Ethereum e Solana guidano il rally, LiquidChain punta a $900.000

Il mercato delle criptovalute mostra una decisa inversione di tendenza, con i principali asset digitali che consolidano i guadagni settimanali mentre Bitcoin tenta di stabilire un solido supporto sopra i $63.000. In questo scenario di rinnovato slancio, Ethereum, Solana e Hyperliquid hanno registrato performance superiori all’11% negli ultimi sette giorni. Questa crescita coordinata evidenzia un forte interesse degli investitori verso infrastrutture scalabili e soluzioni di interoperabilità.

Mentre i grandi network definiscono i propri livelli di supporto, gli investitori più attenti stanno focalizzando l’attenzione sui progetti in fase di prevendita che presentano modelli di utilità reale. Tra questi, spicca LiquidChain (LIQUID), un protocollo Layer 3 che mira a connettere la liquidità di Bitcoin, Ethereum e Solana, riducendo le inefficienze tipiche dei tradizionali bridge cross-chain.

Analisi di mercato: il consolidamento di Ethereum e la spinta delle Altcoin di punta

Nelle ultime sessioni, Ethereum ha registrato un incremento superiore al 12%, posizionandosi in area $1.770, mentre Solana ha segnato un progresso dell’11,6% scambiando intorno agli $80,80. Performance di rilievo anche per il token HYPE di Hyperliquid, in rialzo del 13% a circa $71.

Secondo l’analisi condivisa su X dal trader Daan Crypto (oltre 415.700 follower), la coppia ETH/BTC si trova all’interno di un canale strutturale di lungo periodo che risale alla fine del 2025. Un eventuale breakout di questa struttura potrebbe fare da catalizzatore per una più ampia stagione delle altcoin, aumentando l’attrattiva per i token infrastrutturali ed emergenti.

$ETH Still consolidating in its weekly channel after defending the 0.026 level. This is getting relatively close to its upper bound again and a breakout here should signal more upside for ALT/BTC pairs relatively. Good one to watch in the week(s) ahead. pic.twitter.com/Md4GzsqHR5 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 6, 2026

La frammentazione della liquidità tra diversi network rimane uno dei principali colli di bottiglia per l’adozione di massa della DeFi. La crescente domanda di soluzioni di interoperabilità diretta favorisce protocolli di nuova generazione che eliminano la necessità di interazioni complesse e costose tra blockchain eterogenee.

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La proposta di valore di LiquidChain: Tokenomics e incentivi di Staking

Il progetto LiquidChain (LIQUID) si propone come un Layer 3 progettato per unificare l’ecosistema di Bitcoin ($1,2 mila miliardi di capitalizzazione), la DeFi di Ethereum ($39,8 miliardi) e l’elevata velocità transazionale di Solana. L’obiettivo è consentire transazioni cross-chain native senza l’utilizzo di bridge esterni, spesso vulnerabili a exploit di sicurezza.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

Sotto il profilo finanziario, la prevendita del token nativo LIQUID ha raccolto oltre $888.000, avvicinandosi al traguardo parziale di $900.000. Il prezzo attuale del token è configurato a $0,01477. Per incentivare la partecipazione iniziale e ridurre la pressione di vendita al lancio, il protocollo offre un programma di staking con un rendimento annuo stimato (APY) del 1.260% per l’attuale fase di prevendita.

La distribuzione complessiva dei token (Tokenomics) è così strutturata:

35% destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura;

destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura; 32,5% allocato per il marketing e l’espansione dell’ecosistema;

allocato per il marketing e l’espansione dell’ecosistema; 15% riservato alle iniziative della community;

riservato alle iniziative della community; 10% dedicato ai premi per gli utenti;

dedicato ai premi per gli utenti; 7,5% per garantire la liquidità sui mercati di scambio (CEX/DEX).

Nota di rischio: I rendimenti elevati associati allo staking nelle fasi iniziali di un progetto sono variabili e tendono a ridursi con l’aumentare della partecipazione complessiva. Gli investimenti in token in fase di prevendita comportano un elevato livello di volatilità e rischio di capitale.

Modalità di accesso alla prevendita del token LIQUID

Gli utenti interessati a valutare l’allocazione di capitali nella prevendita possono accedere direttamente tramite il sito ufficiale di LiquidChain. La piattaforma supporta l’acquisto tramite diversi asset digitali, tra cui ETH, BNB, SOL, USDT, USDC e BTC, oltre a consentire transazioni dirette con carta di credito o debito.

In alternativa, la prevendita è integrata all’interno dell’applicazione non-custodial Best Wallet, scaricabile su Apple App Store e Google Play Store. All’interno dell’app, nella sezione dedicata ai “Token in arrivo”, è possibile completare l’acquisto e attivare lo staking alle medesime condizioni del portale web ($0,01477 per token).

Per monitorare gli sviluppi tecnici e gli annunci del team di sviluppo, sono attivi i canali informativi ufficiali su X (Twitter) e Telegram.