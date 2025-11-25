Crollo crypto: i Trump subiscono un colpo da 1 miliardo di $

Il patrimonio della famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è diminuito di circa un miliardo di dollari negli ultimi due mesi, mentre il mercato delle criptovalute ha subito una rapida flessione.

Nelle ultime settimane si è verificata una profonda destabilizzazione nei mercati finanziari, culminata il 22 novembre con forti cali degli indici Dow Jones (-385), S&P 500 (-100) e Nasdaq 100 (-486), nonché un crollo dei prezzi che ha spazzato via circa mille miliardi di dollari dall’intero settore delle criptovalute.

Attribuito in gran parte a fattori quali il più lungo shutdown del governo nella storia degli Stati Uniti e le vendite a breve termine, il crescente mercato della paura ha visto il prezzo di Bitcoin [NC] scendere da un picco di ottobre di $ 125.000 a un minimo di sei mesi che si aggirava intorno agli $ 82.000.

La famiglia Trump è ottimista nonostante le perdite

La società madre della piattaforma Truth Social, Trump Media & Technology Group Corp., avrebbe perso oltre 800 milioni di dollari dopo aver speso più di 2 miliardi di dollari per un capitale di 11.500 Bitcoin. I BTC sono stati acquistati a un prezzo medio di 115.000 dollari, con un calo del 24%.

Anche il token WLFI dell’azienda è sceso dal picco di settembre di 0,26 dollari. Al momento della pubblicazione di questo articolo, si attesta a circa 0,15 dollari. Secondo Bloomberg, Trump Media detiene inizialmente una partecipazione in WLFI del valore di circa 6 miliardi di dollari, che oggi varrebbe poco più della metà.

Nel complesso, le perdite della famiglia Trump negli ultimi due mesi sono state abbastanza significative da far uscire il nome Trump dall’indice dei miliardari di Bloomberg. Prima della flessione del mercato, il patrimonio totale della famiglia valeva circa 7,6 miliardi di dollari, sufficienti per la 463a posizione. Oggi, con una valutazione di 6,6 miliardi di dollari, la famiglia Trump è inferiore ai 7,13 miliardi di dollari detenuti da Gao Dekang, presidente di Bosideng Holdings.

Nonostante queste perdite percepite, la famiglia Trump rimane ottimista. Il figlio di Donald Trump, Eric Trump, ha parlato dei vantaggi di Bitcoin in un’intervista del 24 novembre a Fox News, elogiando la facilità d’uso del token e le commissioni minime per le transazioni di grandi dimensioni.

