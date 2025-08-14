ALT5、15億円調達でWLFI取得｜エリック・トランプ氏が取締役

Key Notes

ナスダック上場のALT5が、15億ドルの登録直接公募と私募を完了した.

World Liberty Financial（WLFI）のトークンを財務資産として採用し、総供給量の約7.5%を保有する.

WLFIのCEOが会長に、エリック・トランプ氏が取締役に就任するなど、経営陣が刷新された.

ナスダック上場のフィンテック企業ALT5シグマは13日、総額15億ドルの登録直接公募および私募を完了した。

調達総額約15億ドルは、手数料などを差し引く前の金額である。契約条件によると、7億5,000万ドルは現金で、残りの7億5,000万ドルは1トークンあたり0.20ドル換算のWLFIトークンで支払われた。

これにより、ALT5はWLFIトークン総供給量の約7.5%を自社の財務準備金として保有することになる。

資金調達の詳細

ラスベガスを拠点とする同社は、デジタル資産の電子店頭取引プラットフォームALT5 Primeと、暗号資産（仮想通貨）決済ゲートウェイALT5 Payの2事業を運営している。

今回の資金調達は、ナスダックの市場価格ルールに基づき1株あたり7.50ドルで実施され、合計2億株の普通株式が発行された。

この取引では、World Liberty Financialが私募の主要参加者となり、A.G.P./Alliance Global Partnersが単独のプレースメント・エージェントを務めた。

また、資産管理は仮想通貨取引所のクラーケンが担当する。

エリック・トランプ氏が取締役に

今回の資金調達に伴い、ALT5シグマの経営体制は大幅に変更された。

World Liberty Financialの共同創設者兼CEOであるザック・ウィットコフ氏がALT5の取締役会会長に就任した。

さらに、ドナルド・トランプ前大統領の息子であるエリック・トランプ氏が取締役に加わった。

World Liberty Financialの共同創設者兼COOのザック・フォークマン氏が取締役会オブザーバーに、マット・モーガン氏がALT5の最高投資責任者にそれぞれ任命された。

この発表を受け、市場の反応は不安定だった。ALT5の株価は、前週水曜日から金曜日にかけて35%上昇していたが、ニュース後に26%下落した。

World Liberty Financialがトランプ家関連の仮想通貨ベンチャーと広く見なされていることから、著名人の関与が市場心理やメディアの報道に影響を与えている。

WLFIトークン採用による財務戦略の転換

ALT5は従来のフィンテック事業から、特定の仮想通貨を中心とした財務管理へと舵を切った。

上場企業が貸借対照表に仮想通貨資産を組み入れる動きは業界のトレンドだが、政治的関連性を持つ特定のトークンに焦点を当てる点は異例だ。

一方で、このような特定のアルトコインが将来的に大きな価値を持つ可能性も否定できない。

米国証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、ALT5は特定の交換メカニズムを通じてWLFIトークンを受け取る。

これは、同社の授権株式数の上限を引き上げた後、100万株と行使価格0.01ドルのワラント9,900万株と引き換えにトークンを取得する仕組みだ。

この取引は、WLFIトークンを準備金として保有する上場企業を設立するというWorld Liberty Financialの広範な戦略の一環と見られる。

業界アナリストは、こうした財務戦略が短期的な株価変動を生む一方、投機的な取引を超えた実世界での価値の裏付けをいかに確立するかが課題だと指摘している。

大手金融機関と政治的に影響力のある人物の関与は、市場がこの取引の財務的影響と長期的戦略を評価する上で、複雑な力学を生み出している。

