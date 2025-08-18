米ビットデジタル、Q2は売上減もETH戦略で1490万ドル黒字に

Key Notes

ビットコイン採掘企業のビットデジタルは14日、2025年度第2四半期（4-6月期）の決算を公開した。

売上高は2570万ドルで前年同期比11.7％減少。

一方、純利益は1490万ドルを計上し、前年同期の1200万ドル赤字から大幅な黒字転換を果たした。

同社は同じく8月にハイパフォーマンスコンピューティング子会社のWhiteFiberのIPOを完了し、74.3％の株式を保有する。

この保有株式の価値は4億6840万ドルに上り、バランスシートを大幅に強化した。

ビットコイン採掘撤退とイーサリアム重視

売上減少の主要因は、ビットコインマイニング収益の大幅減少にある。

デジタル資産採掘収益は660万ドルで前年同期比58.8％減。

これは2024年4月の半減期による報酬削減とネットワーク難易度上昇、さらに同社の戦略的なビットコイン（BTC）採掘事業縮小が影響した。

四半期中に68.2BTCを採掘したが、前四半期の83.3BTCから減少。

同社は6月に採掘事業からの撤退を発表しており、既存の採掘機器は売却または徐々に閉鎖される見通しだ。

一方でイーサリアム（ETH）戦略への転換が加速している。

同社のETH保有量は6月末の3万663ETHから8月11日時点で12万1076ETHまで急激に拡大し、時価総額は約5億1150万ドルに達した。

クラウド事業とステーキング収益が拡大

クラウドサービス収益は1660万ドルとなり、前年同期比32.8％増加した。

2024年後半に開始したコロケーションサービスからも170万ドルの売上を計上し、多角化により採掘事業の減少を部分的に補完した。

イーサリアムステーキングでは、四半期中に約166.8ETHの報酬を獲得。

6月末時点で約2万1568ETHがアクティブにステーキングされ、年換算で約3.1％の利回りを実現した。

同社は現金・現金同等物を1億8120万ドル保有し、総流動性は約2億7300万ドルに達する。

無借金経営を維持しており、財務基盤は堅固だ。

サム・タバーCEOは「公開市場で最大規模のイーサリアム保有企業の構築を目指している」と述べ、継続的なETH積み増しへの意欲を示している。

