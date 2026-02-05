Le meilleur altcoin en période de bear market : la prévente qONE offre une protection quantique approuvée par le NIST

Le bear market permet de distinguer les projets solides de ceux qui manquent de substance. qONE ($qONE) se lance sur Hyperliquid comme le tout premier jeton résistant au calcul quantique, s’appuyant sur une cryptographie approuvée par le NIST et trois brevets américains. Ce projet s’attaque de front à une vulnérabilité estimée à 4 000 milliards de dollars qui menace l’ensemble des réseaux blockchain.

Les ordinateurs quantiques seront bientôt capables de briser le cryptage qui protège actuellement le Bitcoin, l’Ethereum et toutes les blockchains majeures. Ce moment, surnommé le « Q-Day », pourrait survenir dès 2028 selon certains experts. La prévente qONE ouvre le 5 février avec déjà plus de 13 millions de dollars d’intentions d’achat enregistrées.

Une technologie brevetée pour combler une faille critique

qONE repose sur IronCAP™, un moteur cryptographique post-quantique qui répond aux normes du NIST établies en 2024. Contrairement à de nombreux projets théoriques, qONE bénéficie d’une protection juridique solide avec deux brevets américains accordés (11,271,715 et 11,669,833) et un troisième en cours.

La technologie a déjà été validée par des entreprises de renommée mondiale comme Hitachi, PwC, Thales et CGI. Le marché de la cryptographie post-quantique devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d’ici 2029, et qONE se positionne idéalement dans ce secteur en pleine expansion.

Trois produits pour une défense multicouche

L’écosystème qONE ne se limite pas à un simple jeton ; il propose une véritable infrastructure de sécurité:

Le jeton $qONE : Premier actif résistant au quantique sur Hyperliquid, utilisant des algorithmes à base de réseaux euclidiens (lattice-based).

Le portefeuille Quantum-Sig : Utilise une architecture de contrat intelligent nécessitant une double signature (classique et résistante au quantique) pour sécuriser vos actifs Ethereum, USDT ou USDC.

Le protocole de sécurité qONE : Utilise des preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) pour vérifier les transactions hors chaîne, garantissant ainsi rapidité et sécurité sans surcharger le réseau.

Quantum won’t break block production — 𝗶𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘀 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽. Cryptonews just covered how qLABS is approaching this with Quantum-Sig + $qONE (dual signature, PQC + ZK, no new chain). Worth the read 👇 https://t.co/fxH6V8Dk8w — qLABS (@qlabsofficial) January 31, 2026

Structure de la prévente et Tokenomics

La prévente qONE débute le 5 février via deux tours simultanés. La vente publique propose une valorisation de 10 millions de dollars, tandis que le tour communautaire se fait sur une base de 8 millions de dollars avec un déblocage progressif sur 12 mois.

Pour garantir une distribution saine, l’investissement est limité à 50 000 $ par portefeuille. Les paiements sont acceptés en USDC/USDT (Ethereum) et HYPE (HyperEVM). Le jeton $qONE aura une utilité réelle : paiement des frais de transaction pour l’authentification quantique, accès au protocole via le staking et droits de gouvernance.

Pourquoi qONE est l’un des meilleurs altcoins à suivre

L’objectif de qONE est de sécuriser 2 % des actifs des contrats intelligents d’ici 2028, soit environ 20 milliards de dollars. Alors que les blockchains de Layer-1 actuelles restent vulnérables, qONE apporte une solution concrète et déjà fonctionnelle.

Avec une équipe expérimentée issue du Web3 et de la cryptographie post-quantique en partenariat avec 01 Quantum, le projet dispose d’une feuille de route claire incluant des intégrations avec des plateformes d’échange et des dépositaires majeurs.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.