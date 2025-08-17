ビットマインがイーサリアムを1.3億ドル購入｜総額52.6億ドルへ

Key Notes

イーサリアム財務企業ビットマインは16日、1億2990万ドル（約191億円）相当のイーサリアム（ETH）を新たに取得した。

ブロックチェーン分析プラットフォームのアーカム・インテリジェンスが同日午前2時39分に報告したもので、1日間の非活動期間後の大規模購入となった。

この取得により、同社のETH総保有量は117万4000ETHに達し、評価額は52億6000万ドルとなっている。

世界最大のETH保有企業として地位を確立

ビットマインは6月末にイーサリアムトレジャリー戦略を開始して以来、わずか7週間でゼロから117万4000ETH超まで拡大し、世界最大の企業によるイーサリアム保有主体となった。

同社は元々ビットコインマイニング企業として事業を展開していたが、現在はマイニングやインフラ事業を持たず、暗号資産（仮想通貨）の保有と運用に特化するデジタル資産トレジャリー（DAT）として機能している。

イーサリアム供給量の約1％を保有する規模となり、最終的に5％の取得を目標としている。

