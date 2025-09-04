9000倍成長でドージコインを超えるSHIB｜次はぺぺ関連銘柄か

This content is provided by a sponsor

ミームコイン市場は4日、時価総額を720億ドルまで回復させています。

市場で変わらずトップを走るのは、ドージコイン（DOGE）ですが、近年では同ミームコインを超える成長を遂げたシバイヌ（SHIB）が注目されています。

また、カエルミームを採用したぺぺ（PEPE）も驚異的な上昇を記録しており、Pepenode（PEPENODE）のような関連銘柄にも関心が集まっています。

9000倍成長でドージコインを超えたSHIB

ドージコイン今後を牽引する銘柄として誕生したSHIBは、2021年に価格が急騰し、注目を浴びました。2021年初頭に750ドルでSHIBを購入していれば、2021年10月には資産が150万ドル（約2億円）を超えていたという計算もされています。

その後も、SNSを通じた拡散や、著名人による支持、暗号資産（仮想通貨）市場全体の活況などによって、シバイヌはこれまでに約9000倍の成長を遂げ、資産を億に増やした投資家の事例も報告されています。

このように、ドージコインを超えたSHIBの成功は、新しい仮想通貨が短期間で爆発的な利益を生み出す可能性があることの証明となり、多くの投資家の参加を促しています。

2023年のブームでドージコインを上回ったPEPE

2023年4月には、シバイヌに代わってPEPEが強烈な存在感を示しました。仮想通貨の冬とも言われた下落相場に登場したこのミームコインは、柴犬トレンドにカエルミームで対抗し、わずか数週間で5000％を超える急騰を達成しました。

取引量では、シバイヌやドージコインを一時的に上回り、初期参加者の間では、資産が数千倍に膨らんだという事例も報告されています。

PEPEは現在、DOGE・SHIBに続くトップ3のミームコインとして市場を先導しており、これまでに89万倍という驚異的な急成長を遂げています。

無名トークンだったPEPEの大成功は、フロキ（FLOKI）などのミームコインの流行を誘発し、アルトコイン市場に新たな熱狂をもたらしました。

特に、緑のカエルをミームにした銘柄は、数多く立ち上げられており、戦略的な投資家は、次にどのトークンが急成長するのか見定めています。

次にドージコイン超えが期待されるぺぺ関連銘柄

次のドージコイン超えが期待できるとして、注目を集めているぺぺ関連銘柄が、Pepenodeという新しいミームコインです。

PEPENODEは、イーサリアム基盤のERC-20トークンとして開発され、従来のミームコインとは異なり、ネット上で簡単にマイニング体験ができる高い実用性を提供しています。

ユーザーは、ブラウザ上で仮想のマイニングノードを購入すると、それらのノードがハッシュパワーを追加して、報酬を生み出してくれます。現在は、このマイニング機能の一部が、ゲームとしてオフチェーンで公開されています。

また、ホワイトペーパーによると、ノードはアップグレードすることも可能で、その際に使用されたPEPENODEトークンは、約70％がバーンされるデフレ設計も導入されています。

現在PEPENODEは、プレセールで販売されており、1トークンあたり0.0010407ドル（約0.15円）で購入可能です。

同プレセールは、すでに50万ドル（約7432万円）以上の資金を調達しており、一部の投資家はPEPENODEの今後に強気な価格予想をしています。

PEPENODEの買い方については、公式サイトで詳しく説明されています。

Pepenodeの今後の展望

PEPENODEは単なる話題先行のトークンではなく、利用者がすぐに参加可能な「使えるミームコイン」を目指しています。

プロジェクトの開発チームは今後、NFTやオンチェーンマイニングとの連携を予定しており、エコシステムの拡大に積極的な姿勢を示しています。

また、コミュニティを重視しており、現在稼働しているステーキング機能では、年利2755％という非常に高い利回りで報酬を提供しています。

こういった高い利回りに対しては、持続性を懸念する専門家もおり、新しい仮想通貨特有の高いボラティリティを理解した上で、投資を行うことを推奨しています。

最近では、仮想通貨おすすめとして取り上げるメディアも増加しており、時価総額、開発体制、調達資金という観点からも、高い成長ポテンシャルが評価されています。

ドージコインを超える成長を遂げられるかという点に関しては、現時点ではわからないのが現状ですが、PEPENODEは革新的なミームコインとして、多くの投資家を魅了していくかもしれません。

Pepenodeを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。