Bitcoin Hyper verso $40M: la L2 sfida Fed e CLARITY Act

Lunedì 14 settembre 2026 – Il mercato delle criptovalute si trova a un bivio cruciale. Mentre i trader istituzionali tengono d’occhio Washington e la Federal Reserve, gli investitori più attenti stanno spostando la loro attenzione su asset ad alto potenziale di crescita in fase di prevendita. In cima alla lista c’è Bitcoin Hyper (HYPER), un progetto Layer 2 che ha già catalizzato ben $33,12 milioni e si sta rapidamente avvicinando al traguardo dei $40 milioni.

Mentre il Bitcoin oscilla intorno a $77.800 (registrando un +1% nelle ultime 24 ore ma un calo del 2% su base settimanale), la capitalizzazione complessiva del settore si attesta a $2,65 mila miliardi (+0,6%). Nonostante gli afflussi di $181,1 milioni registrati dagli ETF spot su Bitcoin lo scorso venerdì, l’incertezza macro spinge a cercare rendimenti alternativi. È qui che entra in gioco HYPER, offrendo non solo una soluzione tecnologica scalabile, ma anche un rendimento da staking del 35% annuo per chi entra nella fase di prevendita.

La Tempesta Perfetta: Il Voto sul Clarity Act e la Riunione FOMC

I mercati tradizionali e digitali si preparano a una settimana ad alta tensione. La senatrice Cynthia Lummis, affiancata dai senatori John Boozman e Tim Scott, ha presentato la versione finale di 635 pagine del Digital Asset Market Clarity Act. Questa proposta di legge, che include oltre 120 emendamenti richiesti dai Democratici e un accordo con il Presidente Trump, punta a definire una volta per tutte i confini normativi tra SEC e CFTC.

Il voto preliminare è previsto per martedì. Trattandosi di una legge che richiede 60 voti favorevoli in un Senato dove i Repubblicani detengono 53 seggi, il supporto bipartisan sarà fondamentale. Tra le novità più rilevanti, il testo introduce rigide regole etiche che vietano a funzionari federali e giudici di detenere o promuovere crypto, assegnando al contempo maggiori poteri di controllo ai procuratori generali statali e al Segretario al Tesoro sulle stablecoin.

Parallelamente, domani inizierà la riunione del FOMC della Federal Reserve, che si concluderà mercoledì con la decisione sui tassi d’interesse. Questa combinazione di eventi ha già fatto impennare il volume dei derivati dell’80% a $569,18 miliardi, con un open interest a $457,14 miliardi (+1,85%).

Secondo l’analista Daan Crypto, se Bitcoin riuscirà a difendere il supporto chiave tra $73.000 e $74.000, l’esito del FOMC potrebbe proiettare la regina delle crypto verso il target di $83.000.

$BTC Still chopping around right at its major high timeframe resistance level. Price has been slowly grinding lower and FOMC is coming up on Wednesday. In my opinion, I do still think that at least sweeping that $83K level makes sense from a liquidity perspective. So even if… https://t.co/YFiDn2DsCU pic.twitter.com/jh3dRBdF72 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 13, 2026

Perché Bitcoin Hyper (HYPER) Sta Attirando i Capitali dei Savvy Investor

Mentre la burocrazia di Washington rallenta i mercati, l’ecosistema di Bitcoin Hyper (HYPER) corre veloce. Sfruttando l’architettura ultra-rapida di Solana, questo Layer 2 promette di trasformare Bitcoin in una rete adatta ai pagamenti quotidiani, superando lo storico limite delle 7 transazioni al secondo. Il meccanismo è semplice ed efficiente: gli utenti inviano BTC a un indirizzo sicuro e ricevono un saldo equivalente sulla rete HYPER, potendo così effettuare transazioni istantanee a commissioni quasi nulle, senza rinunciare alla sicurezza del network principale di Bitcoin.

Easy now. Let Hyper handle this one. ⚡️ pic.twitter.com/MTV0jygc1L — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 10, 2026

Dal punto di vista dell’investimento, la tokenomics di HYPER è strutturata per favorire la sostenibilità a lungo termine. Con una supply fissa di 21 miliardi di token, l’allocazione è così suddivisa:

30% dedicato allo sviluppo tecnologico

dedicato allo sviluppo tecnologico 25% riservato alla tesoreria del progetto

riservato alla tesoreria del progetto 20% destinato alle campagne di marketing

destinato alle campagne di marketing 15% per le ricompense della community

per le ricompense della community 10% per garantire la liquidità al debutto sui mercati

Attualmente, il token è disponibile al prezzo di prevendita di $0,0136862, con il listing ufficiale pianificato a $0,0137 entro la fine del 2026. La sicurezza del codice è garantita dagli audit completati con successo da Coinsult e SpyWolf, riducendo i rischi tipici dei progetti in fase iniziale.

Nota di rischio: Sebbene la combinazione tra la sicurezza di Bitcoin e la velocità di Solana rappresenti un driver tecnologico formidabile, gli investimenti in presale comportano sempre un margine di rischio legato ai tempi di sviluppo e alla volatilità del mercato al momento del lancio. Una gestione prudente del portafoglio è sempre raccomandata.

Come Partecipare alla Presale di HYPER Prima del Prossimo Aumento di Prezzo

Per i trader che vogliono posizionarsi prima che il prezzo di prevendita aumenti (il prezzo attuale è bloccato solo fino a domani), il processo d’acquisto è immediato. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, connettere il proprio wallet e completare la transazione. In alternativa, è possibile utilizzare l’app Best Wallet, scaricabile direttamente da Apple App Store o Google Play.

La piattaforma supporta l’acquisto tramite diverse chain (ETH, USDT, USDC, BNB, SOL) oltre al pagamento diretto con carta di credito o debito. Una volta acquistati, i token possono essere messi immediatamente in staking per iniziare ad accumulare il 35% di APY.

Per monitorare gli sviluppi del progetto e non perdere i prossimi annunci, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X ed entrare nella community ufficiale su Telegram.