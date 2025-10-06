AIが予測、2025年末ビットコイン価格は？今後16万ドル超えも視野に

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）価格は、最高値の12万5000ドル超を記録し再び注目される中、複数の主要なAIチャットボットは、2025年第4四半期におけるビットコインの価格予測を公表しています。

本記事では、GrokやChatGPTなど複数のAIモデルが提示した10月から12月までの具体的な価格目標を紹介します。

これらのAIは9月末の価格を11万8500ドルから12万900ドルの範囲と予測し、高い精度を見せていました。

主要AIが示す2025年Q4のビットコイン価格

複数のAIモデルに2025年第4四半期の10月から12月の終値予測を尋ねる調査が行われました。

多くのAIが機関投資家の需要や歴史的な価格傾向を背景に、年末にかけて上昇するとの強気な見方を示しています。

予測には幅があり、12月末のビットコインの価格目標として、ChatGPT 5 Instant版は16万5500ドル、Qwen 3-maxは16万7400ドルと高い数値を提示しました。

一方で、Deepseekは13万9800ドル、ChatGPTの別バージョンは13万6800ドルと、より着実な上昇を予測しています。

Venice AIやLe Chatなども15万5000ドル台を予測しており、具体的なビットコインの将来価格はモデルによって異なるものの、年末に向けた上昇トレンドという点では大方の見解が一致しています。

AI予測の背景にある強気要因

各AIチャットボットが示す予測の根拠には、いくつかの共通点が見られます。

多くのモデルが、2024年4月にあったビットコインの半減期後の供給減が、価格を押し上げる重要な要因になると指摘しました。

また、ビットコインETFへの継続的な資金流入や、機関投資家による採用拡大も、需要を高める要素として挙げられています。

これらの要因が組み合わさることで、市場の強気なセンチメントが維持されるとの見方が優勢です。

さらに、マクロ経済の観点からは、金利低下への期待や年末に向けた流動性の増加が追い風になるとの分析も示されています。

一部のAIは、特定の価格水準を突破することで、さらなる買いを呼び込む可能性にも言及しました。

全体として、AIモデルは2025年の第4四半期を通じてビットコインの価格が上昇傾向をたどると予測しています。

穏やかな上昇から急騰まで見方は様々ですが、AIは一様に楽観的な見通しを持っているようです。

ビットコインの課題を解決すると話題の銘柄

このようなビットコインの将来性を見据え、そのエコシステムを拡張する新たなプロジェクトも注目を集めています。

その一つが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発中のBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインの課題である処理速度の遅さや手数料の高さを解決し、DeFiやNFTといった多彩な機能の実現を目指しています。

現在プレセール段階にありますが、すでに2200万ドル近い資金調達に成功しています。

ビットコインの堅牢性にソラナの高速処理技術を組み合わせた次世代のソリューションとして、市場の期待が高まっています。

現在0.013075ドルで販売されており、公式サイトからBitcoin Hyperを買うことが可能です。

Bitcoin Hyperの今後の動向について、投資家の注目が集まっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。