ビットコインの今後は13万ドル到達へ｜HYPERはプレセールで860万ドル調達

ビットコイン（BTC）が13万ドルに向けて推移する中、Bitcoin Hyper（HYPER）がプレセールで860万ドルの資金調達を達成しました。

HYPERはビットコイン史上最速のレイヤー2ソリューションを構築し、投資家の注目を集めています。

トランプ大統領の401k退職金制度での仮想通貨保有を認める大統領令などの追い風を受け、間もなく1000万ドルの調達目標達成を見込んでいます。

トランプ政権の政策が後押しする市場環境

米国でステーブルコインの規制を明確化したジーニアス法や、トランプ大統領が署名した401k退職金制度での仮想通貨保有を認める大統領令が市場を活気づけています。

この大統領令は12兆2000億ドル規模の401k市場の一部が仮想通貨に向かう可能性を示唆しており、ビットコイン今後の価格形成に大きな影響を与えると予想されています。

わずか10%の資金配分でも、4兆ドル規模の仮想通貨市場に1兆2000億ドルの資金流入をもたらす計算です。

この買い圧力に加え、記録的なビットコイン現物ETFの開始や企業による数十億ドル規模のビットコイン保有が、歴史的な需要ショックを生み出しています。

ビットコイン今後の価格が年末までに25万ドルに達する可能性も現実的な見通しとなっています。

ホワイトペーパーによると、Bitcoin Hyperはビットコインのベースレイヤーと独自のレイヤー2ソリューションを繋ぐブリッジとして機能し、ソラナ（SOL）の速度を活用します。

ブリッジの一方でBTCをロックすると、エコシステムのミント機能により、もう一方でラップド版のビットコインが発行される仕組みです。

超高速取引を実現するソラナ統合技術

このラップドBTCは、HYPER上に構築されたアプリケーションを、ソラナのdApp利用者が慣れ親しんだコスト効率と速度で動かすことを可能にします。

開発チームは最新のアップデートで、ビットコインハイパーがそのロールアップアーキテクチャ上でソラナのプログラムをネイティブに実行していることを明らかにしました。

開発者は、ビットコインの実行レイヤー向けに設計されたカスタムSVMランタイムを使い、標準のソラナCLIで契約の作成や展開が可能となっています。

これはシミュレーションではなく、ビットコインに固定されたロールアップ上での本物のSVM実行です。

デジタルゴールドに例えられる価値の保存手段として、ビットコインはすでに確かなユースケースを持っていますが、その本来の目標はデジタルキャッシュとしての役割でした。

取引速度の遅さがその実現を妨げてきましたが、Bitcoin Hyperによってその状況は変わりつつあります。

新興国での実用化が加速する採用需要

自国通貨の価値が低い国々では、ステーブルコインやビットコインのような仮想通貨の採用が進んでいます。

ボリビアのような国々では25%のインフレが自国通貨の価値を下げており、消費者や企業に大きな影響を与えています。

1年前に仮想通貨が合法化されたボリビアでは、輸入業者は価格変動リスクを承知でビットコインを利用し始めており、消費者がコーヒーのような日常の少額決済にビットコインを使うケースも大幅に増加しています。

HYPERのような強力なユーティリティを持つコインは、ミームコインや他の一過性の仮想通貨とは異なり、持続的な価値評価を支えるファンダメンタルズを備えています。

評価の高いWeb3ノンカストディアルウォレットであるベストウォレットでは、今後のトークンエリアにHYPERが表示されます。

最適な請求・管理体験のために、ベストウォレット内で直接購入することが可能で、トークンの請求はプレセール終了後のトークン生成イベントで開始される予定です。

ビットコイン今後の成長とともに、エコシステム全体の発展が期待される中、Bitcoin Hyperは注目すべきプロジェクトの一つとなっています。

