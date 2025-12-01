ブータン王国、1.5億円分のETHステーキング｜BTC保有も継続

Key Notes

ブータン政府が約1億5000万円相当のイーサリアムをステーキング運用したことが判明した.

同国は10月にイーサリアム基盤のデジタルIDシステムを導入し、エコシステムへの関与を深めている.

政府はビットコインも大量に保有しており、水力発電を活用した収益源の多角化を進めている.

ブータン王国政府は11月30日、保有するイーサリアム（ETH）の一部をステーキング運用したことが明らかになった。

ブロックチェーン分析企業Arkham Intelligenceのデータによると、同政府は320ETHを移動。これは約97万ドル（約1億5000万円）に相当する額だ。

運用は、機関投資家向けインフラを提供するFigmentを通じて行われている。

この取引は、「ブータン王国政府」と明記されたウォレットから発信されたものだ。政府はイーサリアムのネットワークセキュリティに貢献しつつ、報酬を得ることを目指している。

デジタルID導入に続く動き

今回のステーキングは、10月に実施された国家デジタルIDシステムの導入に続く動きだ。

同システムはイーサリアム上で構築され、式典にはイーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏も参加した。

イーサリアム財団によると、このシステムにより住民はブロックチェーンベースの証明書を利用できる。2026年初頭までにすべての住民IDの移行が完了する予定だ。

豊富な水力発電と収益の多角化

ブータンは主要な輸出品である水力発電に加え、収益源の多様化を図っている。現在のネットワーク状況に基づくと、ステーキングにより年率4〜6％の利回りが期待できる。

同国は、ビットコイン（BTC）の保有でも知られており、その額は6154BTC（約5億6200万ドル）に上る。

資産管理は、国営持株会社であるDruk Holding and Investmentsが担当している。政府はデジタル資産の活用において、即時的な実用性と長期的な価値保存のバランスを取っている。

さらに政府は、観光分野への仮想通貨決済の導入も検討している。

ブロックチェーン技術を多角的に採用することで、技術投資の誘致を目指す構えだ。独自の「国民総幸福量」の理念と先端技術の融合が進められている。

