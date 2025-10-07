ビットコインは年末15万ドルへ？BTC系銘柄が2200万ドル調達

This content is provided by a sponsor

2025年10月6日、ビットコイン（BTC）は12万6000ドルの大台を突破して過去最高値を更新し、Uptoberの力強い幕開けとなりました。

歴史的に強気相場となりやすい第4四半期に突入し、その勢いは衰える気配がありません。

この熱狂はビットコインエコシステム全体にも波及しています。

最速のレイヤー2と評されるBitcoin Hyper（HYPER）では、大口投資家のクジラによる大規模な資金流入が加速しています。

And just like that… BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

ビットコイン今後の価格予測｜大手銀行は年末15万ドル超えを予想

米国政府機関の閉鎖という逆風にもかかわらず、ビットコインは10月に入り8.6%以上上昇しています。

投資家がFRBによる追加利下げを織り込んでいるほか、先週だけで32億ドル超の資金が流入した現物ビットコインETFが価格を後押ししています。

この状況を受け、大手8機関が年末までのビットコインの価格予測をしており、投資銀行Maximは、21万ドルを目標としています。

ビットコイン今後の平均価格目標は約15万6000ドルです。

金融不安へのヘッジとしてBTCの価値貯蔵機能が再評価されています。

さらに、Bitcoin Hyperのようなレイヤー2は、BTCの新たな需要を創出する可能性を秘めています。

ミームコインBitcoin Hyper、ビットコインの実用性を解き放つレイヤー2

Bitcoin Hyperは、ビットコインの実用性を再定義する可能性を秘めた、新しいレイヤー2ソリューションです。

このミームコインは、ソラナ（SOL）仮想マシンを統合することで、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナのような高速処理を実現する。

これにより、開発者は使い慣れたツールを使い、DeFi、ゲーム、現実世界資産といったアプリケーションをビットコイン上で大規模に展開できます。

ユーザーはビットコインをブリッジにロックすることで、エコシステム内で取引通貨として機能するラップ版トークンを受け取ります。

これにより、ビットコインは単なる投機や価値の保存手段を超え、実際のアプリケーションを動かす動的な資産へと進化します。

この仕組みは、オンチェーンでの実利用に基づくBTCの新たな需要を生み出すと期待されています。

クジラがBitcoin Hyperに殺到｜プレセールで利益を狙う方法

ビットコインの新たなレイヤーのBitcoin Hyperのプレセールに、クジラの資金が流入しています。

9月末から10月初旬にかけて、1件で数十万ドル規模の購入が複数観測され、スマートマネーがラウンド終了前にポジションを確保しようと急いでいることが示唆されています。

通常、クジラは深い調査に基づいて行動するため、この動きはプロジェクトへの高い期待を示す早期シグナルと見られています。

Bitcoin Hyperは既に2200万ドルを調達しています。

HYPERは公式サイトでSOLやクレジットカードで購入でき、年利55%のステーキングも提供中です。

購入や管理には、Best Walletの使用が推奨されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。