ブータン王国、1.5億円分のETHステーキング｜BTC保有も継続

2021年から仮想通貨投資を始め、数十のプロジェクトをリサーチ・利用。メルマガやSNSで最新情報を発信し、信頼を集める。2025年よりCoinspeaker参画。鋭い分析で、初心者から上級者まで役立つ情報を提供。
Key Notes
- ブータン政府が約1億5000万円相当のイーサリアムをステーキング運用したことが判明した.
- 同国は10月にイーサリアム基盤のデジタルIDシステムを導入し、エコシステムへの関与を深めている.
- 政府はビットコインも大量に保有しており、水力発電を活用した収益源の多角化を進めている.
ブータン王国政府は11月30日、保有するイーサリアム（ETH）の一部をステーキング運用したことが明らかになった。
ブロックチェーン分析企業Arkham Intelligenceのデータによると、同政府は320ETHを移動。これは約97万ドル（約1億5000万円）に相当する額だ。
運用は、機関投資家向けインフラを提供するFigmentを通じて行われている。
この取引は、「ブータン王国政府」と明記されたウォレットから発信されたものだ。政府はイーサリアムのネットワークセキュリティに貢献しつつ、報酬を得ることを目指している。
デジタルID導入に続く動き
今回のステーキングは、10月に実施された国家デジタルIDシステムの導入に続く動きだ。
同システムはイーサリアム上で構築され、式典にはイーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏も参加した。
イーサリアム財団によると、このシステムにより住民はブロックチェーンベースの証明書を利用できる。2026年初頭までにすべての住民IDの移行が完了する予定だ。
豊富な水力発電と収益の多角化
ブータンは主要な輸出品である水力発電に加え、収益源の多様化を図っている。現在のネットワーク状況に基づくと、ステーキングにより年率4〜6％の利回りが期待できる。
同国は、ビットコイン（BTC）の保有でも知られており、その額は6154BTC（約5億6200万ドル）に上る。
資産管理は、国営持株会社であるDruk Holding and Investmentsが担当している。政府はデジタル資産の活用において、即時的な実用性と長期的な価値保存のバランスを取っている。
さらに政府は、観光分野への仮想通貨決済の導入も検討している。
ブロックチェーン技術を多角的に採用することで、技術投資の誘致を目指す構えだ。独自の「国民総幸福量」の理念と先端技術の融合が進められている。
