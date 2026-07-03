Solana cresce con la governance on-chain, LiquidChain punta a $1 milione

Il mercato delle criptovalute sta premiando l’utilità reale e l’innovazione infrastrutturale. Solana (SOL) ha registrato un solido incremento del 15% nell’ultima settimana, spinta dal debutto ufficiale della governance on-chain. Questo clima di forte fiducia sta catalizzando l’attenzione degli investitori istituzionali e retail verso soluzioni di interoperabilità di nuova generazione.

In questo scenario ad alto tasso di crescita, la prevendita di LiquidChain (LIQUID) si sta posizionando come una delle opportunità più calde del momento. Operando come un Layer 3 progettato per connettere Solana, Ethereum e Bitcoin, il progetto ha già raccolto oltre $882.000 e si appresta a superare il traguardo psicologico di $1 milione entro la fine di luglio.

La svolta democratica di Solana: governance attiva e fondamentali in crescita

L’attivazione del nuovo sistema di proposte di governance su Solana rappresenta un passo cruciale verso la decentralizzazione totale. Il meccanismo consente ai validatori e agli utenti che partecipano allo staking di votare direttamente sulle decisioni strategiche della rete. Per presentare una proposta formale è richiesto il supporto di un validatore con almeno 100.000 SOL in staking (pari a circa $7,7 milioni ai tassi attuali), con approvazione fissata a una maggioranza qualificata dei due terzi.

La vera innovazione per i piccoli holder risiede nella flessibilità del sistema: chi delega i propri SOL può esercitare il diritto di voto in modo indipendente dal proprio validatore. Le sessioni di voto, della durata di circa due giorni, vengono registrate in modo trasparente sulla blockchain.

Questo upgrade si inserisce in un contesto macroeconomico estremamente favorevole per Solana. Il valore dei Real World Assets (RWA) tokenizzati sulla rete ha superato i $3 miliardi, con giganti del calibro di Securitize che scelgono l’infrastruttura di SOL per la gestione delle azioni digitali. Parallelamente, gli afflussi negli ETF spot su Solana hanno superato quota $1,14 miliardi. Sotto il profilo dell’analisi tecnica, noti trader evidenziano il potenziale di continuazione rialzista del token.

$SOL we're probably going to $100 as long as bitcoin stays stable eh… pic.twitter.com/Sn7uED04u3 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 3, 2026

La forza relativa mostrata da SOL rispetto al resto del comparto altcoin conferma che il mercato premia la scalabilità. Tuttavia, la vera sfida del settore rimane la frammentazione della liquidità, un problema che LiquidChain mira a risolvere alla radice.

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Tokenomics e driver di crescita: il Layer 3 che unisce SOL, ETH e BTC

La proposta di valore di LiquidChain (LIQUID) si basa su un’architettura Layer 3 focalizzata sull’interoperabilità cross-chain. Attualmente, il trasferimento di asset tra Bitcoin, Ethereum e Solana richiede passaggi complessi, costosi e spesso rischiosi. LiquidChain elimina queste barriere creando un canale di comunicazione diretto e sicuro.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

Questo approccio offre vantaggi bilaterali: gli sviluppatori possono distribuire applicazioni decentralizzate (dApp) accessibili simultaneamente agli utenti di tre dei maggiori ecosistemi crypto, mentre gli utenti beneficiano di transazioni fluide senza la necessità di utilizzare bridge esterni di terze parti.

La prevendita del token nativo LIQUID è attualmente nella fase 81, con un prezzo d’ingresso posizionato a soli $0.01476. La raccolta ha raggiunto $882.200, con il prossimo target di fase fissato a $990.700. Per incentivare la partecipazione dei primi sostenitori, il protocollo offre un programma di staking con un rendimento annuo stimato (APY) del 1.270%. È importante notare che il prezzo del token aumenterà progressivamente con il passaggio alle fasi successive, previsto per il fine settimana.

Guida alla partecipazione: come accedere alla presale di LIQUID

L’accesso alla prevendita è strutturato per essere immediato. Gli utenti interessati possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, connettere il proprio wallet Web3 e scambiare crypto principali come BTC, ETH, SOL, BNB o stablecoin, oppure procedere tramite carta di credito/debito.

Per una gestione ottimizzata delle operazioni di acquisto e staking direttamente da smartphone, è possibile utilizzare l’applicazione Best Wallet, disponibile per il download gratuito su Apple App Store e Google Play.

Nota di rischio: Sebbene l’alto APY di staking del 1.270% e il prezzo iniziale di $0.01476 rappresentino punti di ingresso tecnicamente interessanti per una strategia di diversificazione, l’investimento in token in fase di prevendita comporta i rischi intrinseci legati alla volatilità dei progetti in fase di lancio. Si raccomanda di effettuare sempre le proprie ricerche (DYOR).

Per monitorare gli sviluppi tecnici, le date di claim dei token e i prossimi annunci di listing, è possibile seguire i canali ufficiali del progetto su X (Twitter) e Telegram.