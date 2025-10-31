WEEX、新規ユーザー向け「50%入金ボーナス」キャンペーン開始

暗号資産（仮想通貨）取引所のWEEXは21日、新規ユーザーを対象とした新たなウェルカムキャンペーンを開始しました。
このキャンペーンは、先物取引を行うトレーダー向けに提供されます。
新規ユーザーが初回に100USDTを入金すると、その50%にあたる50USDTが先物アカウントに追加で付与される仕組みです。
この取り組みは、WEEXが展開するより大規模な新規ユーザー向け報酬キャンペーンの一環です。
条件を満たした参加者は、総額で最大3万USDTの報酬を獲得できる可能性があります。
WEEXの報酬システムは、入金額と取引量に応じてボーナスが増加する段階的な構造を採用しています。これにより、活発なトレーダーほど多くの恩恵を受けられます。
具体的な報酬内容は以下のとおりです。
これらの入金関連ボーナスに加えて、先物取引量に応じた報酬も用意されており、最大で2万7870USDTに達します。
例えば、先物取引量が1000万USDTに達すると1000USDTのボーナスが、4億USDT以上では8870USDTのボーナスが与えられます。
さらに、新規アカウントに電話番号とメールアドレスを連携するだけで、10USDTから100USDT相当の取引手数料クーポンが受け取れます。
このクーポンは先物取引の手数料支払いに自動的に充当されます。
この魅力的なキャンペーンを活用するには、いくつかのルールを理解しておく必要があります。
WEEXは公平性のため厳格なリスク管理を行うとしています。
複数アカウントの作成や不正な取引量のかさ増しといった行為は、参加資格剥奪の対象となります。
また、疑わしい活動が検出されたアカウントには、本人確認が求められる場合があります。
規制により、事前の通知なくキャンペーンが変更・中止される可能性にも注意が必要です。
今回のキャンペーンの狙いは、新規ユーザーの参入障壁を下げ、トレーダーコミュニティを拡大することです。
簡単なタスクで初心者も参加しやすくなっています。
この報酬体系は、ユーザーの取引を促し、結果としてWEEXの先物市場における流動性を高める効果が期待されます。
流動性の向上は、すべての利用者に利益をもたらします。
Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。