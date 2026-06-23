LiquidChain accelera verso $1 milione: il Layer 3 che conquista il mercato

Il recente debutto sui mercati azionari di SpaceX ha generato profitti straordinari per i primi investitori, ma la successiva e brusca correzione del titolo sta innescando una significativa rotazione di capitali. Molti investitori istituzionali e retail stanno spostando i propri profitti verso asset digitali ad alto potenziale di crescita, con un focus particolare sulle prevendite crypto focalizzate sull’infrastruttura e sull’utilità reale. In questo scenario, la presale di LiquidChain (LIQUID) si sta imponendo come una delle opportunità più calde della settimana, avendo già raccolto oltre $858.000 e puntando decisamente al traguardo di $1 milione.

LiquidChain non è la solita meme coin priva di fondamentali; il progetto sta sviluppando un’architettura Layer 3 progettata per fungere da hub di liquidità unificato. L’obiettivo è connettere in modo nativo la sicurezza di Bitcoin, la programmabilità di Ethereum e la scalabilità di Solana in un unico pool condiviso. Questa tecnologia elimina la necessità di bridge complessi e rischiosi, offrendo transazioni cross-chain immediate e sicure anche per gli utenti meno esperti.

Risolvendo alla radice il problema della frammentazione della liquidità nel Web3, LiquidChain si posiziona strategicamente per intercettare la prossima ondata di adozione di massa. La resilienza della sua prevendita, persino in contesti macroeconomici incerti, conferma il forte interesse del mercato per soluzioni infrastrutturali concrete.

La correzione post-IPO di SpaceX spinge lo “Smart Money” verso le crypto

Dopo aver fissato il prezzo di collocamento a $135 prima del debutto del 12 giugno, le azioni SpaceX hanno aperto a $150, spingendo la valutazione dell’azienda oltre quella di colossi come Amazon e Microsoft. Tuttavia, la pressione di vendita non ha tardato a farsi sentire. Il titolo ha registrato una rapida inversione di tendenza: una flessione del 5% il 17 giugno, seguita da un -3,6% il 18 giugno e da un pesante crollo del 16,4% nella sessione di ieri, accumulando una perdita complessiva di circa il 31% in sole tre sessioni.

Questo ritracciamento ha penalizzato i trader entrati ai massimi, evidenziando le sfide finanziarie di un colosso che, pur disponendo di oltre $100,8 miliardi in riserve di cassa, ha registrato una perdita netta di $4,9 miliardi nel 2025 e di ulteriori $4,28 miliardi nel primo trimestre del 2026. Nonostante ciò, la quotazione ha sancito lo status di Elon Musk come primo trillionario al mondo, arricchendo i primi sostenitori che ora cercano nuove praterie ad alto rendimento.

Parallelamente, nel settore crypto cresce l’ottimismo per il medio-lungo termine. Diversi analisti stimano che il mercato stia accumulando forza, con l’esperto Poseidon che prevede un target di $117.000 per Bitcoin entro l’inizio del 2027.

$BTC is forming a macro bottom. It is going to be so obvious in 2027, but right now, you are too blind to see it. pic.twitter.com/CGfYjfreDM — Poseidon (@CryptoPoseidonn) June 22, 2026

L’unione tra la liquidità generata dalle prese di profitto su SpaceX e le prospettive rialziste del comparto crypto sta alimentando l’interesse per le prevendite in fase iniziale. In questo contesto di mercato, il Layer 3 di LiquidChain rappresenta una delle proposte più interessanti per chi cerca un posizionamento strategico prima del listing ufficiale.

L’architettura Layer 3 di LiquidChain e la tokenomics del progetto

La proposta di valore di LiquidChain (LIQUID) risiede nella sua capacità di far cooperare Bitcoin, Ethereum e Solana all’interno di un unico ecosistema. Evitando i tradizionali e vulnerabili processi di wrapping, la piattaforma gestisce i fondi in modo sicuro e centralizzato dal punto di vista dell’efficienza, ma decentralizzato nella convalida. Gli sviluppatori possono così distribuire dApp cross-chain con un solo deployment, mentre i trader beneficiano di pool di liquidità profondi e di uno slippage ridotto al minimo.

POV: You read the about section on the LiquidChain site. 🔥👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/UKD6iXNK8i — LiquidChain (@getliquidchain) June 22, 2026

Il token LIQUID è il pilastro economico di questa infrastruttura. Con una supply totale fissata a 11,8 miliardi di token, l’allocazione è strutturata per garantire lo sviluppo a lungo termine, incentivi per la community e una solida liquidità sui mercati al momento del lancio.

Attualmente la presale si trova nella Fase 77, con oltre $858.000 raccolti su un target di fase di circa $964.000. Il prezzo di ingresso attuale è particolarmente competitivo, pari a $0,01472 per token. Uno dei principali driver d’acquisto è la possibilità di mettere immediatamente in staking i token acquistati, beneficiando di un APY promozionale del 1.299%.

Nota di rischio: Sebbene i rendimenti di staking in fase iniziale siano eccezionalmente alti per incentivare i primi sostenitori, gli investitori devono considerare la volatilità intrinseca dei progetti in pre-sale e pianificare la propria esposizione con prudenza.

Come posizionarsi nella presale di LiquidChain (LIQUID)

Partecipare alla prevendita è un processo lineare e immediato. Gli utenti possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio wallet Web3 e completare l’acquisto. La piattaforma supporta transazioni tramite ETH, BNB, SOL, USDT, USDC e BTC, oltre a offrire l’opzione di acquisto diretto con carta di credito o debito.

Per chi preferisce operare da dispositivi mobile, il progetto è integrato all’interno dell’applicazione Best Wallet. Accedendo alla sezione “Upcoming Tokens”, è possibile acquistare LIQUID al prezzo di $0,01472 e attivare lo staking al 1.299% APY con un solo tocco. L’applicazione è disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play.

Per monitorare gli sviluppi tecnologici e gli annunci relativi ai futuri listing, è possibile seguire i canali ufficiali di LiquidChain su X e la community su Telegram.