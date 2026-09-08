Cynthia Lummis avverte: legge crypto USA a rischio fino al 2030

La senatrice Cynthia Lummis ha lanciato un serio avvertimento il 6 settembre 2026: se l’attuale Congresso non riuscirà ad approvare il CLARITY Act, la prossima opportunità concreta per far avanzare una legislazione completa sulla struttura del mercato crypto statunitense potrebbe non presentarsi prima del 2030.

La senatrice del Wyoming ha collegato un eventuale rinvio alla potenziale perdita di posti di lavoro, investimenti e gettito fiscale, esortando i legislatori a concludere i lavori durante la sessione congressuale in corso.

L’avvertimento sposta l’attenzione tanto sul calendario legislativo quanto sul disegno di legge stesso. Piuttosto che descrivere un semplice intoppo procedurale, Lummis ha presentato l’inazione dell’attuale Congresso come un ritardo che potrebbe lasciare la normativa sul mercato dei digital asset senza un’altra finestra praticabile fino al 2030. La questione centrale rimane se i legislatori saranno in grado di definire un quadro normativo per le criptovalute prima che tale finestra si chiuda.

If the Clarity Act doesn’t pass this Congress, the next real opportunity to bring market structure legislation back up is 2030. That’s years of jobs, investment, and tax revenue we can avoid squandering if we finish this now. — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 6, 2026

CLARITY Act: cosa implica realmente l’allarme della senatrice

Il CLARITY Act è definito come una proposta di legge sulla struttura del mercato dei digital asset. La misura stabilirebbe definizioni formali per le attività digitali, suddividendo la supervisione tra i vari regolatori in base alla classificazione dell’asset. L’avvertimento di Lummis è condizionale: se il Congresso non agirà subito, la senatrice ritiene che la prossima vera occasione per riconsiderare la legislazione si presenterà probabilmente solo nel 2030.

La data del 2030 rappresenta un monito sulla possibile tempistica delle future azioni legislative, non una scadenza procedurale fissa.

Il disegno di legge prevede di dividere la vigilanza tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), basandosi sulla classificazione dell’asset digitale. In assenza di tale normativa, la SEC continuerebbe ad applicare il test di Howey caso per caso, senza regole vincolanti o tutele procedurali per il settore.

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Questo approccio normativo irrisolto spiega perché la tempistica del disegno di legge sia fondamentale. Un rinvio non si limiterebbe a posticipare un voto, ma rimanderebbe una legislazione concepita per stabilire definizioni formali e allocare le responsabilità di supervisione tra SEC e CFTC.

JUST IN: White House crypto advisor Patrick Witt says Clarity Act doubters will be proven wrong.



Senate vote scheduled for Sept. 15. pic.twitter.com/RHWg1nWHSZ — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) September 7, 2026

L’appello di Lummis: perché la legge sulle crypto non può attendere

La senatrice Cynthia Lummis ha inquadrato la posta in gioco dell’approvazione del CLARITY Act in termini esplicitamente economici: posti di lavoro, investimenti e introiti fiscali sono i costi che attribuisce all’inazione del Congresso. Secondo la sua visione, non agire ora non è un semplice ritardo neutro, ma comporta un prezzo economico reale.

Tuttavia, il suo avvertimento rimane una proiezione condizionata, non un esito garantito. Lummis non sostiene che un vuoto di quattro anni si verificherà esattamente come descritto, ma argomenta che, se i legislatori perdessero questa finestra, la prossima opportunità credibile per approvare una riforma strutturale del mercato crypto potrebbe scivolare fino al 2030, date le dinamiche dei calendari legislativi e dei cicli politici.

Ciò che appare inequivocabile è il suo appello all’azione: Lummis vuole che il Congresso si muova immediatamente, trattando la sessione attuale come un’occasione ristretta e forse irripetibile per portare a termine questa legislazione.