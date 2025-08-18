トランプ氏息子関与のBTC採掘企業、日本・香港企業の買収模索

Key Notes

アメリカン・ビットコインが日本や香港で買収先を探している.

戦略はセイラー氏率いるストラテジー社のモデルを参考.

ビットコインを企業財務に組み込む動きが加速している.

米トランプ大統領の息子ドナルド・トランプ・ジュニア氏とエリック氏支援のビットコイン採掘会社アメリカン・ビットコインは15日、アジア地域での買収を検討していることが報じられた。

同社は日本の上場企業買収に向けて投資家との協議を進めており、香港市場への参入も視野に入れている。

アメリカン・ビットコインは現在215BTCを保有し、9月にGryphon Digital Miningとの逆合併によりNASDAQ上場を予定している。

ストラテジー戦略を踏襲

アメリカン・ビットコインの戦略は、ストラテジーのマイケル・セイラーCEOが確立した企業財務へのビットコイン（BTC）組み込み手法をモデルとしている。

ストラテジーは現在62万8946BTCを保有し、730億ドル相当のビットコイン資産を築いている。

同社は2020年から本格的なビットコイン購入戦略を開始し、株式発行や債券調達による資金でビットコイン蓄積を続けてきた。

この戦略により株価は過去5年で約3000％上昇し、企業価値は1100億ドルに達した。

アメリカン・ビットコインは「世界で最も強力かつ効率的なビットコイン蓄積プラットフォームの構築」を目指すと表明している。

ストラテジーとは異なり、ビットコインマイニング事業による新規BTCの獲得も並行して行っている点が特徴的だ。

アジア市場進出の背景と戦略

アジア進出の背景には、香港と日本の規制環境改善がある。

香港は最近、デジタル資産ハブとしての地位確立を目指し、暗号資産（仮想通貨）企業誘致のための新たな規制枠組みを導入した。

日本も世界で最も仮想通貨に友好的な環境の一つとして知られ、明確な取引所ライセンス制度を整備している。

日本では既にメタプラネットがアジアのストラテジーとして注目され、積極的なビットコイン買い増しを実行している。

同社は2027年までに21万BTCの取得を目標として掲げており、アジアにおける企業レベルでのBTC採用の先例となっている。

アメリカン・ビットコインは6月に2億ドルの資金調達を完了し、マイニング事業拡張とビットコイン購入に充当している。

買収対象企業を地域の仮想通貨財務プラットフォームに転換することで、アジアの小売投資家層への訴求も狙っている。

同社はトランプファミリーのより広範な仮想通貨投資事業の一環でもある。

トランプメディア・テクノロジー・グループは25億ドルのビットコイン財務構築を計画。

World Liberty Financialは安定通貨USD1を発行するなど、一族の仮想通貨領域への関与が拡大している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。