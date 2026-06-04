Avertissement de la FCA aux clubs de foot sur le crypto-sponsoring

Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.
L’enjeu de cet article repose sur une tension centrale : les clubs de football ont un besoin vital de revenus de sponsoring, les entreprises crypto recherchent une crédibilité auprès du grand public, et la législation britannique sur la promotion financière se trouve exactement au milieu de ces deux intérêts. Selon les règles actuelles, promouvoir des crypto-actifs auprès des consommateurs britanniques sans l’autorisation de la FCA n’est pas seulement une zone grise réglementaire, c’est une infraction pénale potentielle. Les clubs arborant ces logos pourraient ne pas être aussi protégés contre les poursuites que leurs services juridiques ne l’imaginaient.
UK FCA: Football Clubs Face Legal and Money Laundering Risks From Unauthorized Crypto Sponsors— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 3, 2026
Reuters reported that the UK Financial Conduct Authority warned Premier League and other football clubs that sponsorship deals with unauthorized crypto firms and trading platforms… pic.twitter.com/3AmIjUvlvx
Football britannique : ce que dit réellement l’avertissement de la FCAL’avertissement de la FCA ne prétend pas que les clubs de la Premier League assistent sciemment des criminels. Il suggère plutôt qu’en s’associant à des bourses crypto offshore non autorisées, les clubs pourraient promouvoir des produits financiers illégaux auprès de leurs supporters. En vertu du régime de promotion financière du Royaume-Uni, toute entreprise commercialisant des produits financiers auprès des consommateurs britanniques doit être autorisée par la FCA ou bénéficier de l’approbation d’une entreprise autorisée. Cette règle s’applique désormais spécifiquement aux crypto-actifs. De nombreuses plateformes qui sponsorisent les clubs de Premier League sont basées dans des juridictions offshore et ne disposent pas de l’enregistrement nécessaire auprès de la FCA. Par conséquent, l’affichage de leurs logos ou l’insertion de liens vers leurs plateformes peut constituer une promotion financière non autorisée. Lucy Castledine, représentante de la FCA, a insisté sur le fait que les clubs ne devraient pas laisser des entreprises non autorisées exploiter la loyauté des fans pour promouvoir des produits potentiellement risqués. La FCA a exhorté les clubs à effectuer un audit préalable rigoureux avant de signer des accords de sponsoring et collabore avec le gouvernement ainsi que les régulateurs du football pour faire respecter ces normes.
L’ascension de la crypto sur les maillots de Premier League
Pour comprendre l’exposition actuelle de nombreux clubs, il est essentiel d’analyser le vide commercial que le sponsoring crypto est venu combler. Suite à la révision de la législation sur les jeux d’argent par le gouvernement britannique, la Premier League a accepté de supprimer progressivement les sponsors de paris sportifs sur le devant des maillots d’ici la fin de la saison 2025-26, créant ainsi un manque à gagner financier. Les entreprises crypto, avides de visibilité, ont rapidement occupé cet espace. Dès la saison 2023-24, environ 70 % des clubs de Premier League comptaient au moins un sponsor lié aux cryptomonnaies ou au trading en ligne. Une enquête transfrontalière a révélé 53 accords de sponsoring impliquant 36 sociétés crypto dans les cinq principaux championnats européens au cours d’une seule saison. Les clubs ont généralement agi de bonne foi, de nombreuses firmes crypto apparaissant comme des entreprises établies. Cependant, les audits standards de sponsoring n’ont pas pris en compte les subtilités de la réglementation financière britannique. Les règles de promotion des crypto au Royaume-Uni se concentrent sur le fait que les promotions atteignent les consommateurs sans autorisation, indépendamment de l’intention initiale.
🚨 PREMIER LEAGUE CLUBS WARNED OVER CRYPTO SPONSORS— Coin Bureau (@coinbureau) June 3, 2026
Britain's financial regulator warns football clubs over partnerships with crypto and trading firms not authorised to operate in Britain.
The FCA says these companies may be using club badges to promote risky products to… pic.twitter.com/Oj9l5WU41Q