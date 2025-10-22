BNBチェーン、多通貨ステーブルコイン決済網を構築へ

Key Notes

BNBチェーンはBetter Payment Networkと提携し、多通貨ステーブルコインを利用した国際決済網を構築する.

新ネットワークは決済時間を3～4時間に短縮し、手数料を約0.3%に削減することを目指す.

2025年末までにラテンアメリカ、アフリカ、アジアで20種類の地域ステーブルコインに対応する計画.

BNBチェーンは21日、Better Payment Network（BPN）と戦略的提携を結び、複数のステーブルコインを活用したグローバル決済ネットワークを共同で構築すると明かした。

このネットワークは、オンチェーンの流動性を活用したプログラム可能なリアルタイム決済インフラ層と位置付けられている。

統一されたプログラム可能なレイヤーを通じてステーブルコインの発行、交換、決済を実装し、中央集権型金融（CeFi）と分散型金融（DeFi）を効果的に橋渡しする。

従来の国際送金の課題を解決

従来の国際送金は、通常1～2日かかる決済遅延や約2%の高い取引手数料といった非効率性を抱えていた。

今回の提携で構築される新ネットワークは、決済時間を3～4時間に短縮し、取引手数料を約0.3%まで削減することを目指す。

このインフラは、ブラジルレアルに連動するBBRLやトルコリラのTRYB、ナイジェリアナイラのcNGNなど、複数の市場のステーブルコイン流動性をすでに統合している。

BNBチェーンの高速処理、迅速な取引承認、低コストといった特徴が、このネットワークの基盤となる。

プロジェクトの基盤通貨であるBNBは、BNBチェーンエコシステムの中心的な役割を担っている。

また、BPNはYZi Labsが主導するシードラウンドで5,000万ドルを調達した。この資金調達が、多通貨ステーブルコイン決済インフラの開発を加速させている。

CeDeFiモデルと今後の展望

このネットワークは、中央集権型と分散型を組み合わせた「CeDeFi」と呼ばれるハイブリッドシステムで運用される。

認可された金融機関が規制の枠内で取引できる一方、許可不要のオンチェーン外国為替（FX）市場で幅広い流動性を確保する仕組みだ。

このハイブリッドなアプローチは、革新的なブロックチェーン技術の応用例として注目されている。

両社は、2025年末までにラテンアメリカ、アフリカ、アジア太平洋地域で20種類の地域ステーブルコインへの対応拡大を目指している。

この取り組みは、単一通貨のステーブルコインシステムが持つ柔軟性の限界に対処するものだ。

今回の提携は、BNBチェーンが単なるトークンベースのエコシステムから、包括的な企業向け決済レイヤーへと進化する上での重要な一歩となる。

最終的には、特に発展途上国の利用者が従来の銀行システムに大きく依存することなく、現代的な決済インフラへアクセスできるよう金融包摂を促進することを目標としている。

