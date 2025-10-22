Aster、Perp DEX取引高で1位に｜ハイパーリキッドなど上回る

Key Notes

Asterが24時間取引高106億ドルを記録し、分散型デリバティブ取引所の首位になった.

急成長の背景には、高速処理と安全性を両立したハイブリッドモデルや、積極的なインセンティブプログラムがある.

プロトコルのTVLやアクティブユーザー数も急増しており、ASTERトークンの価格も上昇している.

分散型無期限先物取引所（perp DEX）のAsterは21日、24時間の取引高が106億ドルに達し、同分野で首位となったことが取引データで明らかになった。

Lighterが101億ドルで僅差の2位、ハイパーリキッドは80億ドルで3位に続いている。

この期間、perp DEX市場全体の24時間取引高は約410億ドル、建玉残高は150億ドルに上り、これら3社が市場の大部分を占めていることがわかる。

Asterのプロトコルは、オフチェーンでの執行とオンチェーンでの決済を組み合わせたハイブリッド流動性モデルを特徴としており、分散型デリバティブ分野で急速に存在感を高めている。

ハイブリッドモデルと市場動向が急成長を後押し

Perp DEXは、中央集権的な仲介者なしでレバレッジを効かせた暗号資産（仮想通貨）デリバティブの取引を可能にする。

その中でAsterの取引高急増の背景には、複数の要因がある。

Asterの革新的なハイブリッドアーキテクチャは、分散型の決済セキュリティを維持しつつ、約定速度を向上させた。

市場分析によると、dYdXやGMXが初期に採用した成長戦略と同様に、インセンティブプログラムや取引報酬制度が活動の大部分を占めている。

これによりユーザー獲得は加速したが、インセンティブが減少した後の取引高維持については持続可能性への疑問も残る。

市場全体では、過去数年にわたる中央集権型取引所（CEX）関連のスキャンダルを受け、透明性と管理性を求めるトレーダーが分散型プラットフォームへ移行する動きが強まっている。

Lighterは使いやすいインターフェースと低い取引手数料で個人トレーダーに支持され、ハイパーリキッドは堅実な機能開発ながらも確立されたコミュニティの信頼性で地位を維持している。

この期間の市場心理は強気で、ビットコイン（BTC）無期限先物の資金調達率が0.01%のプラスとなり、トレーダーの強い信頼感を示した。

ASTERトークンとプロトコルの成長性

Asterの成長は取引高だけにとどまらない。プロトコルにロックされた総価値（TVL）は、前月比499%増の3億ドルから21億8,000万ドルへと急増し、1日のアクティブユーザー数は200万人に達した。

ネイティブトークンであるASTERは、史上最高値の2.20ドルを記録した後、約1.73ドルで取引されている。時価総額は約28億9,000万ドルで、総供給量は80億トークンに固定されている。

アナリストは、Asterが2025年第4四半期を通じて日次取引高のトップシェアを維持した場合、ASTERトークンの価格目標は4ドルから5.50ドルになる可能性があると予測している。

プロトコルの手数料収入も大幅に増加しており、1日あたり1,600万ドルから1,800万ドルを生み出している。

これはDefiLlamaによると、DeFi分野でテザーに次いで2番目に高い手数料生成額となる。

今回の取引高急増は、分散型デリバティブ取引の進化における重要な節目を示している。

流動性モデルの技術革新と戦略的なインセンティブプログラムが、競争の激しいDeFiデリバティブ分野で市場のリーダーシップを急速に変化させる可能性を物語っている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。