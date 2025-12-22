ビットコイン、3月に20万ドル到達か｜カエル系アルトコインも浮上

This content is provided by a sponsor

ビットメックスのアーサー・ヘイズ共同創設者は21日、ビットコイン価格が来年3月に20万ドルに達する可能性を予測しました。

現在の価格水準から127%上昇という強気シナリオの根拠と、ビットコインの急騰局面で仕込みたいアルトコインにも注目が集まっています。

FRB新政策「準備金管理購入」が上昇の触媒に

ヘイズ氏の強気予測の背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）の新たな政策があります。

同氏が注目するのは準備金管理購入（RMP）と呼ばれる政策です。

これはFRBが最近の連邦公開市場委員会（FOMC）で共有した新しい運営方針となっています。

ヘイズ氏は自身のブログで、このRMPを実質的な量的緩和（QE）と同義であると位置づけました。

ブログの中で同氏は、RMPという言葉を愛の言葉と表現しています。

QEは市場への資金供給、つまり紙幣の増刷を意味するからです。

法定通貨の供給量が増えれば、金やビットコインなどの金融資産の価値が相対的に高まると論じています。

ヘイズ氏によれば、RMPによる資金供給がビットコインやアルトコインの普及をさらに後押しする可能性があります。

法定通貨の価値が希薄化する中で、供給量が限定された資産への需要が高まるという理屈です。

市場がRMPを実質QEと認識し始めれば、資産価格は急速に上昇すると分析しています。

年末10万ドル、その後急騰へ

年末から年明けにかけて、ビットコイン価格はどのように推移するのでしょうか。

ヘイズ氏は具体的なロードマップを示しています。

同氏は以前、年末までにビットコインが25万ドルに達すると予想していました。

しかし、現状の市場動向を踏まえてその見通しを修正しています。

現在は、年末まで8万ドルから10万ドルの範囲で推移するとの見方です。

年明け以降、市場がRMPの効果を織り込み始めると価格は急上昇する見込みです。

ヘイズ氏は、ビットコインが速やかに12万4000ドルを回復し、3月に向けて20万ドルを目指すと予測しています。

BTC相場に波乗り、カエル系アルトコインが浮上

マクロ経済の追い風を受け、新たな価値提案を持つプロジェクトへの関心も高まっています。

特に注目を集めているのが、カエル系ミームコインの文化と仮想マイニングを融合させたPepeNode（PEPENODE）です。

従来のミームコインが投機的な側面が強かったのに対し、PepeNodeはMine-to-Earnという実用的な仕組みを導入しています。

ユーザーは高価なハードウェアを必要とせず、ブラウザ上で仮想的なマイニングに参加できます。

PEPENODEを使用して仮想ノードを構築することで、報酬を得られる仕組みです。

現在行われている仮想通貨プレセールは活況を呈しており、すでに約230万ドルを調達しています。

特筆すべきは、ノード購入に使用されたトークンの70%がバーン（焼却）されるデフレ的な設計です。

これにより供給量が減少し、希少性が高まることが期待されています。

ステーキングによる高い年利回りも投資家の関心を引いており、単なる保有を超えた能動的な市場参加を促している点が特徴的です。

実用性とゲーム性を兼ね備えたPepeNodeは、次世代のアルトコインとして独自の地位を築きつつあります。

FRB新政策によるBTC爆騰シナリオが実現すれば、こうしたカエル系プロジェクトも浮上する可能性が高いと言えます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。