12万ドル超えたビットコイン今後の展望、注目の新しい仮想通貨とは

ビットコイン（BTC）の価格は11日、一時12万2000ドルを超え、7月14日に記録した史上最高値の12万3218ドルに迫りました。

暗号資産（仮想通貨）市場では、BTCの今後に関する様々な予測が行われていますが、一部の投資家はより大きなリターンを求めて、プレセール段階にあるような新しい仮想通貨に注目しています。

本記事では、ビットコインを取り巻く現在の市場状況と、有望な関連銘柄として期待されているBitcoin Hyperの特徴を解説します。

活況に沸く仮想通貨市場とビットコイン 今後の展望

ビットコインのテクニカル指標を見てみても、強気の勢いが継続していることが示されています。日足チャートの相対力指数（RSI）は65と、中立水準の50を上回っており、移動平均収束拡散指数（MACD）にも強気のサインが見られます。

多くの投資家は、ビットコイン今後の展望は明るいと見ており、さらなる価格上昇が起きる可能性があるとしています。しかしながら、一部のアナリストは上昇の勢いが失速した場合、主要サポートレベルである11万6000ドルまで、下落する可能性も警告しています。

市場の追い風となっているのが、米国の政策変更だと言われています。トランプ大統領は7日、確定拠出年金制度である401（k）プランで、仮想通貨やプライベートエクイティなどを保有できるよう、労働省に指示する大統領令に署名しました。

この変更によって、数百万の退職金口座から、仮想通貨市場へさらなる資金が流入する可能性が指摘されています。

また、機関投資家からの資金流入も力強い牽引役となっており、現物のビットコインETFには、過去1週間で2億5300万ドルの純流入がありました。

ビットコイン関連の新しい仮想通貨、Bitcoin Hyper

このような市場の活況の中で、ビットコインの技術的な課題、特に取引速度の遅さや、高い手数料に対応するために立ち上がったのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

この新しい仮想通貨は、ビットコインチェーンに独自のレイヤー2ソリューションを提供しています。このレイヤー2では、ビットコインの堅牢なセキュリティを基盤としながら、ソラナのSVM（仮想マシン）を搭載し、超高速処理とスマートコントラクト機能を統合することを可能にしました。

Bitcoin Hyperの技術によって、ビットコインはこれまで苦手としていたDeFiや、dAppでスムーズに活用できるようになり、エコシステムがさらに拡大していくと考えられています。

Bitcoin Hyperは、現在進行中のプレセールで、大口投資家から9万6000ドルの投資を受けるなど、その将来性への期待が高まっています。

ホワイトペーパーで公開されているロードマップにあるように、計画が順調に進めば、単なるミームコインとは一線を画す、実用性を伴ったプロジェクトとして、高く評価されていくかもしれません。

HYPERの購入方法は、公式サイトで詳しく解説されています。また、次のビットコイン関連銘柄として、投資家の間で様々なHYPER価格予測が行われています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。