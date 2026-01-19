Nuovo crollo delle criptovalute mentre l’UE valuta la “vendetta” contro i dazi di Trump

L’Unione Europea ha dichiarato che intende adottare misure severe contro gli Stati Uniti in risposta ai nuovi dazi imposti dal Presidente Trump. Ciò ha portato a un crollo devastante del mercato delle criptovalute, innescando ingenti liquidazioni.

I dazi di Trump scatenano un altro crypto crash

Il mercato ha subito un’ulteriore battuta d’arresto a causa delle continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Il prezzo del Bitcoin ha subito un improvviso calo nelle prime ore di contrattazione di lunedì. Ciò ha portato a liquidazioni per oltre 850 milioni di dollari.

Ciò è avvenuto mentre i mercati azionari statunitensi rimangono chiusi a causa dell’attuale festività nazionale. Il prezzo del Bitcoin è crollato bruscamente da circa 95.000 dollari a un minimo di 91.000 dollari, invertendo i guadagni registrati nelle ultime settimane, quando aveva raggiunto i 97.000 dollari.

Anche le altcoin hanno seguito l’esempio della moneta, con la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute crollata del 3%. In particolare, il mercato ha perso oltre 110 miliardi di dollari di valore da giovedì scorso.

Ciò è avvenuto dopo che Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero imposto una tariffa del 10% sulle merci provenienti dai principali paesi dell’UE a partire dal 1° febbraio. Ha anche minacciato un aumento del 25% della tariffa a partire dal 1° giugno se non si raggiungerà un accordo sull’acquisto della Groenlandia.

Nel frattempo, la decisione non è stata accolta con favore da questi Paesi, che ora pianificano una ritorsione. Inoltre, il governo degli Stati Uniti è ancora in attesa della Corte Suprema per stabilire se i dazi imposti da Trump siano legali, poiché il sentiment sul mercato continua a calare.

L’UE pianifica una forte risposta tariffaria al presidente Trump

Il crollo del mercato delle criptovalute è iniziato a pieno ritmo, mentre i segnali provenienti dall’Europa mostravano una risposta di ritorsione alla minaccia degli Stati Uniti. Secondo Reuters, gli ambasciatori dell’UE hanno raggiunto un accordo domenica sera per impedire a Trump di applicare i dazi sui paesi.

Hanno in programma di discutere le possibili misure da adottare in materia in un vertice di emergenza a Bruxelles questo giovedì. I leader stanno valutando un pacchetto di dazi su 93 miliardi di euro, pari a 107,7 lingotti di dollari, sulle importazioni statunitensi. Questo pacchetto potrebbe entrare in vigore automaticamente il 6 febbraio, dopo la precedente sospensione di sei mesi.

Un’altra opzione che l’UE sta prendendo in considerazione è l’implementazione di uno “Strumento Anti-Coercizione (ACI)” che potrebbe limitare l’accesso ai servizi bancari e limitare i servizi commerciali. Inoltre, gli investitori avevano inizialmente temuto un crollo del mercato delle criptovalute quando gli Stati Uniti avevano catturato il presidente venezuelano . Il mercato, tuttavia, ha retto.

Nel frattempo, gli otto paesi colpiti dai dazi hanno dichiarato di aver inviato un certo numero di militari in Groenlandia per proteggerla dalle interferenze degli Stati Uniti.

“Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente”, hanno affermato in una nota.