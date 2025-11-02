全ビットコインの5％が機関保有、今後のBTC成長の鍵「L2」とは？

全ビットコイン（BTC）の約5％が主要な機関投資家の手に渡り、前例のない規模でデジタルゴールドの蓄積が進んでいます。

この背景には、インフレ懸念の高まりや法定通貨への不信感があり、かつて個人主導だった市場はいまや金融機関や上場企業が主導する資産防衛の舞台へと姿を変えました。

この流れは単なる保有拡大にとどまらず、ビットコインが世界の金融システムへと本格的に組み込まれ始めていることを示しています。

機関投資家によるビットコイン蓄積が過去最高水準に

機関投資家の間でビットコイン保有が急速に拡大しています。

上位5社だけで発行済みBTCの約5％を占め、総額は約875億ドルに達しています。最大保有者はマイケル・セイラー氏率いるストラテジー社で、約64万BTCを保有しています。

こうした大口保有の動きは統合の流れにも広がっており、9月にはストライブ社がセムラー・サイエンティフィック社の買収を発表し、約1万1000BTCを一元管理する計画を明らかにした。機関投資家によるビットコインの集中化が進む構図です。

ビットコイン・トレジャリーズのデータによると、上場企業全体の保有量は市場供給の約5％に上り、ETFや政府準備金、DeFiなどを含めると、全体の10％超が実質的に市場から固定化されています。

こうした保有構造の変化は、ビットコインの今後を考える上で無視できない重要な要素です。

ただし、その大半は価値保存目的で動かない“死蔵資本”となっており、流動性を欠く点が課題です。今後、これらの資産が決済や利回り獲得などの用途で活用されれば、ビットコイン市場は新たな成長段階に入る可能性があります。

金が28兆ドルの時価総額を持つのは、希少性に加え「使われる資産」であることが理由です。

ビットコインも同様に実用性を獲得する必要があり、それを実現しようとしているのがレイヤー2技術を活用するBitcoin Hyper（HYPER）のような新興プロジェクトです。

Bitcoin Hyper：ビットコインの実用化を加速するL2プロジェクト

Bitcoin Hyperは、ビットコインを単なる価値保存手段から、実際の経済活動を支えるプラットフォームへと進化させるレイヤー2プロジェクトです。

同プロジェクトはソラナ仮想マシン（SVM）を採用し、ソラナ（SOL）と同等の高速・低コストな環境でアプリケーションをビットコイン上に構築できる仕組みを実現しています。

これにより、預け入れられたBTCはラップド資産として発行され、DeFi、NFT、ゲームなど多様なオンチェーンサービスで利用可能となる。結果として、ビットコインは「眠る資産」から「利用される通貨」へと変貌を遂げつつあります。

また、エコシステムの中核を担うHYPERトークンは、ガス代支払い、ステーキング、ガバナンスなど複数の機能を兼ね備えた実用的な通貨として位置づけられています。投資家の間でも注目度が高く、プレセールではすでに総額2,550万ドルを超える資金を調達しました。

ソラナの技術基盤を活かしながら、ビットコインの機能拡張を目指すBitcoin Hyperは、次世代のレイヤー2として市場の新たな潮流を牽引する可能性を秘めています。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。