenir vendeurs nets ces dernières semaines alors que le Bitcoin approchait de nouveaux plus bas de cycle.

Engel a noté que ce changement a des « implications majeures sur l’équilibre offre/demande du BTC ». Ce mécanisme de transmission est simple dans sa structure mais significatif dans son timing, étant donné que cette cohorte avait absorbé chaque baisse précédente sans capituler.

Le LTH Spent Output Profit Ratio (LTH-SOPR), qui mesure si les détenteurs à long terme réalisent des profits ou des pertes sur les pièces dépensées, est passé sous la barre des 1,0. Cela confirme qu’une part significative de cette cohorte vend désormais à perte.

A high in long-term holder supply is hiding a bigger problem.



The buyers that drove this cycle are no longer accumulating.



Whale balances are shrinking, and dolphin growth continues to deteriorate. pic.twitter.com/mbFYYX8bKe — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 1, 2026

Des recherches synthétisant les données de Glassnode estiment qu’environ 39 à 43 % de l’offre totale de Bitcoin est actuellement « sous l’eau » (en perte latente). Ce chiffre se rapproche de la zone des 50-55 % qui a historiquement marqué les points bas finaux des cycles de janvier 2015, décembre 2018 et novembre 2022.

Les estimations actuelles font état de 11,1 millions de BTC en profit contre 8,9 millions de BTC en perte. Par le passé, cet écart s’est totalement comblé lors du point bas structurel avant que l’accumulation ne reprenne.

L’analyse de cycle de Fidelity souligne que le repli actuel depuis le pic d’octobre est d’environ 52 %. C’est nettement moins profond que les baisses de 77 à 85 % observées lors des précédents marchés baissiers. Pourtant, plusieurs indicateurs on-chain de valeur profonde, tels que le MVRV Z-Score et l’offre en perte des détenteurs à long terme, affichent simultanément des lectures qui n’apparaissent historiquement qu’aux moments de creux majeurs.

Un indicateur composite, identifié dans une synthèse de BeInCrypto, se situe à environ -1,5 écart-type de sa moyenne près du niveau des 62 000 $, une zone associée aux points d’épuisement des cycles précédents. Engel résume ainsi la situation : « La capitulation des acheteurs au sommet est un thème très commun à la fin des marchés baissiers. Cela nous rend plus confiants dans le fait que le bear market du BTC est dans sa phase finale. »