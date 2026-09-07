CLARITY Act: Lummis avverte su stallo crypto fino al 2030

In merito alle ultime notizie sul CLARITY Act, la senatrice Cynthia Lummis ha lanciato un avvertimento via X il 6 settembre: se la legge non verrà approvata durante l’attuale Congresso, la prossima vera opportunità per una legislazione sulla struttura del mercato crypto non si presenterà prima del 2030. Il Senato si prepara a un voto procedurale fissato per il 15, ma le questioni irrisolte su etica, applicazione della legge e integrità del mercato rendono incerto il passaggio finale prima delle elezioni di metà mandato di novembre.

Non si tratta di una semplice disputa sulla programmazione di un voto in aula. La questione centrale è se gli Stati Uniti riusciranno a stabilire una divisione federale duratura delle competenze tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prima che il calendario elettorale chiuda definitivamente questa finestra temporale.

L’obiettivo dichiarato del CLARITY Act è definire i criteri per distinguere gli asset digitali tra titoli (securities) e materie prime (commodities), chiarendo quale autorità debba supervisionare i rispettivi mercati.

If the Clarity Act doesn’t pass this Congress, the next real opportunity to bring market structure legislation back up is 2030. That’s years of jobs, investment, and tax revenue we can avoid squandering if we finish this now. — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 6, 2026

CLARITY Act: perché il calendario di settembre è cruciale

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei Rappresentanti nel luglio dello scorso anno, è rimasto fermo in Senato per oltre dodici mesi. Lummis ha sottolineato che completare l’iter legislativo ora permetterebbe al Paese di evitare anni di opportunità perdute in termini di posti di lavoro, investimenti e gettito fiscale, descrivendo la sessione attuale come una finestra in chiusura piuttosto che una routine, come approfondito nel report sullo stallo al Senato.

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Tra i nodi ancora da sciogliere figurano le clausole etiche richieste dai Democratici come condizione per il loro sostegno, insieme a disposizioni su sicurezza e integrità del mercato che restano contestate. Poiché le sessioni congressuali seguono cicli biennali, il fallimento attuale costringerebbe a reintrodurre la legge da zero nella prossima sessione: un reset che, sommato alle elezioni di metà mandato del 2026 e alle presidenziali del 2028, giustifica la previsione del 2030 fatta dalla Lummis, al di là di ogni scadenza statutaria.

Cosa deciderà effettivamente il voto in programma

Il voto del 15 settembre non sancirà l’approvazione finale, ma stabilirà se porre fine al dibattito per passare alla fase procedurale successiva, una distinzione spiegata nei dettagli nelle analisi sui meccanismi di cloture del Senato.

Sul fronte dei mercati, Bitcoin è scambiato a 79.367,16 $, in calo dello 0,6% nelle ultime 24 ore ma in crescita dell’1,1% su base settimanale. Ethereum si attesta a 2.487,59 $, perdendo lo 0,4% in giornata pur mantenendo un +1,6% negli ultimi sette giorni. BNB viaggia a 743,10 $, in ribasso dell’1,8% oggi ma protagonista della settimana con un +8,1%. XRP è scambiato a 1,40 $, in calo dell’1,3% nelle 24 ore ma con un guadagno settimanale dell’1,7%.

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In generale, il mercato allargato mostra una lieve debolezza nel breve termine, con una capitalizzazione totale in calo dello 0,4%. Tuttavia, la maggior parte dei token principali resta in territorio positivo sulla settimana, suggerendo una fase di consolidamento piuttosto che un’inversione di tendenza.

Il rapporto descrive l’atteggiamento degli operatori come attendista. Alcuni analisti sostengono che un eventuale ritardo nell’approvazione avrebbe un impatto limitato a breve termine, dati i continui afflussi istituzionali seguiti all’approvazione degli ETF Bitcoin spot e ai progressi separati sulla legislazione per le stablecoin. Le implicazioni a lungo termine per il settore sono ulteriormente delineate nell’analisi del caso economico al vaglio dei legislatori.