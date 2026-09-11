CLARITY Act: il Senato USA al bivio sulla crypto-compliance

Una versione riveduta del CLARITY Act sta guadagnando l’attenzione dei media, dopo la pubblicazione del testo sul sito web della senatrice Cynthia Lummis. La proposta mira a fornire direttive chiare alla Securities and Exchange Commission (SEC), alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e al Tesoro. Questa iterazione del disegno di legge stabilirebbe se individui o gruppi coordinati che controllano “protocolli di trading finanziari non decentralizzati” debbano conformarsi ai requisiti in materia di titoli, materie prime e normative antiriciclaggio.

La bozza aggiornata arriva in vista di un voto procedurale al Senato fissato per il 15 settembre, che richiederà una maggioranza di 60 voti per avanzare. Trattandosi di una proposta legislativa e non ancora di una legge approvata, l’esito del voto di chiusura della prossima settimana rimane incerto.

L’essenza della proposta è tracciare una linea normativa basata sul controllo umano identificabile, piuttosto che sulla semplice esistenza di codice informatico o di un registro distribuito (distributed ledger).

Un protocollo potrebbe rientrare nel campo di applicazione della legge se le sue funzionalità, operazioni o regole possono essere alterate materialmente da una persona o da un gruppo coordinato. Allo stesso modo, sarebbe soggetto a vigilanza se i suoi controllori possono limitare l’accesso agli utenti o se le transazioni non sono regolate esclusivamente da un codice trasparente e prestabilito.

Secondo quanto previsto dal trattamento ancora irrisolto dei protocolli decentralizzati nel disegno di legge, il software e i sistemi di registro distribuito in quanto tali non sarebbero tenuti a registrarsi autonomamente.

This updated Clarity Act text reflects bipartisan hard work over August—specifying when decentralized-in-name-only DeFi protocols must register with the CFTC and limiting the DeFi provisions to spot and cash transactions, in response to Native American concerns about prediction… — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 10, 2026

CLARITY Act: la sfida dei 60 voti e le dispute aperte

Il voto del 15 settembre è di natura procedurale — una mozione per procedere e non un’approvazione finale — ma richiede comunque il sostegno di 60 senatori. Ciò significa che i repubblicani avranno bisogno dei voti dei democratici per mantenere in vita il provvedimento. I disaccordi su disposizioni etiche, protezioni antiriciclaggio e ricompense legate alle stablecoin sono proseguiti fino a questa fase dei negoziati. Il 20 agosto, il senatore democratico Ruben Gallego ha messo in guardia contro un voto prematuro prima della risoluzione di tali controversie, sottolineando che una votazione rapida non garantisce il risultato sperato.

Ji Hun Kim, CEO del Crypto Council for Innovation, ha definito il voto come un momento cruciale per gli asset digitali, l’innovazione e la leadership americana, affermando che gli Stati Uniti necessitano di un quadro normativo che unisca la protezione dei consumatori a standard di condotta aziendale. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato che il disegno di legge è pronto per un voto favorevole, riferendo alla CNBC che le questioni imprescindibili per Coinbase sono state risolte, nonostante i negoziati sull’etica rimangano aperti.

In particolare, la sezione dedicata all’etica nel nuovo testo è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla bozza precedente, pur essendo uno dei principali punti di scontro. Ulteriori dettagli sullo stato legislativo sono disponibili nei recenti aggiornamenti sul percorso del CLARITY Act.

Regolamentazione SEC e CFTC: come funzionerebbe il test di controllo

Secondo la proposta, la SEC e la CFTC dovrebbero sviluppare regole basate sull’attività che coprano la registrazione, la condotta, la trasparenza, la tenuta dei registri e la supervisione per i controllori dei protocolli interessati. Il Tesoro determinerebbe separatamente come applicare gli obblighi esistenti del Bank Secrecy Act a questi stessi soggetti. Significativamente, la sola partecipazione a un consiglio di sicurezza o a una risposta agli incidenti non costituirebbe, di per sé, una prova di controllo sul protocollo.

Questa ripartizione dei compiti riflette il dibattito più ampio su come la legislazione potrebbe dividere la vigilanza tra SEC e CFTC.

L’effetto pratico di questo quadro normativo potrebbe spingere i protocolli dotati di chiavi di amministrazione, contratti aggiornabili o governance concentrata verso una scelta binaria: decentralizzarsi ulteriormente o accettare l’onere di conformità assegnato ai controllori. Questa deduzione non è esplicitamente dichiarata nel testo di legge e non va intesa come una previsione su come specifici protocolli verrebbero classificati.

Se la misura non dovesse superare il voto di martedì, Armstrong ha ipotizzato che la SEC e la CFTC potrebbero comunque procedere con la normazione e le esenzioni per l’innovazione utilizzando le loro autorità esistenti, lasciando aperta la questione del controllo indipendentemente dall’esito legislativo.