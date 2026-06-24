Strategy Inc. : 520 Bitcoin achetés, mais le cash domine

Strategy Inc. a révélé, dans un formulaire 8-K déposé le 22 juin 2026, l’acquisition de 520 Bitcoin pour un montant de 34,9 millions de dollars entre le 15 et le 21 juin. Ce financement a été intégralement assuré par la vente d’actions ordinaires de classe A via son programme d’offre au cours du marché (ATM). Pour la troisième semaine consécutive, aucune action privilégiée perpétuelle n’a été émise pour financer cet ajout au trésor BTC.

Il ne s’agit pas d’une simple mise à jour de routine de l’accumulation hebdomadaire, mais d’un signal fort sur l’allocation du capital : sur les 335,5 millions de dollars de produits nets tirés de la vente de 2,71 millions d’actions MSTR, seuls 34,9 millions — environ dix cents pour chaque dollar levé — ont été convertis en Bitcoin. Le reste a été conservé en liquidités, portant la réserve de trésorerie en dollars de la société à 1,4 milliard de dollars au 21 juin, soit une hausse de 300 millions de dollars.

Cette annonce intervient alors que le Bitcoin a chuté de 2,7 % en une nuit, passant de plus de 64 000 $ à son niveau actuel de 62 500 $. Les traders anticipent désormais une possible perte du support clé des 60 000 $.

Strategy has increased its USD Reserve by $300 million to $1.4 billion and plans to continue replenishing it to support the credit quality of its Digital Credit securities. We also acquired 520 BTC for $35 million, increasing our $BTC Reserve to ₿847,363. $MSTR $STRC… — Michael Saylor (@saylor) June 22, 2026

Achats de Bitcoin : les fonds ATM servent la réserve, pas le BTC

Le document 8-K stipule explicitement que la réserve en USD est destinée au service des dividendes privilégiés et des intérêts de la dette. Ces obligations sont liées à des instruments tels que le STRC, les actions privilégiées perpétuelles de Strategy, qui ont été singulièrement absentes du financement hebdomadaire depuis trois semaines.

Avec un prix d’acquisition moyen de 67 068 $ par BTC (frais inclus), cette tranche de 520 jetons marque une nette décélération en volume par rapport aux deux semaines précédentes (1 550 BTC et 1 587 BTC), alors même que le montant levé via l’ATM cette semaine était le plus élevé des trois, avec 335,5 millions de dollars.

Michael Saylor, l’architecte de la stratégie initiale de trésorerie BTC chez ce qui était alors MicroStrategy, a structuré le plan de capital actuel autour d’un programme de 44 milliards de dollars, combinant environ 21 milliards de dollars en actions ordinaires et 21 milliards de dollars en émissions d’actions privilégiées convertibles et à taux variable.

Le délaissement des actions privilégiées ces dernières semaines s’explique en partie par les conditions de marché : le STRC s’échange actuellement sous les 90 $, soit une décote par rapport à sa valeur nominale de 100 $, rendant toute nouvelle émission économiquement dilutive.

(SOURCE: Yahoo Finance)

Contexte du bilan : avoirs, coût de revient et capacité ATM

Après cet ajout, Strategy détient désormais 847 363 BTC acquis pour un coût total d’environ 64,1 milliards de dollars, soit environ 75 651 $ par unité.

À une valeur de marché estimée proche de 54,8 milliards de dollars, la position affiche des pertes latentes d’environ 9,3 milliards de dollars, un chiffre qui doit être interprété avec prudence compte tenu de la volatilité du prix du BTC durant les périodes de reporting.

La société conserve environ 25,4 milliards de dollars d’actions ordinaires MSTR autorisées pour de futures émissions dans le cadre de son programme ATM actuel, préservant ainsi une capacité de levée de fonds substantielle sans nécessiter de nouvelle autorisation des actionnaires.

Le renforcement de la réserve de cash fait suite à une restructuration du bilan au cours de laquelle Strategy a remboursé environ 800 millions de dollars d’une note convertible, réduisant temporairement sa trésorerie à près de 100 millions de dollars avant de la reconstruire au-dessus du seuil du milliard de dollars.

Implication pour l’industrie : le cash comme gestion des risques

When $BTC's weekly RSI hits oversold – and then prints a higher low – it's time to pay attention.



In the past, that signal meant the bottom was in, or very close to forming.



The same signal flashed last week. 👀 pic.twitter.com/GoEOug9XKo — Jelle (@CryptoJelleNL) June 23, 2026

L’analyse de DL News décrit cette réserve croissante comme le premier exemple où Strategy constitue un « trésor de guerre » en cash explicitement pour se protéger contre des liquidations forcées de Bitcoin, plutôt que pour financer de nouvelles accumulations. Cela réoriente le récit vers la gestion du passif plutôt que vers la croissance des actifs.

Selon des publications antérieures de l’entreprise, cette réserve de 1,4 milliard de dollars est dimensionnée pour couvrir au moins 21 mois de dividendes privilégiés et d’intérêts.

Le signal à surveiller à l’avenir n’est probablement pas la taille des tranches hebdomadaires de BTC, mais la vitesse à laquelle la capacité restante de 25,4 milliards de dollars de l’ATM est utilisée, et comment ce capital est réparti entre l’achat de Bitcoin et le maintien des réserves. Ce ratio déterminera si le modèle actuel est un ajustement tactique temporaire ou un changement durable dans le mode de financement des opérations de trésorerie BTC de Strategy.